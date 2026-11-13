Bạn bè, người thân tụ họp tại biệt thự 38 triệu USD của Jensen Huang sau thông báo rời ghế CEO Nvidia: Gọi cả gà rán, khoai tây chiên về ăn

Theo Daily Mail, chỉ vài giờ sau khi thông tin Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo Nvidia được công bố hôm 13/11, bạn bè và người thân đã tập trung tại căn biệt thự trị giá 38 triệu USD của ông ở khu Pacific Heights, San Francisco, Mỹ.

Biệt thự trị giá 38 triệu USD của Jensen Huang tại khu Pacific Heights, San Francisco, Mỹ.

Những hình ảnh độc quyền do tờ báo này công bố cho thấy nhiều đơn hàng thực phẩm được giao đến căn nhà có 7 phòng ngủ.

Bạn bè và người thân được nhìn thấy tập trung tại biệt thự của Jensen Huang sau khi thông tin ông rời ghế CEO Nvidia được công bố

Trong đó, một đơn hàng từ chuỗi nhà hàng địa phương Proposition Chicken gồm gà rán và khoai tây chiên dành cho 4 người. Các túi đồ ăn sau đó được giao cho nhân viên phục vụ tại biệt thự.

Nhiều đơn hàng thực phẩm được giao đến biệt thự, trong đó có gà rán và khoai tây chiên đủ cho 4 người

Một chiếc xe tải màu trắng cũng xuất hiện tại đây vào sáng sớm thứ Năm. Theo ghi nhận của Daily Mail, phương tiện này rời đi sau chưa đầy 30 phút, mang theo nhiều thùng hàng được chuyển đến một cửa hàng UPS ở Oakland, California. Một số trợ lý và người giúp việc vẫn làm việc tại căn nhà trong thời điểm này.

Daily Mail công bố loạt ảnh ghi lại những đơn hàng thực phẩm được giao đến căn biệt thự 7 phòng ngủ của Jensen Huang tại khu Pacific Heights

Một chiếc xe tải màu trắng chở các thùng hàng rời khỏi biệt thự sau chưa đầy 30 phút.

Những hoạt động trên diễn ra sau khi Jensen Huang rời các vị trí lãnh đạo tại Nvidia, trong khi gia đình ông vẫn giữ im lặng trước những thông tin mới nhất.

Vị tỷ phú 63 tuổi đã kết hôn với bà Lori Huang, 65 tuổi, suốt 41 năm. Hai người có một con trai là Spencer, 34 tuổi, và một con gái là Madison, 35 tuổi. Cả hai hiện đều làm việc tại Nvidia.

Jensen Huang và vợ, bà Lori Huang, đã kết hôn 41 năm và có hai người con

Đời tư của Huang trở thành tâm điểm sau khi ông thừa nhận có mối quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang, một nữ doanh nhân Trung Quốc. Trong bản ghi nhớ gửi nhân viên Nvidia hôm Chủ nhật, ông thừa nhận hành động của mình đã gây tổn thương cho vợ và các con.

"Tôi vô cùng hối hận", Huang viết, đồng thời thừa nhận không có lời bào chữa nào cho những gì đã xảy ra. Ông cũng cho biết gia đình luôn dành cho mình tình yêu thương và sự ủng hộ, nhưng bản thân đã không đáp lại bằng sự trung thực và lòng chung thủy.

Jensen Huang và Alice Huang từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau từ năm 2024

Tuy nhiên, vụ việc tiếp tục có thêm diễn biến khi truyền thông đưa tin về mối quan hệ thứ hai của Huang với Kimberly Powell, 48 tuổi, một lãnh đạo cấp cao của Nvidia, người trực tiếp báo cáo công việc cho ông.

Theo New York Times, hai người được cho là đã có những cử chỉ thân mật tại một hội nghị ở San Jose vào tháng 3 năm ngoái. Daily Mail dẫn lời các nguồn tin cho biết họ còn bị ghi hình tại một khách sạn trong thời gian diễn ra hội nghị Nvidia.

Kimberly Powell, lãnh đạo cấp cao của Nvidia, được truyền thông đưa tin có quan hệ tình cảm với Jensen Huang (Ảnh: NDTV)

Đáng chú ý, Reuters tiếp tục đưa tin Huang bị cho là có mối quan hệ ngoài hôn nhân thứ ba với một nhân viên khác của Nvidia. Danh tính người phụ nữ này chưa được công bố.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, đời tư của vị lãnh đạo công nghệ vốn kín tiếng đã trở thành chủ đề được truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm. Những thông tin này cũng xuất hiện đúng thời điểm Nvidia đối mặt với các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và nhân sự cấp cao.

Nguồn, ảnh: Daily Mail