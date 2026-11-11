Tuyến đường kết nối Hà Nội và sân bay Gia Bình đang thi công ra sao?

Trong đó, các khu vực Phù Đổng, Thuận An, Phù Khê và Từ Sơn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Riêng khu vực Đông Anh và Thư Lâm đã giải phóng 25,13/26,16ha, đạt 96%, còn 1,03ha. Tại phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, diện tích 0,53ha vẫn chưa được giải phóng mặt bằng.