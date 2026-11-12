CNBC cho biết, thông tin này xuất hiện chỉ vài phút sau khi The New York Times đưa tin ông Jensen Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với một lãnh đạo khác tại công ty.

Theo The Wall Street Journal, hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị tổ chức cuộc họp sớm nhất vào thứ Tư để quyết định tương lai của CEO Jensen Huang.

Theo tờ The Wall Street Journal, Nvidia chuẩn bị miễn nhiệm CEO Jensen Huang

Theo bài viết của The New York Times, người được cho là có quan hệ tình cảm với ông Huang là Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia. Tiểu sử trên website Nvidia cho biết bà Powell “chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh y tế toàn cầu của công ty, bao gồm các nền tảng phần cứng và phần mềm phục vụ điện toán tăng tốc, trí tuệ nhân tạo (AI) và trực quan hóa, hỗ trợ hệ sinh thái chẩn đoán hình ảnh y tế, khoa học sự sống, nghiên cứu phát triển thuốc và phân tích dữ liệu y tế”.

Theo The New York Times, ông Jensen Huang và bà Powell được cho là đã bị camera ghi lại cảnh có những cử chỉ thân mật với nhau tại một khách sạn ở San Jose, bang California, vào tháng 3.

Hiện Nvidia và bà Powell chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của CNBC. Công ty truyền thông xử lý khủng hoảng Heller được cho là đã được ông Huang thuê từ đầu năm ngoái, cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận của CNBC.

Trước đó, Hội đồng quản trị Nvidia đã thông báo mở cuộc điều tra độc lập sau những thông tin cho rằng nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Jensen Huang là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập, với sự hỗ trợ của cố vấn pháp lý bên ngoài, sẽ giám sát cuộc điều tra. NVIDIA nhấn mạnh hiện chưa có lý do để tin rằng bí mật công nghệ của công ty hoặc an ninh quốc gia Mỹ đã bị xâm hại. Ông Huang cam kết hợp tác với quá trình xác minh.

Ngày 9/11, Tổng thống Donald Trump cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đang xem xét vấn đề liên quan đến ông Huang.

Trước đó, ông Huang thừa nhận có quan hệ tình cảm với một nữ doanh nhân. Theo thông tin do The New York Times công bố, người phụ nữ này là Alice Huang, bị tình báo Mỹ nghi ngờ thu thập thông tin cho Bắc Kinh. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc gián điệp, cho rằng đây là những thông tin bôi nhọ không có căn cứ.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi vai trò đặc biệt của ông Huang đối với Nvidia và vị trí của tập đoàn trong chuỗi cung ứng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Thành lập năm 1993, Nvidia ban đầu tập trung phát triển bộ xử lý đồ họa phục vụ trò chơi điện tử và các ứng dụng đa phương tiện. Khả năng thực hiện đồng thời lượng lớn phép tính sau đó giúp những bộ xử lý này trở thành nền tảng quan trọng để huấn luyện và vận hành các mô hình AI.

Dưới sự dẫn dắt của ông Huang, công ty chuyển hướng mạnh sang thị trường trung tâm dữ liệu AI, trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới.

Nhà phân tích Dan Ives thuộc Ngân hàng Đầu tư Yorkville Ives & Co nhận định nhiều cổ đông nhìn nhận ông Huang ở vị thế đặc biệt, bởi chính ông đã đưa Nvidia chuyển hướng sang AI. Vì vậy, những bất ổn liên quan đến người đứng đầu có thể tác động mạnh tới niềm tin của nhà đầu tư.

Trong phiên giao dịch ngày 9/11, cổ phiếu Nvidia giảm 4,27%, khiến giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn sụt khoảng 190 tỷ USD.

Theo giới phân tích, nếu quá trình xác minh phát hiện những vấn đề nghiêm trọng hơn, Nvidia có thể phải cân nhắc thay đổi giám đốc điều hành. Ngay cả khi ông Huang tiếp tục tại vị, vụ việc cũng có thể thúc đẩy công ty củng cố cơ chế giám sát độc lập và xây dựng phương án kế nhiệm. Nvidia và ông Huang đồng thời đối mặt với vụ kiện từ cổ đông, với cáo buộc không công bố đầy đủ những thông tin có thể ảnh hưởng đến nhà đầu tư. Đây là những cáo buộc đang được đặt ra, chưa phải kết luận về trách nhiệm của các bên. Ngoài rủi ro quản trị, vụ việc còn diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục kiểm soát xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc.



