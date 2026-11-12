Đang dùng Ví điện tử trùng tên tên Giấy phép kinh doanh để giao dịch thì có phải tạo thêm tài khoản hộ kinh doanh không?

Công dân hỏi: Theo quy định, các hộ kinh doanh phải có tài khoản ngân hàng trùng tên trên Giấy phép kinh doanh.

Hiện tại tôi đang dùng Ví điện tử MOMO trùng tên tên Giấy phép kinh doanh để giao dịch thì có cần phải tạo thêm tài khoản hộ kinh doanh không?

Cục Thuế trả lời như sau: Tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ quy định: “4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh.”

Căn cứ quy định nêu trên thì hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh (CNKD) phải thông báo cho cơ quan thuế tất cả số tài khoản và ví điện tử liên quan đến sản xuất, kinh doanh, không quy định HKD, CNKD tạo thêm tài khoản HKD, CNKD.