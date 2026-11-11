Cận cảnh đường Hồ Chí Minh qua Cao Bằng nhỏ hẹp, dự kiến mở rộng gấp đôi

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng dài khoảng 38 km. Tuyến được thiết kế quy mô 4 làn xe, đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h.

Dự án thuộc nhóm B, thực hiện theo hình thức đầu tư công, với sơ bộ tổng mức đầu tư 3.250 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm. Trong năm 2026, các đơn vị tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư; dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2029. Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh là chủ đầu tư, Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án.