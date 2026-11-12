Anthropic hướng tới mức định giá 1.400 tỷ USD - Ảnh minh họa

Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) chuẩn bị đối mặt với một phép thử quan trọng. Anthropic, công ty phát triển chatbot Claude, đang hướng tới mức định giá lên tới 1.400 tỷ USD, trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng sinh lời thực tế của ngành AI.

Theo Reuters, Anthropic đặt mục tiêu huy động tối đa 64,4 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đồng thời huy động thêm 26 tỷ USD từ các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Google, Nvidia và AMD. Tổng giá trị thương vụ có thể lên tới 90,4 tỷ USD, đưa mức định giá công ty lên khoảng 1.400 tỷ USD. Doanh thu quy đổi theo tốc độ hiện tại của Anthropic đã đạt 81 tỷ USD tính đến cuối tháng 10, phản ánh nhu cầu tăng mạnh đối với các sản phẩm AI.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Anthropic cũng đang đẩy mạnh phát triển công nghệ nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh. Ngày 9/11, công ty thông báo ra mắt các phiên bản nâng cấp Fable 5.2 và Mythos 5.2, hai mô hình AI tiên tiến nhất của hãng, với tốc độ xử lý nhanh hơn tới 30% so với các phiên bản trước.

Định giá của Anthropic từng được một số dự báo trên thị trường đưa lên mức 2.000 tỷ USD trong những tháng gần đây, nhưng đã điều chỉnh giảm trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ và AI trên Phố Wall suy yếu. Các hãng truyền thông Mỹ như The Wall Street Journal và The New York Times ngày 10/11 ước tính giá trị doanh nghiệp hiện nằm trong khoảng 1.300-1.400 tỷ USD.

Diễn biến IPO của Anthropic sẽ thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ Mỹ tiếp tục chi hàng trăm tỷ USD cho phát triển mô hình AI, trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán. Kết quả đợt phát hành không chỉ phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với triển vọng kinh doanh của Anthropic mà còn cung cấp thêm chỉ dấu về mức độ sẵn sàng của nhà đầu tư trong việc tiếp tục rót vốn vào ngành công nghiệp AI.