Chân dung quyền CEO Nvidia thay ông Jensen Huang: Từng làm việc tại Microsoft, Cisco, sở hữu khối tài sản hơn 750 triệu USD

Ngày 12/11, Nvidia thông báo CFO Colette Kress sẽ đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền, tiếp quản công ty từ Jensen Huang. Quyết định được đưa ra sau khi hội đồng quản trị bãi nhiệm ông Jensen Huang giữa những thông tin liên quan đến hai mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Việc bổ nhiệm đưa bà Colette Kress từ vị trí phụ trách tài chính lên điều hành một trong những nhà sản xuất chip có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Hơn 13 năm gắn bó với Nvidia

Bà Colette Kress gia nhập Nvidia vào tháng 9/2013 với chức danh Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính và duy trì vị trí này từ đó đến nay. Trong thời gian làm việc, bà thường xuyên xuất hiện cùng Jensen Huang tại các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hàng quý của công ty.

Thời điểm Kress gia nhập, doanh thu Nvidia trong năm tài chính 2013 đạt 4,13 tỷ USD. Đến năm tài chính 2026, con số này đã tăng lên 215,9 tỷ USD, tương đương hơn 52 lần.

Đây cũng là giai đoạn Nvidia chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ về quy mô kinh doanh, trong bối cảnh nhu cầu đối với chip phục vụ trí tuệ nhân tạo ngày càng tăng.

Trong cuộc phỏng vấn với Fortune năm 2024, bà Kress từng cho biết Nvidia là công ty có quy mô nhỏ nhất trong số những doanh nghiệp bà từng làm việc khi gia nhập vào năm 2013.

Từng làm việc tại Microsoft, Cisco trước khi đến Nvidia

Trước khi gia nhập Nvidia, bà Colette Kress đã có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tại các tập đoàn công nghệ lớn.

Bà bắt đầu sự nghiệp tại Texas Instruments, nơi có 8 năm đảm nhiệm các vị trí liên quan đến tài chính. Năm 1997, Colette Kress chuyển sang Microsoft và làm việc tại đây đến năm 2010.

Năm 2006, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính bộ phận Server and Tools của Microsoft, chịu trách nhiệm về chiến lược tài chính, lập kế hoạch và báo cáo của bộ phận.

Sau 13 năm tại Microsoft, bà Colette Kress chuyển sang Cisco vào năm 2010, đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc tài chính tổ chức Business Technology and Operations Finance. Công việc của bà tại đây tập trung vào chiến lược tài chính và phát triển kinh doanh.

Đến tháng 9/2013, bà rời Cisco để gia nhập Nvidia, bắt đầu hành trình hơn một thập kỷ gắn bó với hãng chip Mỹ.

Về học vấn, bà có bằng Cử nhân Tài chính tại Đại học Arizona và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Southern Methodist, theo báo cáo thường niên Nvidia nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Colette Kress, Giám đốc tài chính Nvidia (Ảnh: Nvidia)

Bên cạnh sự nghiệp tại các tập đoàn công nghệ, khối tài sản của vị CEO tạm quyền cũng gây chú ý. Forbes xếp bà ở vị trí thứ 32 trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2026.

Theo giá đóng cửa cổ phiếu Nvidia trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, lượng cổ phiếu bà nắm giữ có giá trị khoảng 750 triệu USD (gần 19.800 tỷ đồng). Mức này thấp hơn đáng kể so với thời điểm giá trị cổ phiếu bà sở hữu vượt 1 tỷ USD, khi cổ phiếu Nvidia đạt đỉnh vào tháng trước.

Theo các hồ sơ công bố của Nvidia, thu nhập của bà Colette Kress bao gồm cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng (RSU). Trong đó, một đợt phân bổ cổ phiếu vào tháng 3/2026 có thời gian trao quyền sở hữu kéo dài 4 năm.

Việc bổ nhiệm bà Colette Kress làm CEO tạm quyền diễn ra trong thời điểm đặc biệt với Nvidia. Đây là lần đầu tiên công ty phải trải qua quá trình chuyển giao lãnh đạo kể từ khi được thành lập năm 1993.

Trong hơn ba thập kỷ, Nvidia gắn chặt với Jensen Huang, người vừa là đồng sáng lập, vừa trực tiếp định hình chiến lược sản phẩm và công nghệ.

Nhiệm vụ trước mắt của bà Colette Kress là duy trì hoạt động của Nvidia ổn định trong thời gian hội đồng quản trị tìm người kế nhiệm lâu dài.