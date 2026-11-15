Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đệ nhất danh hài miền Nam có 9 cháu nội, 3 cháu cố, nhà vợ gần 100 người ở Mỹ

| | Lifestyle

Đệ nhất danh hài miền Nam có 9 cháu nội, 3 cháu cố, nhà vợ gần 100 người ở Mỹ

"Chúng tôi đến đây sinh hoạt với các anh chị em toàn U80, U90 hết cả rồi, người nào cũng lớn tuổi hết" – NSƯT Bảo Quốc chia sẻ.

Đệ nhất danh hài miền Nam có 9 cháu nội, 3 cháu cố, nhà vợ gần 100 người ở Mỹ- Ảnh 1.

Mới đây, NSƯT Bảo Quốc đã cùng vợ bay tới một tiểu bang khác ở Mỹ để thăm anh em họ hàng nhà vợ. Dù đã cao tuổi nhưng nam nghệ sĩ trông vẫn rất phong độ, khỏe mạnh.

Ông chia sẻ: "Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến đi chơi xa của gia đình tôi, sau đó sẽ bay tới một địa điểm khác. Chuyến bay của chúng tôi rất an toàn và đáp xuống sân bay Baltimore sớm hơn 30 phút, được cô em vợ ra tận nơi đón về nhà.

Đệ nhất danh hài miền Nam có 9 cháu nội, 3 cháu cố, nhà vợ gần 100 người ở Mỹ- Ảnh 2.

Tôi đang ở trong khu vườn nhà cô em vợ, đẹp quá! Thời tiết ở đây đang là mùa thu, quá đẹp! Tôi đang ở bang Virgina, vợ chồng tôi sang đây thăm mấy chị em của bà xã tôi. Chúng tôi đến đây là nhà cô em gái út của bà xã, tính ra con gái thứ 15 trong nhà lận.

Virgina mùa này quá đẹp, lá vàng rơi. Thường thường Virgina tầm tháng 11 này là trời đổ lạnh rồi nhưng vợ chồng tôi may mắn quá, vừa bay tới là trời ấm lên, hừng nắng luôn, nên tôi ăn mặc thoải mái.

Gia đình bà xã tôi ở bên này tính tất cả con cháu trong dòng họ là gần 100 người mới ghê chứ. Chúng tôi đến đây sinh hoạt với các anh chị em toàn U80, U90 hết cả rồi, người nào cũng lớn tuổi hết.

Đệ nhất danh hài miền Nam có 9 cháu nội, 3 cháu cố, nhà vợ gần 100 người ở Mỹ- Ảnh 3.

Thành ra chúng tôi gặp nhau mừng vui lắm, sức khỏe không có nhiều nhưng cứ gặp nhau là được tiếp thêm sức khỏe, thành ra cứ bay đi khắp nơi thăm anh chị em mà không hề mệt.

Chị ba trong nhà tôi là người lớn tuổi nhất, năm nay cũng 89 tuổi rồi mà vẫn đi theo chúng tôi được. Vợ chồng tôi đi tới đâu là mấy chị em đều đi theo tới đó, vui lắm. Gặp lại các anh, các chị đã cao tuổi là chúng tôi mừng rỡ. Chút nữa thôi là chúng tôi lại lên thăm nhà cô em gái thứ 12 trong gia đình".

NSƯT Bảo Quốc hiện sống cuộc sống viên mãn bên vợ và con cháu tại Mỹ. Dù cao tuổi nhưng vợ chồng ông vẫn khỏe mạnh nên đi chơi khắp nơi. Năm nào vợ chồng nam nghệ sĩ cũng về nước thăm bạn bè, gia đình họ hàng. Ở Mỹ thì vợ chồng ông bay đi khắp các tiểu bang để thăm anh em và còn đi du lịch châu Âu.

Nam nghệ sĩ từng tiết lộ: "Nhiều bạn đã biết Bảo Quốc có một tổ ấm hạnh phúc hơn 58 năm, với "cô bạn gái hàng xóm" xinh đẹp và giỏi giang, chăm lo gia đình.

Cuộc hôn nhân này cũng lắm chông gai, nhưng giờ đây Bảo Quốc đã có cuộc sống thật viên mãn với gia đình tổng cộng 2 trai 2 gái, con dâu con rể, 9 cháu nội ngoại và 3 cháu cố. Một đại gia đình rồi đó các bạn".

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới là con trai bà chủ villa 3.500m2 ở Hà Nội, sắp cưới bạn gái đẹp như hoa hậu quen từ cấp 3

Nam ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới là con trai bà chủ villa 3.500m2 ở Hà Nội, sắp cưới bạn gái đẹp như hoa hậu quen từ cấp 3 Nổi bật

Một vùng biển du lịch nổi tiếng ở Việt Nam chuẩn bị triển khai công trình hơn 230 tỷ đồng: Đóng 5 cửa xả, xây hệ thống đặc biệt để bảo vệ bãi tắm

Một vùng biển du lịch nổi tiếng ở Việt Nam chuẩn bị triển khai công trình hơn 230 tỷ đồng: Đóng 5 cửa xả, xây hệ thống đặc biệt để bảo vệ bãi tắm Nổi bật

Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, nam NSND, đại tá sống một mình, an nhiên với lương hưu gần 20 triệu đồng

Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, nam NSND, đại tá sống một mình, an nhiên với lương hưu gần 20 triệu đồng

21:18 , 15/11/2026
Thủy Anh khoe “giấy kết hôn” Đăng Khôi viết năm 2005: Ai ngoại tình đền 10 tỷ, giờ còn hỏi chồng một câu khó đỡ

Thủy Anh khoe “giấy kết hôn” Đăng Khôi viết năm 2005: Ai ngoại tình đền 10 tỷ, giờ còn hỏi chồng một câu khó đỡ

21:17 , 15/11/2026
Ronaldinho bây giờ!

Ronaldinho bây giờ!

21:09 , 15/11/2026
11h trưa ngày 15/11, hàng trăm người đội mưa ở TP.HCM để dự tiệc đầy tháng của 3 nhân vật đặc biệt

11h trưa ngày 15/11, hàng trăm người đội mưa ở TP.HCM để dự tiệc đầy tháng của 3 nhân vật đặc biệt

20:56 , 15/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên