15/11 chính thức mở bán và khai trương căn hộ mẫu IVY Central

Không chỉ đánh dấu cột mốc đưa sản phẩm chính thức ra thị trường, sự kiện còn mở ra cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm căn hộ thực tế, kiểm chứng chất lượng hoàn thiện, tiêu chuẩn bàn giao và tiến độ triển khai dự án.

Mục sở thị không gian sống tương lai tại chính tầng thực tế IVY Central

Hiếm có tại thị trường bất động sản TP.HCM, IVY Central là một trong số ít dự án đã thi công đến tầng cao, chuẩn bị cất nóc mới chính thức ra mắt nhà đầu tư và khách hàng. Theo đó, ngày 15/11 tới đây, dự án sẽ tổ chức sự kiện mở bán và khai trương căn hộ mẫu, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

Với phương châm kiến tạo "nhà thật - chất lượng thật", việc đưa sản phẩm đến với khách hàng khi công trình đã hiện hữu rõ nét thể hiện sự chủ động trong chiến lược phát triển. Đồng thời khẳng định uy tín, năng lực tài chính và kinh nghiệm triển khai dự án của chủ đầu tư Bình An Land cùng nhà phát triển Tecco Hà Nội.

Sự kiện Mở bán và khai trương căn hộ mẫu diễn ra vào ngày 15/11 tới đây

Điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là hoạt động khai trương căn hộ mẫu và căn hộ thực tế ngay tại tầng 3 dự án. Thay vì chỉ hình dung qua phối cảnh hay bản vẽ thiết kế, khách hàng sẽ có cơ hội trực tiếp tham quan căn hộ, cách bố trí mặt bằng, thiết kế nội thất, công năng sử dụng, tầm nhìn và chất lượng hoàn thiện. Đây là trải nghiệm thực tế giúp khách hàng có cơ sở đánh giá trực quan về sản phẩm trước khi đưa ra quyết định sở hữu.

Với các dòng căn hộ 2–3 phòng ngủ, diện tích từ 54,9 – 82,4 m², IVY Central hướng đến nhu cầu an cư của các gia đình trẻ, cộng đồng chuyên gia và thế hệ cư dân tri thức, những khách hàng tìm kiếm không gian sống tiện nghi tại tâm mạch giáo dục - công nghệ - đổi mới sáng tạo phía Đông TP.HCM. Nơi hội tụ hệ sinh thái học thuật, việc làm và dịch vụ, tạo nền tảng cho nhu cầu an cư đa dạng và bền vững.

Đặc biệt trong khuôn khổ sự kiện, khách hàng đặt mua căn hộ sẽ có cơ hội nhận các quà tặng giá trị như điện thoại Iphone 18 promax, Macbook air M5, Máy lọc không khí Xiaomi, Nồi chiên không dầu… với tổng giá trị quà tặng lên tới 100 triệu đồng.

IVY Central: Nhà thực - Giá trị thực cùng chính sách bán hàng tối ưu

IVY Central là khu căn hộ cao cấp được phát triển tại tâm điểm kết nối giáo dục, công nghệ và đổi mới sáng tạo phía Đông TP.HCM. Dự án sở hữu vị trí mặt tiền Quốc lộ 1K, liền kề Làng Đại học Quốc gia TP.HCM và kết nối thuận tiện đến Khu Công nghệ cao cùng các khu công nghiệp trọng điểm như Sóng Thần, Tân Đông Hiệp, Linh Trung, Bình Đường trong bán kính 10 - 15 phút di chuyển. Vì thế IVY Central đón đầu nhu cầu an cư thực tế của cộng đồng chuyên gia, giảng viên, kỹ sư và đội ngũ nhân sự chất lượng cao đang làm việc, học tập tại khu vực.

Vị trí tâm điểm tri thức của IVY Central

Được phát triển theo mô hình căn hộ cao cấp biệt lập, chú trọng an ninh, IVY Central hướng đến xây dựng cộng đồng cư dân tri thức và môi trường sống văn minh. Hệ tiện ích đa dạng gồm thư viện cộng đồng, Coworking Space, phòng họp, Gym, bóng bàn, trường mầm non, khu vui chơi trẻ em và không gian vận động ngoài trời, đáp ứng nhu cầu sống, làm việc và phát triển của nhiều thế hệ cư dân.

Đánh giá về tiềm năng thị trường và cơ hội của dự án, ông Vũ Cương Quyết – CEO Đất Xanh Miền Bắc, đơn vị phát triển kinh doanh dự án IVY Central, cho biết: "Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, khi khách hàng ngày càng thận trọng và có sự chọn lọc kỹ lưỡng hơn trước mỗi quyết định xuống tiền. Vì vậy, những sản phẩm có giá trị thực, chất lượng thực, đáp ứng đúng nhu cầu an cư và sở hữu lợi thế khai thác sẽ có nhiều cơ hội tạo dựng niềm tin với thị trường".

Cũng theo ông, đây cũng là thời điểm người mua nhà có thêm cơ hội lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính, đặc biệt khi các chủ đầu tư đưa ra chính sách bán hàng linh hoạt, gia tăng lợi ích cho khách hàng.

Theo đó, IVY Central đang giới thiệu ra thị trường với mức giá từ 49,5 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT), đi kèm nhiều phương án thanh toán nhằm tối ưu dòng tiền và tăng khả năng tiếp cận sản phẩm cho người mua nhà.

Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán ban đầu 15% giá trị căn hộ để ký hợp đồng mua bán. Với phương án thanh toán theo tiến độ, khách hàng được hưởng chiết khấu 1,5% giá trị căn hộ. Đối với khách hàng lựa chọn phương án hỗ trợ lãi suất, ngân hàng hỗ trợ cho vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 24 tháng. Trong khi đó, khách hàng có nguồn tài chính tích lũy và lựa chọn thanh toán sớm 35% giá trị căn hộ sẽ có cơ hội nhận mức chiết khấu lên tới 6,5%.

IVY Central có pháp lý đầy đủ và đã xây dựng tới tầng 21 trong tổng số 23 tầng nổi, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào Quý 1/2028.

Những lợi thế về vị trí, không gian sống, tiến độ thi công cùng chính sách tài chính linh hoạt sẽ được giới thiệu trực tiếp tới khách hàng tại sự kiện Mở bán dự án và Khai trương căn hộ mẫu IVY Central - Khai mở chuẩn mực tinh anh, diễn ra vào ngày 15/11/2026 tại dự án.

IVY Central kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn an cư chất lượng cho cộng đồng cư dân tri thức tại phía Đông TP.HCM, đồng thời mở ra cơ hội sở hữu bất động sản tại khu vực giàu tiềm năng phát triển.