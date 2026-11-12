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Đến ngân hàng trả lại tiền chuyển khoản nhầm nhưng xác thực khuôn mặt thất bại: Công an lập tức kiểm tra giao dịch của người phụ nữ ở Cao Bằng

| | Kinh tế số

Người dân cần chú ý khuyến cáo từ cơ quan Công an.

Đến ngân hàng trả lại tiền chuyển khoản nhầm nhưng xác thực khuôn mặt thất bại: Công an lập tức kiểm tra giao dịch của người phụ nữ ở Cao Bằng- Ảnh 1.

Bà N.T.T. làm việc với lực lượng Công an (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Mới đây, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an xã Bảo Lạc đã kịp thời ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, bảo vệ 186 triệu đồng cho người dân.

Cụ thể, vào ngày 11/11, Công an xã Bảo Lạc kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh bộ đội đặt mua hàng hóa, giúp người dân tránh nguy cơ thiệt hại số tiền 186 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, bà N.T.T. (sinh năm 1963, trú tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) đã bị một số đối tượng liên hệ, đưa ra thông tin về việc mua giường tầng cho đơn vị bộ đội.

Sau đó, các đối tượng thông báo đã chuyển khoản đặt cọc 186 triệu đồng nhưng bị nhầm thông tin người nhận, đồng thời yêu cầu bà T. chuyển trả lại số tiền này.

Để tạo lòng tin và gây áp lực, các đối tượng tiếp tục đưa ra thông tin đã vay lãi 68 triệu đồng, yêu cầu bà T. chuyển thêm 25 triệu đồng để giải quyết việc hoàn trả khoản tiền đặt cọc nói trên. Do lo lắng và liên tục bị các đối tượng thúc ép, bà T. đã đến ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Trong quá trình giao dịch, việc xác thực khuôn mặt không thành công. Nắm được thông tin vụ việc, Công an xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng có mặt tại ngân hàng, kiểm tra, xác minh và kịp thời ngăn chặn giao dịch, bảo vệ tài sản cho người dân.

Qua vụ việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, nhất là hành vi giả danh cán bộ, cơ quan, tổ chức để tạo lòng tin, yêu cầu chuyển tiền dưới nhiều hình thức.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chủ động xác minh thông tin, không thực hiện các giao dịch chuyển tiền khi chưa rõ tính xác thực; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Hà Giang

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