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Một cổ phiếu Bluechips bị khối ngoại thẳng tay "xả" 450 tỷ đồng trong ngày 12/11

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Một cổ phiếu Bluechips bị khối ngoại thẳng tay "xả" 450 tỷ đồng trong ngày 12/11

Trên toàn thị trường, khối ngoại cũng bán ròng 900 tỷ đồng phiên hôm nay.

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến ảm đạm trong ngày 12/11 khi chỉ số VN-Index hụt hơi gần như toàn bộ thời gian giao dịch. Đóng cửa, VN-Index giảm 12 điểm xuống vùng 1.735 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt vỏn vẹn 10.740 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, khối ngoại bất ngờ mạnh tay bán ròng hơn 900 tỷ đồng trên toàn thị trường, cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 876 tỷ đồng

Ở chiều mua, HDB dẫn đầu với giá trị mua ròng khoảng 60 tỷ đồng. Xếp sau là MSN với khoảng 41 tỷ đồng, CTD khoảng 28 tỷ đồng, VHM gần 24 tỷ đồng và ACB khoảng 23 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 450 tỷ đồng. Tiếp theo là KDH khoảng 107 tỷ đồng, STB gần 99 tỷ đồng, SHB khoảng 56 tỷ đồng và VIC gần 36 tỷ đồng.

Một cổ phiếu Bluechips bị khối ngoại thẳng tay "xả" 450 tỷ đồng trong ngày 12/11- Ảnh 1.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 23 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại NVB với khoảng 1,4 tỷ đồng, tiếp theo là SHS khoảng 1,3 tỷ đồng, MST khoảng 0,7 tỷ đồng. NTP được mua ròng khoảng 0,1 tỷ đồng, trong khi L14 gần như cân bằng.

Chiều bán ròng tập trung tại PVS với khoảng 8 tỷ đồng. MBS đứng sau với khoảng 6 tỷ đồng, tiếp đến là CEO gần 4 tỷ đồng, BVS khoảng 3 tỷ đồng và HUT khoảng 2 tỷ đồng.

Một cổ phiếu Bluechips bị khối ngoại thẳng tay "xả" 450 tỷ đồng trong ngày 12/11- Ảnh 2.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng gần 6 tỷ đồng

Chiều mua, TIN đứng đầu chiều mua ròng với khoảng 2 tỷ đồng. MSR được mua ròng khoảng 1,3 tỷ đồng, PCB khoảng 1 tỷ đồng, F88 khoảng 0,3 tỷ đồng và MML khoảng 0,1 tỷ đồng.

Ở chiều bán, ACV bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 7 tỷ đồng. QNS đứng sau với khoảng 2 tỷ đồng, VEA khoảng 1,5 tỷ đồng, trong khi TV1 và ABB lần lượt bị bán ròng khoảng 0,2 tỷ đồng và 0,1 tỷ đồng.

Một cổ phiếu Bluechips bị khối ngoại thẳng tay "xả" 450 tỷ đồng trong ngày 12/11- Ảnh 3.

Nguồn: Vietcap.

Dương Ngọc

Việt Nam hàng ngày

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