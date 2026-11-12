Microsoft tính trả tiền để GPU gaming của bạn đi “làm thêm” cho AI lúc nhàn rỗi

Microsoft vừa hé lộ ý tưởng biến những chiếc PC cá nhân thành nguồn lực tính toán cho AI. Thay vì để GPU gần như nghỉ ngơi khi người dùng không chơi game hay xử lý đồ họa, hệ thống có thể giao cho chúng những phần việc nhỏ và ghi nhận công sức để trả thưởng.

Theo Insider Gaming, hồ sơ sáng chế mang tên “Opportunistic Micro-training on Edge Devices Using Spare GPU Utilization” được công bố ngày 5/11/2026. Tài liệu mô tả cách tận dụng phần năng lực GPU chưa được sử dụng trên thiết bị cá nhân, nhưng chưa đồng nghĩa Microsoft đã quyết định thương mại hóa dịch vụ.

Sơ đồ trong hồ sơ sáng chế của Microsoft mô tả cách phân phối các tác vụ huấn luyện AI nhỏ tới thiết bị cá nhân qua Internet. Kết quả xử lý được gửi về dịch vụ trung tâm để phục vụ quá trình huấn luyện mô hình.

Cho GPU “làm thêm” khi máy còn dư sức

Ý tưởng cốt lõi là chia công việc huấn luyện mô hình AI thành những tác vụ nhỏ có thể xử lý độc lập. Hệ thống sau đó phân phối chúng tới các thiết bị phù hợp, dựa trên năng lực phần cứng và lượng tài nguyên còn sẵn có.

Để xác định thời điểm thích hợp, hệ thống theo dõi các chỉ số như mức sử dụng GPU, CPU, bộ nhớ, nhiệt độ và điện năng tiêu thụ. Mục tiêu được mô tả là tận dụng sức mạnh còn dư mà vẫn duy trì trải nghiệm sử dụng máy, tránh làm ứng dụng chậm đi hoặc khiến thiết bị quá nóng.

Theo cơ chế đề xuất, người dùng cần đồng ý trước khi thiết bị tham gia. Khối lượng tính toán hoàn thành có thể được quy đổi thành điểm thưởng trong tài khoản, dùng để đổi phần mềm, quyền truy cập mô hình AI hoặc tiền.

Microsoft cũng hình dung hệ thống có thể phục vụ các bên thứ ba cần tài nguyên huấn luyện AI. Trong trường hợp đó, hãng đóng vai trò kết nối giữa đơn vị có nhu cầu tính toán và người sở hữu GPU, thay vì chỉ huy động phần cứng cho những mô hình của riêng mình.

Về cách huy động nhiều máy tính cùng đóng góp sức mạnh, ý tưởng này có điểm tương đồng với các dự án tính toán phân tán như Folding@Home. Tuy nhiên, phần việc trong đề xuất của Microsoft hướng tới huấn luyện AI và đi kèm cơ chế bồi hoàn cho người tham gia.

Cho GPU hoạt động lúc nhàn rỗi không có nghĩa lượng tính toán đó miễn phí. Khi card đồ họa nhận thêm công việc, điện năng tiêu thụ và nhiệt lượng có thể tăng, còn lợi ích thực tế phụ thuộc vào khoản thưởng người dùng nhận được.

Vì vậy, mức trả thưởng sẽ là yếu tố quyết định sức hấp dẫn của mô hình này nếu được triển khai. Người sở hữu PC cần biết mình được trả bao nhiêu, GPU phải hoạt động ở mức nào và khoản thu có đủ bù chi phí điện phát sinh hay không.

Việc theo dõi tài nguyên phần cứng cũng đặt ra câu hỏi về dữ liệu mà hệ thống thu thập. Những thông tin như mức tải, nhiệt độ và điện năng giúp phân phối công việc, nhưng cách lưu trữ, sử dụng và chia sẻ chúng vẫn cần được làm rõ trong một dịch vụ thực tế.

Hiện chưa có mức trả thưởng, danh sách GPU hỗ trợ hay thời điểm ra mắt được công bố trong các thông tin về hồ sơ này. Nếu ý tưởng trở thành sản phẩm, người dùng có thể có thêm cách khai thác chiếc card đồ họa của mình, còn quyết định có đáng cho GPU “làm thêm” hay không sẽ phụ thuộc vào những điều khoản cụ thể.