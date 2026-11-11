Sự kiện âm nhạc quốc tế với quy mô 70.000 khán giả sắp diễn ra tại Hà Nội, MB đóng vai trò quan trọng

Chiều ngày 11/11, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) diễn ra Lễ ký kết và công bố Chương trình hợp tác "Việt Nam - Trải nghiệm nhiều hơn thế".

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Huy Dũng, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự đóng góp của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trong tiến trình đồng hành cùng với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của đất nước.

Thứ trưởng cho biết, Đảng, Nhà nước xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển mới của đất nước. Trong đó, văn hóa giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là một ngành kinh tế mà còn phải thấm sâu vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, dẫn dắt quá trình phát triển.

Theo định hướng đó, công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và kinh tế du lịch được xác định là những lĩnh vực hội tụ trong một hệ sinh thái, chuỗi giá trị thống nhất. Việt Nam đặt quyết tâm cao trong phát triển các lĩnh vực này với tư duy cùng sáng tạo, cùng phát triển.

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn, hoan nghênh và chào đón bạn bè quốc tế đến hợp tác, đầu tư, đồng thời sẽ nỗ lực xây dựng cơ chế, chính sách và môi trường thuận lợi nhất. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh đưa văn hóa, các giá trị thể thao, di sản và vẻ đẹp du lịch của đất nước ra thế giới.

"Trên tinh thần đó, chúng tôi kỳ vọng hằng năm sẽ có thêm nhiều sự kiện tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, đáp ứng hai tiêu chí: thực sự mang tầm vóc quốc tế và lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, hoặc rộng hơn là lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực. Song song với việc thu hút các sự kiện quốc tế, Bộ VHTTDL cũng sẽ nỗ lực đưa các sự kiện của Việt Nam ra thế giới" - Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Về phía MB, ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc Ngân hàng cũng khẳng định, nghị quyết số 26 ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đã xác định mục tiêu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực tăng trưởng mới của đất nước; trong đó, văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm được xác định là những lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Để hiện thực hóa định hướng đó, việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng trải nghiệm và tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong đó, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, thể thao và giải trí mang tầm vóc quốc tế chính là một trong những phương thức hiệu quả để thu hút du khách, mở rộng thị trường và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam.

Với tầm nhìn đó, MB và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất xây dựng chương trình hợp tác "Việt Nam – Hơn cả một trải nghiệm" trong giai đoạn 2027–2031. Theo đó, mỗi năm hai bên sẽ nghiên cứu, lựa chọn và triển khai các sự kiện quốc tế phù hợp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, thể thao và giải trí, đồng thời gắn hoạt động tổ chức sự kiện với quảng bá văn hóa, du lịch và thương hiệu quốc gia.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đóng vai trò định hướng về chủ trương, thông điệp; lựa chọn các chương trình phù hợp và kết nối các cơ quan trực thuộc, đơn vị liên quan. Về phía ngân hàng, MB sẽ chủ động huy động nguồn lực tài chính, nhân lực, năng lực tổ chức; tìm kiếm đối tác quốc tế và kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp, dịch vụ trong nước để triển khai chương trình. Các hoạt động thuộc trách nhiệm của MB được triển khai bằng nguồn lực xã hội hóa của doanh nghiệp, không làm phát sinh nghĩa vụ sử dụng ngân sách nhà nước.

Cũng theo Tổng giám đốc MB, ngay sau khi thống nhất chủ trương hợp tác, MB đã khẩn trương làm việc với các đối tác quốc tế và lựa chọn Lễ trao giải Âm nhạc Golden Disc Awards lần thứ 41 là sự kiện mở đầu cho chương trình. Đây là một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín, có lịch sử lâu đời và sức ảnh hưởng lớn của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, quy tụ đông đảo các nghệ sỹ hàng đầu Hàn Quốc. Sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 09 và 10 tháng 01 năm 2027 tại Hà Nội, với khoảng 70.000 khán giả tham dự trực tiếp trong hai đêm, trong đó dự kiến khoảng 35.000 khách quốc tế.

Việc đưa GDA 41 đến Hà Nội không chỉ mang đến một sự kiện giải trí quốc tế quy mô lớn, mà còn mở ra cơ hội quảng bá Việt Nam đến cộng đồng người hâm mộ và khán giả quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng GDA 41 sẽ là bước khởi đầu để hiện thực hóa tinh thần "Việt Nam – Hơn cả một trải nghiệm", đưa sự quan tâm của thế giới đến Việt Nam và biến sự quan tâm đó thành những trải nghiệm thực tế tại Việt Nam. MB sẽ chủ động đầu tư nguồn lực, triển khai chuyên nghiệp, nghiêm túc; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương và các đối tác để triển khai chương trình hiệu quả.