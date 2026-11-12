Brazil phạt Meta hơn 1,3 triệu USD

Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil (TSE) đã quyết định phạt tập đoàn công nghệ Meta hơn 1,3 triệu USD vì không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của tòa án trong chiến dịch bầu cử Tổng thống vừa qua. Phán quyết được đưa ra sau khi liên minh tranh cử của Tổng thống Lula da Silva cáo buộc Facebook có sự đối xử bất bình đẳng giữa hai ứng cử viên, trong đó có việc hạn chế phạm vi tiếp cận bài đăng, xuất hiện tài khoản giả mạo và những bất cập trong nhận diện nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

Tòa án xác định Meta đã chậm trễ hoặc thực hiện không đầy đủ một số yêu cầu cung cấp thông tin trong giai đoạn từ ngày 17 đến 25/10. Về phần mình, Meta bác bỏ cáo buộc, khẳng định áp dụng các quy định như nhau đối với mọi ứng cử viên.

Trước cuộc bỏ phiếu, liên minh của ông Lula đã đệ đơn khiếu nại về tình trạng hạn chế tiếp cận bài đăng, sự xuất hiện của các tài khoản giả mạo, lỗ hổng trong việc nhận diện nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, cũng như sự thiếu cân bằng trong cách vận hành thuật toán của Meta. Thẩm phán Marco Aurelio Bellizze cho biết Meta đã cung cấp một số tài liệu giải trình nhưng một số yêu cầu chỉ được thực hiện một phần hoặc trễ hạn. Hồ sơ vụ việc ghi nhận các lỗi kỹ thuật do chính Facebook thừa nhận, song chưa có căn cứ để kết luận có hành vi cố ý phá vỡ tính công bằng của cuộc bầu cử.

Tổng thống Lula từ lâu đã chủ trương siết chặt quy định đối với mạng xã hội và khẳng định sẽ thúc đẩy quản lý các nền tảng kỹ thuật số xuyên biên giới sau khi tái đắc cử.