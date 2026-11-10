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Nữ ca sĩ Việt nổi đình đám theo chồng đi Mỹ: "Tôi vẫn có nhà cửa, xe cộ đàng hoàng"

| | Lifestyle

"Tôi vẫn tích lũy được tiền bạc để sống thoải mái nên tôi không có gì phải hối tiếc" – Ngọc Ánh nói.

Vừa qua, tại kênh Màn ảnh Việt, danh ca Ngọc Ánh đã chia sẻ quan điểm về việc dừng lại sự nghiệp trong lúc đang trên đỉnh cao để theo chồng đi nước ngoài.

Nữ danh ca nhạc Rock theo chồng đi Mỹ: "Tôi vẫn có nhà cửa, xe cộ đàng hoàng" - Ảnh 1.

Cô nói: "Làm sao tôi biết trước để mà hối hận vì đã theo chồng đi nước ngoài năm đó. Tôi không bao giờ trở lại ngược thời gian để nói chuyện đó. Cuộc đời giống như một guồng máy với những bánh răng cưa cứ lăn đều như thế.

Cuộc đời dẫn tôi đến đâu thì tôi đi đến đó, không thể biết trước để thay đổi.

Hơn nữa, khi tôi qua nước ngoài biểu diễn cũng rất thành công. Thật sự mà nói, lúc đó tôi vẫn có nhà cửa, xe cộ đàng hoàng, mỗi tháng đi hát kiếm biết bao nhiêu tiền. Tôi vẫn tích lũy được tiền bạc để sống thoải mái nên tôi không có gì phải hối tiếc.

Tôi vẫn được đi hát, hát ở trong nước rồi qua nước ngoài hát. Tôi vẫn luôn cống hiến cho nghệ thuật và được khán giả yêu mến.

Vì thế, nếu có quay trở lại tôi cũng không thay đổi được gì. Đây giống như một duyên số, trời định như thế nào thì tôi theo như thế. Con đường cuộc đời ra sao thì tôi đi theo đó. Tôi không thể nào chọn lựa.

Nữ danh ca nhạc Rock theo chồng đi Mỹ: "Tôi vẫn có nhà cửa, xe cộ đàng hoàng" - Ảnh 2.

Giai đoạn đó, tôi đi nước ngoài cũng được mà không đi cũng được nhưng tôi đã đi và qua nước ngoài tôi vẫn thành công nên chẳng có gì hối hận.

Ở giai đoạn hiện tại, tôi lại ở Việt Nam yên ổn. Tôi được ở bên cha mẹ lúc tuổi già khi cha mẹ cần tôi. Cha mẹ già thì cần tôi nhiều hơn và tôi ở đây.

Rồi giai đoạn ở Mỹ, tôi cũng có cơ hội đưa cha mẹ đi chơi khắp nơi, thậm chí còn nhiều hơn cả những người sống ở Mỹ lâu năm. Tôi đưa cha mẹ đi chơi khắp nước Mỹ, đi rất nhiều nơi. Vì thời gian đó tôi bay show rất nhiều nên tôi có điều kiện, cơ hội đưa cha mẹ đi cùng.

Có những lần tôi đi hát ở Hawaii 4-5 ngày liền cũng đưa cha mẹ theo, rồi đi hát ở Houston, Washington D.C cũng đều cho cha mẹ đi cùng. Đó là may mắn của tôi.

Bây giờ ba mẹ tôi già rồi, có muốn đi du lịch cũng không đi được nên lúc đó tôi đã may mắn đưa cha mẹ đi chơi được. Như vậy là tôi cũng mãn nguyện".

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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