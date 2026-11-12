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MB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư

| | Thị trường chứng khoán

MB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư

MB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 15.090 đồng/cổ phiếu, qua đó nhằm tăng vốn điều lệ lên mức gần 102.687,5 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông quan chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, MB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.090 đồng/cổ phiếu (theo giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính riêng lẻ của ngân hàng tại ngày 30/9/2026). Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

MB cũng công bố danh sách 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu đợt này, cụ thể như sau:

MB sắp chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ - Ảnh 1.

Nguồn: MB

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên là 3.018 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn đầu tư năng lực và bổ sung vốn kinh doanh cho MB trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông.

Cụ thể, ngân hàng sẽ dùng gần 449,5 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động cho vay khách hàng; hơn 2.568,5 tỷ đồng dùng để đầu tư tài sản tăng năng lực hoạt động kinh doanh (đầu tư phần cứng, phần mềm công nghệ thông tin). Thời gian giải ngân từ quý IV/2026 - quý IV/2027.

Thời gian thực hiện chào bán dự kiến từ quý IV/2026 sau khi UBCKNN có thông báo về việc đã nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của MB.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của MB sẽ tăng từ gần 100.687,5 tỷ đồng lên mức gần 102.687,5 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 28/10/2026, MB đã huy động thành công 50 tỷ đồng thông qua chào bán lô trái phiếu mã MBBL12633 ra thị trường trong nước. Với kỳ hạn 6 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 28/10/2032.

Các thông tin về tài sản đảm bảo, trái chủ, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất cố định 9%/năm.

Ở chiều ngược lại, MB cũng đã lên kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu mã MBBL2431023 và MBBL2431024 vào ngày 21/12/2026 tới đây.

Nguồn mua lại dược lấy từ nguồn thu hoạt động kinh doanh và các nguồn thu, nguồn vốn hợp pháp khác của MB.

Được biết, hai lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 50 tỷ đồng và 100 tỷ đồng, đều được phát hành vào tháng 12/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 12/2031.

PV

An ninh tiền tệ

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