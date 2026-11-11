Tuyến đường kết nối Hà Nội và sân bay Gia Bình đang thi công ra sao?
Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội hiện đã hoàn thành giải phóng 99% diện tích mặt bằng và đang triển khai các mũi thi công trên tuyến với giá trị sản lượng đạt 6,21%.
- 11-11-2026
- 11-11-2026
- 11-11-2026
- 11-11-2026
Theo Phùng Linh
Tiền phong
Theo Tiền phong
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