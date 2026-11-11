Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh đường Hồ Chí Minh qua Cao Bằng nhỏ hẹp, dự kiến mở rộng gấp đôi

| | Bất động sản

Đường Hồ Chí Minh hiện có hai làn xe nhỏ hẹp, điểm đầu từ khu di tích Pác Bó, qua trung tâm tỉnh Cao Bằng, dự kiến mở rộng lên 4 làn xe, rộng gấp đôi. Tổng mức đầu tư được Bộ Xây dựng dự tính khoảng 3.250 tỷ đồng, hoàn thành năm 2029.

Tuyến đường Hồ Chí Minh là tuyến đường Bắc Nam thứ hai trong hệ thống đường bộ Việt Nam và có điểm đầu từ Khu di tích Pác Bó (Khu di tích lịch sử cách mạng), tỉnh Cao Bằng.

Toàn bộ đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Cao Bằng hiện nay dài khoảng 40 km, gồm hai làn xe.

Tuyến đường đi qua nhiều khu dân cư, khu đô thị, trong đó có trung tâm tỉnh Cao Bằng, trong khi đường nhỏ hẹp, di chuyển khó khăn, tai nạn thường xuyên xảy ra.

Tuyến đường đi qua các khu dân cư và trường học đông người.

Xe được di chuyển tối đa đến 90 km/h nhưng do đường hẹp và qua nhiều khu dân cư nên nhiều đoạn phải cắm nhiều biển hạn chế tốc độ xuống 50 km/h.

UBND tỉnh Cao Bằng đề xuất và được Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng với tổng mức đầu tư 3.250 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài hơn 38 km, trong đó khoảng 25,7 km được cải tạo, nâng cấp trên tuyến hiện có và 13,1 km xây dựng mới. Tuyến được thiết kế quy mô 4 làn xe (gấp đôi hiện nay), tốc độ thiết kế 60 km/h, thời gian thực hiện 2027 - 2029.

Hiện các đơn vị được giao lập dự án đang tiến hành khảo sát, cắm biển mốc giới tuyến đường để tiến hành giải phóng mặt bằng, khởi công năm 2027.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng dài khoảng 38 km. Tuyến được thiết kế quy mô 4 làn xe, đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h.

Dự án thuộc nhóm B, thực hiện theo hình thức đầu tư công, với sơ bộ tổng mức đầu tư 3.250 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm. Trong năm 2026, các đơn vị tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư; dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2029. Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh là chủ đầu tư, Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Theo Anh Trọng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đà Lạt dự kiến xây 6 tuyến tàu điện dài hơn 101km, kết nối sân bay Liên Khương với loạt điểm du lịch nổi tiếng, khôi phục tuyến đường sắt 84km

Đà Lạt dự kiến xây 6 tuyến tàu điện dài hơn 101km, kết nối sân bay Liên Khương với loạt điểm du lịch nổi tiếng, khôi phục tuyến đường sắt 84km Nổi bật

Hà Nội mở bán cùng lúc 2 dự án nhà xã hội, giá từ 16,6 triệu đồng/m2

Hà Nội mở bán cùng lúc 2 dự án nhà xã hội, giá từ 16,6 triệu đồng/m2 Nổi bật

Hỗ trợ khách mua nhà, các chủ đầu tư làm gì để giảm áp lực tài chính?

Hỗ trợ khách mua nhà, các chủ đầu tư làm gì để giảm áp lực tài chính?

08:59 , 11/11/2026
Tuyến đường kết nối Hà Nội và sân bay Gia Bình đang thi công ra sao?

Tuyến đường kết nối Hà Nội và sân bay Gia Bình đang thi công ra sao?

08:40 , 11/11/2026
Gỡ 'nút thắt' dự án bất động sản đình trệ

Gỡ 'nút thắt' dự án bất động sản đình trệ

08:35 , 11/11/2026
15/11 chính thức mở bán và khai trương căn hộ mẫu IVY Central

15/11 chính thức mở bán và khai trương căn hộ mẫu IVY Central

08:00 , 11/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên