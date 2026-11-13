Nữ ca sĩ Việt sống trong penthouse 650m², đắt giá nhất là ban công view nhìn sông Sài Gòn

Nhắc đến diva Hồng Nhung là nhắc đến giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt, đồng thời là nghệ sĩ sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế và tình yêu lớn dành cho nghệ thuật. Niềm đam mê ấy không chỉ thể hiện qua âm nhạc mà còn được nữ diva gửi gắm rõ nét vào từng không gian sống. Những bất động sản từng gắn bó với Hồng Nhung đều gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sang trọng, hiện đại và giàu tính nghệ thuật. Năm 2024, khi chuyển về sinh sống trong căn penthouse 2 tầng tại TP.HCM, cô tiếp tục khiến công chúng trầm trồ trước một cơ ngơi rộng lớn, được đầu tư chỉn chu từ thiết kế đến cách bài trí. Căn nhà có đầy đủ các không gian chức năng như phòng khách, phòng ăn, phòng nhạc, khu bếp và 3 phòng ngủ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi cũng như sáng tạo nghệ thuật của Hồng Nhung. Khu vực nổi bật và đắt giá bậc nhất penthouse phải kể đến khu vườn treo ở ban công. Sở hữu tầm nhìn khoáng đạt bao trọn cảnh quan thành phố, hướng ra sông Sài Gòn, nơi đây còn được Hồng Nhung dành nhiều tâm huyết chăm chút với đủ loại cây xanh, hoa tươi và cây ăn trái, tạo nên một khoảng xanh tuyệt đẹp giữa không gian sống trên cao.

"Vườn treo" đắt giá ở ban công penthouse

Trong căn penthouse rộng 650m², khu vườn treo ở ban công là một trong những không gian được diva Hồng Nhung dành nhiều tâm huyết chăm chút. Sở hữu diện tích thoáng đãng cùng tầm nhìn khoáng đạt, nơi đây mở ra khung cảnh thành phố rộng lớn và view ngắm sông Sài Gòn tuyệt đẹp. Không đơn thuần là một góc trang trí cho căn nhà thêm xanh mát, khu vườn còn là khoảng trời riêng để nữ nghệ sĩ thư giãn, tận hưởng những phút giây bình yên và tìm lại năng lượng sau những giờ làm việc bận rộn.

Tại đây, Hồng Nhung trồng đủ loại cây xanh, hoa tươi và cả những cây ăn trái. Để có được khu vườn xanh tốt như hiện tại, nữ diva đã bỏ ra không ít thời gian, công sức lẫn tiền bạc để lựa chọn cây giống, chăm đất, tưới tắm và vun trồng từng góc nhỏ. Nhưng thành quả nhận lại hoàn toàn xứng đáng, bởi niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là được ngắm những mầm cây mới nhú, thấy hoa nở rực rỡ hay chờ đợi thành quả sau nhiều ngày chăm sóc. Mới đây, Hồng Nhung còn hào hứng chia sẻ hình ảnh cây phát tài trong vườn nhà phát triển xanh tốt, không chỉ trổ hoa mà còn bắt đầu chuẩn bị kết trái. Đây cũng là một trong những minh chứng cho sự khéo léo và "mát tay" của nữ nghệ sĩ trong thú vui làm vườn.

Để tạo cảnh quan xanh mát và bắt mắt, Hồng Nhung khéo léo kết hợp đá tự nhiên, những lối đi lát gạch cùng nhiều loại cây cảnh, thảm cỏ và hoa tươi. Từng chi tiết được sắp đặt hài hòa, tạo nên một khu vườn thu nhỏ với đủ sắc xanh, màu hoa và chất liệu tự nhiên ngay giữa lòng đô thị. Không chỉ mang đến vẻ đẹp bắt mắt cho ban công, cách bài trí này còn đem lại cảm giác gần gũi, thư thái.

Khu vườn của Hồng Nhung lúc nào cũng tràn đầy sức sống, khi thì cho thu hoạch cả buồng chuối với hàng chục nải, lúc lại đầy ắp một rổ cà chua bi đỏ mọng. Tại đây, Hồng Nhung trồng nhiều loại cây ăn trái ngắn ngày hoặc theo mùa như cóc, xoài, ổi, thanh long, đu đủ, táo... Những khóm hoa, tán lá cũng thi nhau đâm chồi, nở rộ, khiến ban công rộng lớn đã thoáng đãng, sở hữu view triệu đô nay lại càng thêm đẹp mắt. Nữ diva thường xuyên hái hoa, cắt những nhành lá xanh ở vườn nhà để mang vào phòng khách cắm bình, trang trí nhà cửa. Nhờ vậy, sắc xanh và vẻ tươi tắn của thiên nhiên không chỉ hiện diện ngoài ban công mà còn len lỏi vào từng góc trong penthouse. Có thể nói, khu vườn treo này không chỉ làm tăng giá trị cho không gian sống mà còn mang đến cho nữ diva một niềm vui rất đỗi giản dị: được tự tay vun trồng, chăm chút và tận hưởng thành quả ngay trong chính tổ ấm của mình.

Tận dụng khoảng không gian thoáng đãng, yên bình ở khu vườn ban công, Hồng Nhung thường trải thảm để tập yoga ngay tại đây. Mỗi sáng thức dậy, nữ diva dành hơn một giờ đồng hồ cho việc ngồi thiền và luyện tập giữa thiên nhiên xanh mát. Không cần tìm đến những phòng tập chuyên nghiệp hay đi đâu xa, khu vườn ngập tràn cây xanh, hoa lá cùng tầm nhìn rộng mở hướng ra sông Sài Gòn đã trở thành địa điểm lý tưởng để nữ diva khởi đầu ngày mới.

Một số không gian trong penthouse của diva Hồng Nhung

Không chỉ có khu vườn ban công xanh mát, mọi góc trong căn penthouse rộng 650m² của Hồng Nhung đều được chăm chút tỉ mỉ và mang một vẻ đẹp riêng. Từ cách lựa chọn nội thất, sắp đặt đồ trang trí đến việc kết hợp màu sắc, chất liệu, tất cả đều cho thấy dấu ấn nghệ thuật đậm nét cùng gu thẩm mỹ tinh tế của nữ nghệ sĩ. Phòng khách gây ấn tượng với nhiều bức tranh nghệ thuật được trưng bày, tạo nên không gian vừa sang trọng vừa giàu cá tính. Khu bếp rộng rãi, thoáng đãng, được bố trí tiện nghi, trong khi khu vực bàn ăn lại ghi điểm nhờ tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra sông Sài Gòn. Phòng tắm mang đến cảm giác thư giãn chẳng khác nào một spa thu nhỏ với cách bài trí chỉn chu, còn phòng ngủ sở hữu khung cửa rộng mở, đưa cảnh sắc thiên nhiên vào tận không gian nghỉ ngơi. Mỗi khu vực đều có công năng riêng nhưng vẫn kết nối hài hòa, tạo nên tổng thể sống vừa tiện nghi, vừa giàu tính thẩm mỹ.

Không gian phòng khách trong penthouse của Hồng Nhung

Khu vực bếp nấu thoáng đãng, tiện nghi

Khu vực bàn ăn với view ngắm sông tuyệt chill

Phòng ngủ chan hòa thiên nhiên của Hồng Nhung