Hoán đổi ngoại tệ: Đã có gần 50 nghìn tỷ đồng được cung ứng cho hệ thống ngân hàng

Thưa bà, vừa qua , NHNN công bố triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng. Bà có thể cho biết lý do NHNN triển khai nghiệp vụ này?

Thời gian qua, NHNN đã linh hoạt sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ nhằm thực hiện mục tiêu góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong đó, vừa qua, NHNN triển khai hoán đổi ngoại tệ 6 tháng, với quy mô trước mắt 2 tỷ USD.

Bà Nguyễn Linh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN

Một mặt, nghiệp vụ này giúp các TCTD cân đối nguồn vốn, ổn định thanh khoản VND trong thời gian dài, qua đó ổn định thị trường tiền tệ, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm dương lịch và trước Tết Nguyên đán. Mặt khác, biện pháp này bổ sung nguồn vốn VND cho hệ thống trong thời gian tương đối dài hơi với chi phí giảm, tạo điều kiện để các TCTD ổn định và giảm lãi suất cho vay, qua đó góp phần tích cực thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Bà có thể chia sẻ những kết quả bước đầu của nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng?

Các tổ chức tín dụng đã hưởng ứng tích cực nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng của NHNN. Trước mắt, ngày 9/11, gần 50 nghìn tỷ đồng được cung ứng thêm cho hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ này.

Ngay sau khi NHNN công bố triển khai, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng đã giảm về mức tương đương mức NHNN chào giao dịch, lãi suất hoán đổi ngoại tệ các kỳ hạn 3 tháng trở lên cũng có xu hướng giảm. Những diễn biến này cho thấy giải pháp này đã bước đầu có tác động tích cực, góp phần ổn định kỳ vọng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để giảm mặt bằng lãi suất.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành các công cụ chính sách tiền tệ như thế nào để vừa bảo đảm thanh khoản, vừa kiểm soát lạm phát, thưa bà?

Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, trong đó có nghiệp vụ thị trương mở, tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ với quy mô, kỳ hạn, thời điểm phù hợp.

NHNN cũng sẽ kết hợp với các giải pháp điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng, hướng đến mục tiêu duy trì thanh khoản và bổ sung nguồn vốn VND cho hệ thống ở mức độ phù hợp, hỗ trợ ổn định và giảm mặt bằng lãi suất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; đồng thời, hỗ trợ ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Xin trân trọng cảm ơn bà!