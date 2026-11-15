Đệ nhất danh hài miền Nam có 9 cháu nội, 3 cháu cố, nhà vợ gần 100 người ở Mỹ

Mới đây, NSƯT Bảo Quốc đã cùng vợ bay tới một tiểu bang khác ở Mỹ để thăm anh em họ hàng nhà vợ. Dù đã cao tuổi nhưng nam nghệ sĩ trông vẫn rất phong độ, khỏe mạnh.



Ông chia sẻ: "Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến đi chơi xa của gia đình tôi, sau đó sẽ bay tới một địa điểm khác. Chuyến bay của chúng tôi rất an toàn và đáp xuống sân bay Baltimore sớm hơn 30 phút, được cô em vợ ra tận nơi đón về nhà.

Tôi đang ở trong khu vườn nhà cô em vợ, đẹp quá! Thời tiết ở đây đang là mùa thu, quá đẹp! Tôi đang ở bang Virgina, vợ chồng tôi sang đây thăm mấy chị em của bà xã tôi. Chúng tôi đến đây là nhà cô em gái út của bà xã, tính ra con gái thứ 15 trong nhà lận.

Virgina mùa này quá đẹp, lá vàng rơi. Thường thường Virgina tầm tháng 11 này là trời đổ lạnh rồi nhưng vợ chồng tôi may mắn quá, vừa bay tới là trời ấm lên, hừng nắng luôn, nên tôi ăn mặc thoải mái.

Gia đình bà xã tôi ở bên này tính tất cả con cháu trong dòng họ là gần 100 người mới ghê chứ. Chúng tôi đến đây sinh hoạt với các anh chị em toàn U80, U90 hết cả rồi, người nào cũng lớn tuổi hết.

Thành ra chúng tôi gặp nhau mừng vui lắm, sức khỏe không có nhiều nhưng cứ gặp nhau là được tiếp thêm sức khỏe, thành ra cứ bay đi khắp nơi thăm anh chị em mà không hề mệt.

Chị ba trong nhà tôi là người lớn tuổi nhất, năm nay cũng 89 tuổi rồi mà vẫn đi theo chúng tôi được. Vợ chồng tôi đi tới đâu là mấy chị em đều đi theo tới đó, vui lắm. Gặp lại các anh, các chị đã cao tuổi là chúng tôi mừng rỡ. Chút nữa thôi là chúng tôi lại lên thăm nhà cô em gái thứ 12 trong gia đình".

NSƯT Bảo Quốc hiện sống cuộc sống viên mãn bên vợ và con cháu tại Mỹ. Dù cao tuổi nhưng vợ chồng ông vẫn khỏe mạnh nên đi chơi khắp nơi. Năm nào vợ chồng nam nghệ sĩ cũng về nước thăm bạn bè, gia đình họ hàng. Ở Mỹ thì vợ chồng ông bay đi khắp các tiểu bang để thăm anh em và còn đi du lịch châu Âu.

Nam nghệ sĩ từng tiết lộ: "Nhiều bạn đã biết Bảo Quốc có một tổ ấm hạnh phúc hơn 58 năm, với "cô bạn gái hàng xóm" xinh đẹp và giỏi giang, chăm lo gia đình.

Cuộc hôn nhân này cũng lắm chông gai, nhưng giờ đây Bảo Quốc đã có cuộc sống thật viên mãn với gia đình tổng cộng 2 trai 2 gái, con dâu con rể, 9 cháu nội ngoại và 3 cháu cố. Một đại gia đình rồi đó các bạn".