Một đêm Xây: Cuộc hội ngộ của những thế hệ từng trưởng thành từ Đại học Xây dựng Hà Nội

“Một đêm Xây” – Khi những người con Xây dựng trở về trong miền ký ức và tình yêu HUCE

Có những gắn bó không bị giới hạn bởi thời gian, vị trí công tác hay khoảng cách địa lý. Có những tình cảm càng đi qua năm tháng càng trở nên sâu đậm. Với nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, nhà quản lý, chuyên gia và những người trưởng thành từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE), tình yêu dành cho mái trường Đại học Xây dựng Hà Nội chính là một tình cảm như thế. Và “Một đêm Xây” là dịp đặc biệt để những con người ấy gặp lại nhau, cùng ôn lại ký ức, tri ân những đóng góp và tiếp nối sợi dây gắn kết đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Không đơn thuần là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, “Một đêm Xây” mang dáng dấp của một cuộc hội ngộ. Trong không gian ấy, sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các nhà quản lý, chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp, cùng những người từng đảm nhiệm các trọng trách và có nhiều đóng góp cho nhà trường tạo nên một sắc thái rất riêng. Họ đến không chỉ để thưởng thức âm nhạc, mà còn để gặp lại những người đồng nghiệp, người bạn, người thầy, người cộng sự, để cùng nhìn lại một hành trình mà mỗi người, ở những vị trí khác nhau, đều đã góp một phần công sức.

Một đêm nhạc, nhiều miền ký ức

Âm nhạc có khả năng đặc biệt trong việc đánh thức ký ức. Một giai điệu quen thuộc có thể đưa con người trở về những năm tháng tuổi trẻ, những ngày đầu đứng trên bục giảng, những giảng đường, phòng thí nghiệm, công trường hay những chặng đường công tác đầy dấu ấn. Với những người từng gắn bó với HUCE, ký ức về trường không chỉ là những năm tháng học tập và làm việc, mà còn là ký ức về tình thầy trò, tình đồng nghiệp, về những nỗ lực chung và niềm tự hào nghề nghiệp.

Bởi vậy, “Một đêm Xây” không chỉ gợi nhớ về một ngôi trường, mà còn gợi nhớ về một thế hệ, một hành trình và những giá trị đã làm nên con người của mỗi người Xây dựng.

Trong không gian âm nhạc ấy, khoảng cách về tuổi tác, vị trí công tác hay thế hệ dường như được thu hẹp. Những người từng cùng nhau đi qua một chặng đường có dịp hội ngộ, những thế hệ đi sau có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn truyền thống mà mình đang tiếp nối. Đó là sự trở về không chỉ bằng bước chân, mà bằng cả tình cảm và niềm tự hào.

HUCE – Bản sắc được tạo nên từ những con người và hành trình kiến tạo

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã đào tạo nhiều thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư, nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia, đóng góp nguồn nhân lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đặc trưng của HUCE không chỉ nằm ở truyền thống đào tạo, nghiên cứu khoa học, mà còn ở mối liên kết bền chặt giữa nhà trường với thực tiễn phát triển của quốc gia. Những người trưởng thành từ mái trường Xây dựng hiện diện trong các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn và doanh nghiệp. Họ cùng mang theo nền tảng tri thức, tư duy kỹ thuật, tinh thần trách nhiệm và khát vọng kiến tạo được hun đúc từ môi trường học tập và công tác tại trường.

“Một đêm Xây” còn là biểu hiện của một nét văn hóa đáng quý của người Xây dựng. Đó là văn hóa tri ân và văn hóa kết nối. Bởi sự phát triển của một ngôi trường không bao giờ là thành quả của riêng một cá nhân. Đó là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và đóng góp của nhiều thế hệ. Trân trọng những người đã đồng hành cũng chính là trân trọng lịch sử của nhà trường, gìn giữ những giá trị đã được gây dựng và tạo nền tảng cho sự tiếp nối.

Từ những cuộc hội ngộ đến hành trình tương lai

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang đứng trước những yêu cầu mới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, sức mạnh của một trường đại học không chỉ đến từ nguồn lực nội tại, mà còn từ khả năng kết nối và phát huy trí tuệ của cộng đồng rộng lớn xung quanh mình.

Những người từng gắn bó với HUCE, các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp không chỉ là những người đồng hành trong quá khứ, mà còn có thể tiếp tục đóng góp những nguồn lực quý giá cho tương lai của nhà trường. Vì thế, những cuộc gặp gỡ như “Một đêm Xây” mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện văn hóa. Từ những kết nối tình cảm có thể hình thành những cơ hội hợp tác; từ niềm tự hào về truyền thống có thể khơi dậy trách nhiệm cùng xây dựng tương lai.

Một đêm nhạc rồi sẽ khép lại, những giai điệu sẽ dừng, mỗi người lại trở về với công việc và cuộc sống riêng. Nhưng điều còn lại là cảm giác được thuộc về một cộng đồng, là niềm tự hào về mái trường đã gắn bó và những kết nối được tiếp tục vun đắp.

Có lẽ, đó chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của “Một đêm Xây”. Bởi chữ “Xây” không chỉ gợi nhắc đến một ngành nghề hay một mái trường, mà còn hàm chứa tinh thần kiến tạo – kiến tạo những công trình, những giá trị tri thức và cả những mối quan hệ bền vững giữa con người với con người.

“Một đêm Xây” vì thế không chỉ là một đêm của âm nhạc, mà còn là đêm của lòng biết ơn, tình thân và niềm tự hào. 70 năm đào tạo và 60 năm hình thành và phát triển – khoảng thời gian đủ dài để những người con Xây dựng, dù đang ở đâu, trên cương vị nào, vẫn nhận ra rằng mình luôn có một mái nhà chung để nhớ, để trở về và để tiếp tục đồng hành.