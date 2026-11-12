Bộ trưởng Bộ Công an: Đã có dữ liệu thì không được yêu cầu người dân cung cấp lại

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm rõ một số vấn đề liên quan đến dữ liệu được các đại biểu quan tâm

Sáng 12/11, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm rõ một số vấn đề liên quan đến dữ liệu được các đại biểu quan tâm.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Bộ Công an là cơ quan được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực này.

Theo Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương, đến nay đã hoàn thành việc kết nối 9/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và hoàn thành 80/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Về hoàn thiện thể chế, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng, trình Quốc hội thông qua và đang tiếp tục trình các dự án luật liên quan. Đồng thời, Bộ đã xây dựng, hoàn thiện và tiếp tục bổ sung các nghị định, quy định về dữ liệu và an ninh dữ liệu.

Đối với hạ tầng dữ liệu, Bộ Công an hiện quản lý Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1, được đưa vào vận hành từ tháng 8/2025.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 17 bộ, ngành và 34 địa phương; phục vụ 2,77 tỷ lượt tra cứu, xác thực thông tin. Theo đánh giá, việc khai thác cơ sở dữ liệu này đã giúp tiết kiệm khoảng gần 8.500 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Đối với ứng dụng VNeID, hiện có hơn 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử của công dân với 85 tiện ích được tích hợp trên ứng dụng. Từ ngày 29/5/2026, Bộ Công an tiếp nhận vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết nối với 16/16 bộ, ngành và 34/34 địa phương, tiếp nhận gần 35 triệu hồ sơ. Bộ Công an cũng đã ban hành khung kiến trúc dữ liệu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, hiện vẫn còn một số nhiệm vụ có tính chất liên ngành, phức tạp, khó khăn, chủ yếu liên quan đến dữ liệu. Trong quá trình triển khai Nghị quyết số 57, với vai trò là cơ quan thường trực, Bộ Công an đang tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm những tồn tại trong công tác làm sạch dữ liệu.

Bộ Công an đã thành lập các tổ công tác để phối hợp, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thực hiện làm sạch dữ liệu theo tinh thần "đúng, đủ, sạch, sống"; đồng thời đánh giá, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương và kết nối về trung tâm dữ liệu.

Theo Bộ trưởng, Kế hoạch số 02 trước đây đặt mục tiêu hoàn thành việc làm sạch dữ liệu để kết nối trước ngày 30/11. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện và có sự hướng dẫn của các tổ công tác. Vì vậy, dự kiến đến quý II/2027, toàn bộ hệ thống dữ liệu sẽ được hoàn thiện để đưa vào thực hiện.

Nhấn mạnh các nguyên tắc trong quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, nguyên tắc là "khai một lần, dùng nhiều lần"; đã có dữ liệu thì không được yêu cầu cung cấp thêm. Dữ liệu phải được chia sẻ dùng chung. Nguyên tắc quản lý dữ liệu là chính xác và toàn vẹn dữ liệu, bảo mật và an toàn, minh bạch và kiểm toán. Mọi hoạt động xử lý dữ liệu và thay đổi dữ liệu đều được phải ghi lại và phải đảm bảo được cái tiêu chuẩn "đúng, đủ, sạch, sống", thống nhất, dùng chung.

Theo Bộ trưởng, những nguyên tắc này đã được thể chế hóa trong Luật Dữ liệu và các nghị định hướng dẫn, qua đó tạo cơ sở để chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân kê khai lặp lại những thông tin đã được thu thập.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57, Bộ Công an sẽ tiếp tục đôn đốc, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ, chuyển từ quản trị tiến độ sang quản trị kết quả, gắn với sản phẩm và hiệu quả thực tế. Đồng thời, quá trình phát triển dữ liệu phải luôn đi đôi với bảo đảm an ninh, an toàn.

Bộ trưởng nhấn mạnh, dù là cơ quan thường trực nhưng Bộ Công an không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành mà sẽ quản trị trên hiệu quả và có trách nhiệm đôn đốc, thúc đẩy nhiệm vụ này.