Phát hiện 3 sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng, 1 miếng vàng PNJ... bỏ lại trên chuyến tàu từ ga Thanh Hóa đến Đồng Hới

Theo thông tin từ Tập đoàn Đường sắt Việt Nam, mới đây, nhân viên ga Thanh Hóa đã kịp thời phát hiện, bảo quản và phối hợp trao trả ba lô hành lý chứa nhiều tài sản có giá trị lớn, ước tính khoảng 3 tỷ đồng, cùng tiền mặt, ngoại tệ, vàng và các thiết bị điện tử cho hành khách bỏ quên.

Cụ thể, đêm ngày 12/11/2026, hành khách Trần Thị Phước Hiền đi tàu SE3 từ Ga Thanh Hóa đến Ga Đồng Hới, tại toa số 12, đã sơ ý để quên balo hành lý tại phòng đợi Ga Thanh Hóa.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Đỗ Thị Thu Hương, nhân viên trực ban khách vận Ga Thanh Hóa (Chi nhánh Vận tải đường sắt Vinh), đã phát hiện và nhanh chóng tiến hành kiểm tra, thống kê tài sản, lập biên bản theo đúng quy định.

Qua kiểm tra, nhân viên của Tập đoàn Đường sắt Việt Nam xác định túi hành lý có nhiều tài sản giá trị, gồm: 6,5 triệu đồng tiền mặt, 100 USD, một nhẫn vàng, 1 miếng vàng thương hiệu PNJ, một điện thoại di động, một máy tính xách tay hiệu HP và đặc biệt là 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 tỷ đồng. Tổng giá trị riêng của các khoản tiền gửi tiết kiệm đã lên tới 3 tỷ đồng, chưa kể các tài sản và vật dụng có giá trị khác.

Tài sản của hành khách bỏ quên trên tàu. Ảnh: Tập đoàn Đường sắt Việt Nam

Với mong muốn hành khách sớm nhận lại tài sản, ngay trong đêm nhân viên khách vận Đỗ Thị Thu Hương đã phối hợp bàn giao toàn bộ hành lý cho Trưởng tàu SE1 – Ông Nguyễn Trường Thọ, để chuyển đến Ga Đồng Hới và trao trả trực tiếp cho hành khách.

Ngày 13/11/2026, toàn bộ tài sản, tư trang hành lý đã được bàn giao đầy đủ cho chị Trần Thị Phước Hiền. Nhận lại số tài sản có giá trị lớn, chị Hiền vô cùng vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Đỗ Thị Thu Hương cùng ông Nguyễn Trường Thọ và các nhân viên đường sắt đã tận tình hỗ trợ.

Việc kịp thời phát hiện, bảo quản và trao trả tài sản có giá trị lớn cho hành khách là thể hiện cho tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm và văn hóa phục vụ của người lao động ngành Đường sắt. Dù ở nhà ga hay trên mỗi chuyến tàu, những hành động đẹp, thiết thực ấy không chỉ giúp hành khách giải quyết những tình huống phát sinh mà còn góp phần củng cố niềm tin, xây dựng hình ảnh người đường sắt thân thiện, tận tâm và chuyên nghiệp trong lòng nhân dân và hành khách.