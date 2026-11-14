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NSND Xuân Bắc bị một cô bạn chê già: "Không buồn cũng chả giận"

| | Lifestyle

"Qua gặp một cô bạn/Nói dạo này Bắc già/Không buồn cũng chả giận/Bạn ấy nói đúng mà!", NSND Xuân Bắc chia sẻ chuyện bị chê già bằng thơ.

Mới đây, NSND Xuân Bắc thu hút sự chú ý khi đăng tải bài thơ ngắn trên trang cá nhân, tiết lộ chuyện bị một người bạn nhận xét ngày càng già. Trước lời nhận xét này, nam nghệ sĩ có phản ứng hóm hỉnh. Anh viết: "Qua gặp một cô bạn/Nói dạo này Bắc già/Không buồn cũng chả giận/Bạn ấy nói đúng mà!".

Xuân Bắc còn tự khắc họa hình ảnh bản thân hiện tại: "Tóc tai thì rũ rượi/Mặt mũi thì bơ phờ/Trong đầu toàn những thứ/Khó hiểu đến bất ngờ...".

Sau đó, nam nghệ sĩ quyết định đi cắt tóc để thay đổi diện mạo. Anh cũng đăng tải hình ảnh trước và sau khi cắt tóc để mọi người cùng so sánh. Có thể thấy, sau khi cắt bớt tóc, Xuân Bắc trông gọn gàng và sáng sủa hơn.

Hình ảnh lúc chưa cắt tóc của NSND Xuân Bắc.

Và hình ảnh sau khi tút tát.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người dành lời khen cho diện mạo mới của nam nghệ sĩ: "Gọn gàng đẹp trai lên mấy chân kính anh ơi"; "Quá trẻ luôn rồi Cục trưởng ơi"; "Cắt tóc đi trông đẹp trai hẳn"; "Anh để kiểu tóc này đẹp và nhìn rất trẻ ạ".

NSND Xuân Bắc sinh năm 1976 tại Phú Thọ, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình như Chuyện nhà Mộc, Sóng ở đáy sông, Kẻ cắp bất đắc dĩ... Nam nghệ sĩ cũng ghi dấu ấn qua các chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, đặc biệt là vai Nam Tào trong chương trình Táo quân. Ngoài diễn xuất, Xuân Bắc còn được biết đến với vai trò MC của nhiều chương trình truyền hình.

Năm 2016, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT). Năm 2023, nam nghệ sĩ tiếp tục được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND). Trước đó, Xuân Bắc từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc rồi Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Tháng 10/2024, anh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Li La

Phụ Nữ Mới

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