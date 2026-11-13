Một doanh nhân U70 gốc Huế đam mê ca hát, sở hữu doanh nghiệp nghìn tỷ

Sinh năm 1958, quê tại làng Phú Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, ông Lê Viết Hải được đào tạo chuyên ngành kiến trúc tại Đại học Kiến trúc TP.HCM. Trước khi trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của ngành xây dựng Việt Nam, ông từng có thời gian công tác tại Công ty Quản lý nhà TP.HCM.

Người đứng sau thương hiệu Xây dựng Hòa Bình

Năm 1987, ông Lê Viết Hải thành lập Văn phòng Xây dựng Hòa Bình, tiền thân của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày nay. Từ một văn phòng xây dựng với quy mô ban đầu còn khiêm tốn, doanh nghiệp từng bước phát triển thành một trong những nhà thầu xây dựng tư nhân lớn tại Việt Nam.

Trong giai đoạn 2000–2017, ông Hải giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp. Từ năm 2017, ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, gắn bó với quá trình phát triển và mở rộng hoạt động của tập đoàn.

Hòa Bình từng tham gia thi công nhiều công trình lớn, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các dự án cao tầng. Tham vọng của nhà sáng lập không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước mà còn hướng đến việc đưa một thương hiệu xây dựng Việt Nam vươn ra quốc tế.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Xây dựng Hòa Bình cũng trải qua giai đoạn đầy biến động với khó khăn tài chính, những xáo trộn trong quản trị và quá trình tái cấu trúc kéo dài.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HBC đang giao dịch trên UPCoM với giá chỉ 3.000 đồng/cp. Cổ phiếu này bị đưa vào diện kiểm soát từ 19/1/2024. Vốn hóa thị trường tương ứng chưa đến 1.200 tỷ đồng.

Ông Hải hiện là cổ đông lớn nhất tại Xây dựng Hòa Bình, trực tiếp sở hữu gần 47 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,8% vốn). Ướctính ở mức thị giá hiện tại, khối tài sản trên sàn chứng khoán của vị doanh nhân này vào khoảng 140 tỷ đồng.

Doanh nhân mê guitar, violin và sáng tác nhạc

Ngoài công việc trên thương trường, ông Lê Viết Hải còn được biết đến là một người đam mê âm nhạc. Theo chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, ông Hải yêu thích âm nhạc từ nhỏ. Khi mới khoảng 6–7 tuổi, ông đã thường xuyên huýt sáo, chơi guitar và harmonica. Lớn hơn, ông tự học thêm sáo và violin, đồng thời duy trì sở thích ca hát.

Không dừng lại ở việc thưởng thức âm nhạc, ông còn tự sáng tác các ca khúc. Điều thú vị là những sáng tác này không đơn thuần phục vụ sở thích cá nhân mà còn được ông sử dụng như một cách truyền tải thông điệp trong công việc.

Ông Hải từng chia sẻ rằng âm nhạc là phương tiện hiệu quả để người lãnh đạo chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và truyền cảm hứng đến đồng đội. Có những thông điệp nếu chỉ diễn đạt bằng lời nói sẽ khó truyền tải trọn vẹn, nhưng khi được đặt trong một ca khúc, người nghe có thể cảm nhận sâu sắc hơn.

Một số sáng tác của ông gắn với hoạt động của doanh nghiệp như Mừng thiên niên kỷ mới, Ta ra trận, Hành khúc Hòa Bình. Bên cạnh đó, ông cũng có những ca khúc mang màu sắc tình cảm cá nhân, chẳng hạn Xin đừng hờn ghen – một sáng tác được ông dành tặng vợ.

Hình ảnh vị chủ tịch doanh nghiệp xây dựng cầm guitar, cùng nhân viên ca hát, vì thế trở thành một nét khá riêng trong phong cách lãnh đạo của ông Hải.