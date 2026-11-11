Cái bắt tay của hai “ông lớn” và thương vụ đi vào lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam

Đúng ngày này 7 năm trước (11/11/2019), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và KEB Hana Bank (Hàn Quốc) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu một trong những thương vụ mua bán cổ phần có quy mô lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam.

Theo thỏa thuận, BIDV phát hành riêng lẻ hơn 603,3 triệu cổ phần cho KEB Hana Bank, tương đương 15% vốn điều lệ sau phát hành, với tổng giá trị giao dịch gần 20.300 tỷ đồng.

Thương vụ đưa KEB Hana Bank trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài đầu tiên của BIDV, đồng thời giúp vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 34.187 tỷ đồng lên 40.220 tỷ đồng. Với quy mô này, BIDV trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống tại thời điểm năm 2019.

Đáng chú ý, đây được BIDV xác định là thương vụ M&A với nhà đầu tư chiến lược có quy mô lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam tính đến thời điểm thực hiện.

Toàn cảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa BIDV và KEB Hana Bank. (Nguồn: BIDV)

Tuy nhiên, ý nghĩa của thương vụ không chỉ nằm ở số vốn gần 20.300 tỷ đồng. Theo thỏa thuận hợp tác, KEB Hana Bank và Tập đoàn Tài chính Hana cam kết hỗ trợ BIDV trên nhiều lĩnh vực, từ quản trị chiến lược, quản lý công nghệ, phát triển ngân hàng số, ngân hàng bán lẻ đến quản trị rủi ro và đào tạo nguồn nhân lực.

Sự tham gia của đối tác Hàn Quốc vì vậy được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực để BIDV nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng quản trị và mở rộng hoạt động kinh doanh trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Ở chiều ngược lại, thương vụ cũng giúp KEB Hana Bank mở rộng hiện diện tại thị trường Việt Nam, tận dụng mạng lưới khách hàng và vị thế của một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất cả nước.

Đặc biệt, hợp tác giữa hai bên còn được kỳ vọng thúc đẩy hoạt động phục vụ các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam, cũng như tăng cường kết nối thương mại và tài chính giữa hai nền kinh tế.

Từ thương vụ gần 20.300 tỷ đồng đến quan hệ hợp tác sâu rộng sau 7 năm

Sau 7 năm kể từ cái bắt tay lịch sử, quan hệ giữa BIDV và Hana Bank đã vượt ra ngoài khuôn khổ một thương vụ đầu tư vốn, từng bước mở rộng sang hợp tác kỹ thuật, phát triển kinh doanh, công nghệ, quản trị rủi ro và thị trường chứng khoán.

Theo thông tin BIDV công bố nhân dịp kỷ niệm 5 năm hợp tác chiến lược vào năm 2024, hai bên đã phối hợp triển khai 205 dự án hợp tác kỹ thuật, tổ chức hơn 1.500 phiên làm việc, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ hơn 800 tài liệu chuyên môn.

Cùng với đó là 19 chương trình khảo sát ngắn hạn, 2 chương trình đào tạo dài hạn và 8 đoàn chuyên gia Hana Bank sang làm việc, chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp tại BIDV.

Các hoạt động hợp tác tập trung vào 6 lĩnh vực, bao gồm phát triển kinh doanh, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, quản trị rủi ro, ngân hàng bán lẻ, đổi mới quy trình, phát triển nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp.

Đáng chú ý, tháng 9/2024, BIDV và Hana Bank tiếp tục ký kết hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật cho giai đoạn 2025–2029, mở ra giai đoạn hợp tác tiếp theo giữa hai định chế tài chính.

Theo Báo cáo thường niên 2025 của BIDV, trong năm đầu tiên triển khai giai đoạn hỗ trợ kỹ thuật mới, hai bên đã thực hiện 30 dự án hợp tác thuộc 5 nhóm lĩnh vực trọng tâm. Trong đó có phát triển kinh doanh, ngân hàng bán lẻ, quản trị rủi ro, công nghệ thông tin và xây dựng chiến lược phát triển.

BIDV và Hana Bank cũng tổ chức các chương trình trao đổi chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị nhân lực, văn hóa doanh nghiệp và hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM).

Quan hệ hợp tác tiếp tục ghi nhận dấu mốc mới vào tháng 8/2025, khi lãnh đạo BIDV và Hana Bank ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh doanh trong lĩnh vực giải pháp thanh toán tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

BIDV hiện lớn mạnh ra sao, Hana Bank còn nắm bao nhiêu vốn?

Sau 7 năm kể từ thương vụ lịch sử, quy mô hoạt động của BIDV đã có những thay đổi đáng kể.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản BIDV đạt khoảng 3,49 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm và tiếp tục giữ vị trí ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam.

So với mức 1,43 triệu tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9/2019, quy mô tổng tài sản của BIDV đã tăng thêm khoảng 2,06 triệu tỷ đồng, tương đương gấp 2,44 lần sau 7 năm.

Về kết quả kinh doanh, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt gần 29.500 tỷ đồng.

Hiện, vốn điều lệ BIDV đạt hơn 77.782 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn của cổ đông Nhà nước chiếm 76,73%, KEB Hana Bank nắm giữ 14,21% và các cổ đông đại chúng sở hữu 9,06%.

Như vậy, tỷ lệ sở hữu của Hana Bank tại BIDV đã giảm từ mức 15% ban đầu xuống còn 14,21% sau các đợt tăng vốn của ngân hàng, nhưng đối tác Hàn Quốc vẫn duy trì vị thế cổ đông chiến lược.

Từ một thương vụ đầu tư vốn quy mô lớn, quan hệ giữa BIDV và Hana Bank đã phát triển thành chương trình hợp tác dài hạn trên nhiều lĩnh vực. Những dự án hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao kinh nghiệm quản trị và mở rộng hợp tác sang chứng khoán cho thấy phạm vi hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai bên.

Tròn 7 năm sau ngày 11/11/2019, cái bắt tay giữa BIDV và Hana Bank vẫn là một dấu mốc đáng chú ý của ngành ngân hàng Việt Nam, không chỉ bởi giá trị giao dịch gần 20.300 tỷ đồng mà còn bởi hành trình hợp tác kéo dài nhiều năm sau khi thương vụ hoàn tất.