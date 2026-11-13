Jensen Huang có thể phải điều trần trước Thượng viện Mỹ

Ngày 12/11, Thượng nghị sĩ Tim Scott, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Jensen Huang, cựu CEO Nvidia, yêu cầu hai nhân vật này ra điều trần trước ủy ban về những diễn biến gần đây liên quan đến tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới.

Động thái diễn ra sau khi Jensen Huang từ chức CEO Nvidia, giữa lúc xuất hiện thông tin ông có quan hệ tình cảm với một nữ doanh nhân tên Alice Huang, người đang bị giới chức Mỹ nghi ngờ làm gián điệp cho Chính phủ Trung Quốc.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, ông Tim Scott cho biết những thông tin gần đây làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia Mỹ cũng như việc bảo vệ công nghệ nhạy cảm của nước này.

"Tôi đang yêu cầu CEO Nvidia Jensen Huang và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện", ông Scott viết.

Ông Jensen Huang, khi đó là CEO của Nvidia, và ông Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, tại Hội nghị Bộ trưởng Đổi mới Sáng tạo G20 ở Bắc Carolina vào ngày 2/9 - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn của Jensen Huang và Howard Lutnick chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu trên.

Ông Scott cũng cảnh báo có thể sử dụng trát triệu tập nếu Jensen Huang không tự nguyện xuất hiện trước ủy ban. "Người dân Mỹ xứng đáng được biết câu trả lời", vị thượng nghị sĩ nhấn mạnh.

Ba ủy ban Hạ viện Mỹ cũng yêu cầu lãnh đạo Nvidia giải trình

Không chỉ Thượng viện, Nvidia còn phải đối mặt với sức ép từ nhiều ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ.

Theo Reuters, lãnh đạo ba ủy ban Hạ viện, gồm Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc và Ủy ban Tình báo, đã gửi thư yêu cầu Jensen Huang tham gia buổi phỏng vấn kín có ghi biên bản vào ngày 1/12.

Trong khi đó, Tim Teter, cố vấn pháp lý trưởng của Nvidia, được yêu cầu tham gia buổi làm việc tương tự vào ngày 2/12. Cả hai đều có nguy cơ đối mặt với trát triệu tập nếu không chấp hành yêu cầu.

Ba nghị sĩ Brian Mast, John Moolenaar và Rick Crawford cho rằng có những vấn đề rõ ràng liên quan đến an ninh quốc gia cần được giải quyết ngay lập tức.

Các nghị sĩ cũng đề nghị Jeffrey Kessler, Thứ trưởng Thương mại Mỹ, tham gia phiên điều trần ngày 3/12.

Một trong những vấn đề khiến giới lập pháp Mỹ quan tâm là hoạt động xuất khẩu chip AI của Nvidia sang Trung Quốc. Nhiều nghị sĩ chỉ trích chính quyền vì chưa đưa hàng chục doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách đen thương mại quan trọng, đồng thời đặt câu hỏi liệu hoạt động xuất khẩu chip của Nvidia có được giám sát đầy đủ hay không.

Jensen Huang đã từ chức CEO Nvidia - Ảnh: Reuters

Chip AI tiên tiến của Nvidia đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới. Washington từ lâu tìm cách hạn chế khả năng tiếp cận những bộ xử lý này của Trung Quốc, do lo ngại công nghệ Mỹ có thể được sử dụng để phục vụ mục đích quân sự.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết đang hình thành sự đồng thuận ngày càng lớn trong Quốc hội về việc hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc. Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng đều kêu gọi siết chặt kiểm soát sau những diễn biến liên quan đến Nvidia.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng chịu sức ép

Bên cạnh Jensen Huang, Howard Lutnick đang trở thành tâm điểm chú ý trong các cuộc tranh luận về chính sách thương mại và kiểm soát công nghệ của Mỹ.

Một số nghị sĩ đặt câu hỏi về vai trò giám sát của Bộ Thương mại đối với hoạt động xuất khẩu chip Nvidia sang Trung Quốc, cũng như việc chính quyền Mỹ chưa bổ sung nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách hạn chế thương mại.

Theo Reuters, hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng đang thảo luận về khả năng Howard Lutnick phải rời vị trí Bộ trưởng Thương mại, trong bối cảnh sức ép chính trị tại Washington ngày càng tăng.

Trong khi đó, phía Trung Quốc bác bỏ cáo buộc Alice Huang là gián điệp. Tổng chưởng lý Mỹ Todd Blanche cũng cho biết Bộ Tư pháp chưa đưa ra kết luận về việc người phụ nữ này có hoạt động tình báo hay không.

Theo Reuters, The Globe And Mail