Ca sĩ SN 1989 quê Hà Nội thành thạo 3 thứ tiếng: Tốt nghiệp đại học ở Pháp, vừa làm diễn giả tại diễn đàn thương mại Trung Quốc

Trang Pháp vừa tham dự Hội nghị và Lễ trao giải Thương mại Đại ngôn Nghệ sĩ 2026 (Celebrity Endorsement Ceremony & Conference) tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Diễn ra trong hai ngày 12–13/11, sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ, đại diện thương hiệu và các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, tiếp thị. Trang Pháp là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời tham dự với tư cách đại diện nghệ sĩ quốc tế. Đây cũng là một trong những hoạt động mới nhất của nữ ca sĩ tại Trung Quốc sau khi tham gia chương trình Đạp Gió 2026.

Trang Pháp vừa tham dự Hội nghị và Lễ trao giải Thương mại Đại ngôn Nghệ sĩ 2026 tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

Tại đêm trao giải ngày 12/11 ở Nhà thi đấu Gia Canh, Trang Pháp trình diễn hai ca khúc Vô Song và Moonlight. Phần trình diễn được dàn dựng với hai tạo hình khác nhau, từ hình ảnh nàng tiên cá đến phong cách idol hiện đại. Nữ ca sĩ kết hợp các yếu tố văn hóa Việt Nam như nón lá, hoa sen vào tiết mục, đồng thời thể hiện khả năng vũ đạo và hát live. Riêng Moonlight được trình bày bằng bốn ngôn ngữ: Việt, Trung, Tây Ban Nha và Anh.

Trang Pháp biểu diễn tại hội nghị

Ngày 13/11, Trang Pháp tiếp tục tham gia hội nghị với vai trò diễn giả. Cô trình bày bằng tiếng Anh về chủ đề “Hành trình từ ‘tôi’ đến ‘chúng ta’, từ khác biệt đến đa dạng”, chia sẻ trải nghiệm tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng tại Việt Nam và Đạp Gió 2026 tại Trung Quốc. Bên cạnh câu chuyện giao lưu văn hóa thông qua âm nhạc, nữ ca sĩ đề cập đến giá trị thương mại dài hạn của các chương trình giải trí, với những yếu tố như cơ hội phát triển cho nghệ sĩ, sự gắn kết với khán giả, hợp tác thương hiệu và mở rộng thị trường quốc tế.

Ngày 13/11, Trang Pháp tiếp tục tham gia hội nghị với vai trò diễn giả

Hội nghị và Lễ trao giải Thương mại Đại ngôn Nghệ sĩ là sự kiện thường niên nhằm đánh giá sức ảnh hưởng và giá trị tiếp thị của nghệ sĩ trong hoạt động hợp tác với thương hiệu. Năm 2026, chương trình quy tụ hơn 30 nghệ sĩ và trao 26 danh hiệu thuộc bốn nhóm hạng mục.

Sự xuất hiện tại hội nghị ở Hạ Môn tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động của Trang Pháp tại Trung Quốc kể từ khi tham gia Đạp Gió 2026 vào tháng 4/2026. Sau khi chương trình khép lại, nữ ca sĩ không trở về với lịch trình hoạt động trong nước mà tiếp tục góp mặt tại các sự kiện âm nhạc ở thị trường này. Tối 5/10, Trang Pháp xuất hiện tại Thanh Xuân Vô Hạn - Đại Nhạc Hội Vu Hồ (Wuhu Super Concert), tổ chức tại tỉnh An Huy, cùng các nghệ sĩ như Vương Tâm Lăng, Ngô Khắc Quần và Hoàng Tiêu Vân.

Trang Pháp đang có nhiều hoạt động tại Trung Quốc sau khi tham gia Đạp Gió 206

Trước hơn 25.000 khán giả, cô mang đến 6 tiết mục, gồm 4 ca khúc tiếng Việt và 2 ca khúc tiếng Trung. Đáng chú ý, nữ ca sĩ lần đầu trình diễn trọn vẹn phiên bản tiếng Trung của Vô Song - ca khúc do chính cô sáng tác bằng tiếng Việt và chuyển ngữ cho khán giả tại Trung Quốc.

Không chỉ có thêm sân khấu biểu diễn, một số ca khúc Trang Pháp phát hành tại Việt Nam như Barbie, Bê Trap và Chỉ Là cũng được khán giả quốc tế tìm nghe lại sau hiệu ứng từ chương trình. Từ các sân khấu truyền hình đến đại nhạc hội và sự kiện thương mại, nữ ca sĩ đang duy trì hoạt động sôi nổi tại Trung Quốc ngay cả khi Đạp Gió 2026 đã kết thúc.

Đằng sau hành trình hoạt động nghệ thuật tại thị trường quốc tế, Trang Pháp còn có xuất thân gia đình khá đặc biệt. Nữ ca sĩ tên thật là Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1989 tại Hà Nội, lớn lên trong gia đình có truyền thống ngoại giao và giáo dục. Ông ngoại cô là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh, từng giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam và tham gia phái đoàn đàm phán Hiệp định Paris năm 1973.

Đằng sau hành trình hoạt động nghệ thuật tại thị trường quốc tế, Trang Pháp còn có xuất thân gia đình khá đặc biệt

Bố Trang Pháp là giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, còn mẹ từng công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở châu Âu. Môi trường gia đình có sự gắn bó với ngoại ngữ, giáo dục và quan hệ quốc tế phần nào lý giải nền tảng học vấn cũng như khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ của nữ ca sĩ.

Trong quá trình trưởng thành, nữ ca sĩ có thời gian sinh sống, học tập tại Pháp, tiếp xúc với môi trường văn hóa và giáo dục phương Tây. Cô có thể sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, đồng thời tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế - Quản lý tại Đại học Lyon 2.

Trang Pháp có thể sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha,

Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò ca sĩ, Trang Pháp từng có thời gian thử sức với diễn xuất. Năm 17 tuổi, cô đảm nhận vai Thảo Uyên trong bộ phim truyền hình Nhật Ký Vàng Anh, một trong những dự án giúp tên tuổi nữ nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả trẻ.

Tuy nhiên, Trang Pháp không tiếp tục theo đuổi con đường diễn viên mà lựa chọn trở lại Pháp hoàn thành việc học. Sau khi tốt nghiệp, cô về Việt Nam, chuyển vào TP.HCM và bắt đầu xây dựng sự nghiệp âm nhạc. Đây cũng là giai đoạn nữ ca sĩ từng bước định hình hình ảnh nghệ sĩ đa năng, không chỉ biểu diễn mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tác và sản xuất.

Bên cạnh ca hát, Trang Pháp còn làm tốt ở các kỹ năng rap, vũ đạo đến chơi nhạc cụ và sáng tác

Trong âm nhạc, Trang Pháp đảm nhận nhiều công đoạn từ viết lời, sáng tác giai điệu đến xây dựng sản phẩm. Cô từng tham gia thực hiện âm nhạc cho các dự án điện ảnh như Scandal - Bí Mật Thảm Đỏ, Hoán Đổi, Gái Già Lắm Chiêu 3 và Gái Già Lắm Chiêu 5.

Năm 2023, Trang Pháp trở lại với các chương trình truyền hình thực tế khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Tại đây, cô có cơ hội thể hiện nhiều kỹ năng cùng lúc, từ hát, rap, vũ đạo đến chơi nhạc cụ và sáng tác. Sau các vòng thi, Trang Pháp giành ngôi vị Quán quân, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của chương trình. Thành công này mở ra giai đoạn hoạt động sôi nổi hơn, với nhiều sân khấu và dự án âm nhạc mới.

Trang Pháp dần xây dựng sự nghiệp ở nhiều vai trò khác nhau, đồng thời duy trì cả hoạt động sáng tác, biểu diễn cả trong và ngoài nước

Đến năm 2026, cô tiếp tục tham gia Đạp Gió tại Trung Quốc, đưa các sáng tác và khả năng trình diễn của mình đến với khán giả nước ngoài. Từ một gương mặt từng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Trang Pháp dần xây dựng sự nghiệp ở nhiều vai trò khác nhau, đồng thời duy trì cả hoạt động sáng tác, biểu diễn cả trong và ngoài nước.

Ảnh: FBNV