Việt Nam có 2 Tiến sĩ lĩnh vực kinh tế SN 1978 và 1980 đang làm Chủ tịch ngân hàng có tài sản hàng triệu tỷ đồng

Trong giới lãnh đạo ngân hàng Việt Nam, không ít Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên sở hữu học vị tiến sĩ. Trong đó, ông Trần Hùng Huy (sinh năm 1978) và ông Tô Huy Vũ (sinh năm 1980) là hai trường hợp trở thành tiến sĩ từ khi còn rất trẻ, có nền tảng đào tạo ở nước ngoài,và quá trình đảm nhiệm các vị trí quản lý quan trọng từ tương đối sớm.

Hiện ông Trần Hùng Huy là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), trong khi ông Tô Huy Vũ giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Ông Trần Hùng Huy: Nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 32, làm Chủ tịch ngân hàng năm 34 tuổi

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là con trai ông Trần Mộng Hùng, một trong những người sáng lập ACB, và bà Đặng Thu Thủy, thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng.

Chủ tịch ACB có quá trình học tập tại Mỹ. Năm 2000, ông tốt nghiệp cử nhân với ba chuyên ngành gồm quản trị kinh doanh, tài chính và kinh doanh quốc tế tại Đại học Chapman. Hai năm sau, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh cũng tại trường đại học này.

Ông Trần Hùng Huy nhận học vị tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Golden Gate (Mỹ) vào năm 2011, khi khoảng 33 tuổi.

Sự nghiệp của ông Huy tại ACB bắt đầu từ năm 2002 với vị trí chuyên viên nghiên cứu thị trường. Năm 2004, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Marketing, sau đó tham gia Hội đồng quản trị từ năm 2006. Đến năm 2008, khi 30 tuổi, ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc ACB, đồng thời giữ chức Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực.

Giai đoạn 2010–2011, ông còn có thời gian làm việc tại Tập đoàn Tài chính Rothschild (Anh Quốc), với vai trò Trợ lý giám đốc Nhóm tư vấn sáp nhập tổ chức tài chính.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ông Trần Hùng Huy diễn ra vào năm 2012, khi ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB ở tuổi 34. Thời điểm đó, ông là một trong những Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam.

Việc đảm nhiệm vị trí cao nhất trong Hội đồng quản trị diễn ra giữa lúc ACB trải qua giai đoạn biến động lớn về nhân sự cấp cao và hoạt động kinh doanh.

Sau hơn một thập kỷ, ông Trần Hùng Huy tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch HĐQT ACB. Về quy mô, ACB đã vượt mốc tổng tài sản 1 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt khoảng 1,104 triệu tỷ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 16.614 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 9 đạt hơn 104.000 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động ngân hàng, ông Trần Hùng Huy còn được công chúng biết đến qua những hoạt động trên mạng xã hội và các màn biểu diễn nghệ thuật tại sự kiện của ACB.

Ông Tô Huy Vũ: Tiến sĩ đào tạo tại Pháp, trở thành Vụ trưởng ở tuổi 35

Ông Tô Huy Vũ sinh ngày 1/6/1980, quê tại Thanh Hóa, hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank.

Khác với ông Trần Hùng Huy trưởng thành từ một ngân hàng thương mại cổ phần, ông Tô Huy Vũ có phần lớn quá trình công tác gắn với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Về học vấn, ông tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Ngoại thương, chuyên ngành kinh tế đối ngoại. Sau đó, ông tiếp tục học tập tại Pháp và sở hữu hai bằng thạc sĩ về quản trị doanh nghiệp, quản lý cùng học vị tiến sĩ.

Theo thông tin công bố khi bổ nhiệm Chủ tịch Agribank, ông Tô Huy Vũ có học vị tiến sĩ kinh tế tại Cộng hòa Pháp. Hồ sơ đại biểu Quốc hội khóa XVI của ông ghi chuyên ngành tiến sĩ là khoa học quản lý.

Trước khi chuyển sang công tác tại Ngân hàng Nhà nước, ông Tô Huy Vũ từng làm việc tại Bộ Thương mại và có thời gian nghiên cứu, đào tạo ở Pháp.

Trong quá trình làm việc tại Ngân hàng Nhà nước, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ.

Tháng 1/2013, khi 32 tuổi, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ.

Đến tháng 5/2015, ông trở thành Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ khi mới 34 tuổi, trước sinh nhật lần thứ 35.

Tháng 8/2017, ông tiếp tục được điều động giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Ngân hàng Nhà nước. Đây là vị trí ông đảm nhiệm trong nhiều năm trước khi chuyển sang Agribank.

Ngày 3/4/2025, ông Tô Huy Vũ chính thức được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, khi 44 tuổi.

Với quyết định này, ông chuyển từ vị trí lãnh đạo một đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước sang đứng đầu Hội đồng thành viên của một trong những ngân hàng thương mại có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Theo số liệu Agribank công bố, tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động vượt 2,5 triệu tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay nền kinh tế vượt mốc 2 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm 64,9% tổng dư nợ.