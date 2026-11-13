Hà Nội có "viện dưỡng lão hồi xuân", đến mà xem các cụ chơi game, nhảy disco, hát karaoke và đi catwalk: Già cũng phải chất cỡ này!

14h bước vào đây, một khung cảnh náo nhiệt hơn tưởng tượng diễn ra ngay trước mắt chúng tôi: Các cụ ông, cụ bà đang chơi game, hào hứng đặt những quả bóng nhỏ gắn lên đầu nhau, người tập trung giữ thăng bằng, người cười nghiêng ngả khi bóng rơi.

Kiều Thị Thanh Nhàn, quản lý của Tổ Dịu Êm by Toujyuen, vừa hào hứng chơi cùng các cụ vừa chia sẻ: “Đây không phải một buổi sinh hoạt đặc biệt được tổ chức riêng lẻ mà là một phần trong lịch trình thường ngày của các thành viên. Từ 8h sáng đến 17h chiều, các cụ có các cụ có lịch sinh hoạt gần như kín cả ngày, kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, vận động thể chất và giải trí”.

Thanh Nhàn cho hay, Tổ Dịu Êm by Toujyuen hoạt động dựa theo mô hình viện dưỡng lão chăm sóc bán trú chuẩn Nhật Bản. “Các cụ đến cơ sở vào buổi sáng, sinh hoạt và được chăm sóc trong ngày, sau đó trở về nhà với gia đình vào buổi chiều. Ngay cả những cụ chỉ có nhu cầu ở nửa ngày cũng sẽ được đón nhận”, cô nói. Nơi đây được ví như một "viện dưỡng lão hồi xuân", nơi tuổi già không đồng nghĩa với việc phải thu mình trong bốn bức tường. Bởi vì một ngày ở đây không chỉ có ăn uống, nghỉ ngơi hay tập vật lý trị liệu. Ngoài chơi game gắn bóng, các cụ còn đi catwalk, nhảy disco, hát karaoke và hàng loạt hoạt động vui chơi thú vị phù hợp từng dịp.

"Cả một đời làm cha mẹ, làm chỗ dựa cho gia đình, nhiều người đã quen với việc ưu tiên con cái mà quên mất những niềm vui riêng của bản thân. Vì thế, bọn mình muốn tạo ra những hoạt động để các cụ có cơ hội thử những điều trước đây chưa từng có dịp trải nghiệm, được vui chơi và tận hưởng tuổi già theo cách mình thích”, Thanh Nhàn nói.

Ở Tổ Dịu Êm by Toujyuen, tuổi tác dường như không phải lý do để các cụ đứng ngoài những cuộc vui. Sáng có lịch tập luyện, chiều có trò chơi, vận động theo nhạc, rồi catwalk, nhảy disco, hát karaoke... Lịch trình nghe qua đã thấy bận rộn, mà hoạt động nào cũng có vẻ khiến các cụ háo hức. Một ngày ở đây hóa ra chẳng hề "chill" theo cách người ta vẫn tưởng về tuổi già!

Khởi động ngày mới, kiểm tra sức khỏe trước khi bắt đầu cuộc vui

Một ngày tại đây bắt đầu từ 8h sáng bằng hoạt động đón tiếp và kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản. Các cụ được đo huyết áp, theo dõi các chỉ số sinh hiệu và tình trạng sức khỏe đầu ngày, đặc biệt lưu ý những vấn đề liên quan đến tim mạch, huyết áp.

Đến 8h30, cả nhà cùng bước vào bài tập khởi động buổi sáng. Không phải những bài tập cường độ cao, các động tác chủ yếu là vận động nhẹ nhàng, đánh thức cơ bắp và giúp cơ thể thích nghi dần với hoạt động trong ngày.

9h là giờ ăn bữa phụ sáng với những món nhẹ nhàng như sữa hạt, cháo loãng, súp dưỡng sinh. Sau khi nạp thêm năng lượng, các cụ tiếp tục lịch trình với một hoạt động quan trọng: Tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Tập vật lý trị liệu theo hình thức 1:1 với hệ thống dây treo Redcord từ Na Uy

Không phải người cao tuổi nào cũng có thể vận động giống nhau. Có người gặp khó khăn khi đi lại sau tai biến, người bị hạn chế vận động do các bệnh lý thần kinh, người cần hỗ trợ duy trì sức mạnh cơ bắp và khả năng giữ thăng bằng.

“Các hoạt động vật lý trị liệu được tổ chức theo hướng cá nhân hóa, có nhân viên chuyên môn hỗ trợ từng người. Hình thức tập 1:1 giúp bài tập được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe, khả năng vận động và mục tiêu phục hồi của mỗi cụ”, Thanh Nhàn chia sẻ.

Hệ thống dây treo Redcord có nguồn gốc từ Na Uy được sử dụng để hỗ trợ các bài tập phục hồi chức năng. Tùy tình trạng mỗi người, chuyên viên sẽ hướng dẫn những bài tập nhằm cải thiện sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát vận động. Không khí tập luyện trở nên sôi động hơn khi các động tác vận động được kết hợp với âm nhạc. Thay vì tập theo những bài tập đơn điệu, các cụ có thể vừa vận động vừa lắc lư theo giai điệu quen thuộc.

Đến 11h, các cụ tiếp tục với những bài tập cơ miệng, cơ lưỡi và nuốt nhẹ nhàng trước bữa ăn. 11h20, mọi người rửa tay, chuẩn bị cho bữa trưa lúc 11h30. Thực đơn được thiết kế theo hướng dinh dưỡng, mềm và dễ tiêu hóa. Sau một buổi sáng với nhiều hoạt động, đây cũng là lúc các cụ được nghỉ ngơi, thư giãn.

Buổi chiều: Từ trò chơi cải thiện trí nhớ đến catwalk, nhảy disco, hát karaoke

Nếu buổi sáng tập trung nhiều hơn vào chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng thì buổi chiều ở Tổ Dịu Êm lại mang màu sắc giải trí rõ nét hơn.

13h30, các cụ tiếp tục khởi động bằng bài tập dây Redcord. Những động tác có sự hỗ trợ của hệ thống dây treo giúp người tập rèn luyện khả năng vận động và giữ thăng bằng dưới sự hướng dẫn của nhân viên chuyên môn.

Chỉ 15 phút sau, không khí chuyển sang một hoạt động hoàn toàn khác: Vui chơi giải trí. Các cụ có thể tham gia làm đồ thủ công, trang trí, sáng tạo những sản phẩm nhỏ xinh. Đây là dịp để mọi người vừa vận động đôi tay, vừa trò chuyện và cùng nhau tạo ra những thành phẩm của riêng mình.

Đến 14h40 là giờ chơi trò chơi duy trì trí nhớ. Các hoạt động như board game, trò chơi tư duy và những bài tập ghi nhớ được đưa vào lịch trình nhằm kích thích khả năng tập trung, tư duy và tương tác. Thay vì chỉ ngồi nghe hay xem, các cụ được trực tiếp tham gia, suy nghĩ và phối hợp với những người xung quanh.

15h10, chương trình vận động trị liệu kết hợp âm nhạc bắt đầu. Những bài tập thể lực nhẹ nhàng được thực hiện theo nhịp điệu, giúp việc vận động trở nên vui vẻ và bớt nhàm chán.

Đặc biệt, các hoạt động catwalk, nhảy disco hay hát karaoke mới là những điều khiến nhiều người thích thú khi nghe kể về cuộc sống ở đây. Ai bảo bước sang tuổi ông bà là phải ngồi yên một chỗ? Các cụ vẫn có thể tự tin sải bước, nhún nhảy theo điệu nhạc, cầm micro thể hiện giọng hát và nhận những tràng vỗ tay cổ vũ từ bạn bè.

Những hoạt động tưởng chừng chỉ dành cho giới trẻ ấy lại mang đến một màu sắc rất riêng cho cuộc sống của người cao tuổi. Bởi bên cạnh việc duy trì vận động, được vui chơi, giao lưu, thể hiện bản thân cũng là nhu cầu quan trọng ở tuổi xế chiều.

16h, các cụ có thêm một bữa phụ chiều với bánh nhẹ, chè hạt sen, trái cây... Sau đó là thời gian kiểm tra lại sức khỏe, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị kết thúc một ngày sinh hoạt.

Trước khi ra về, các cụ được thư giãn với hoạt động ngâm chân thảo dược. Sau một ngày vận động, đây là khoảng thời gian để mọi người thả lỏng cơ thể, nghỉ ngơi trước khi trở về nhà.

17h, các thành viên lần lượt được đón về, khép lại một ngày sinh hoạt tại Tổ Dịu Êm by Toujyuen.

"Con cho vào viện dưỡng lão là có hiếu mới đúng"

Vừa uyển chuyển từng động tác tập luyện, bà Nguyễn Thị Kim Oanh (85 tuổi, ở Núi Trúc) kể, bà vào viện dưỡng lão từ nhiều năm nay. "Tôi đi viện dưỡng lão nhiều nơi khác nhau, chỗ nào cũng có nhiều hoạt động vui vẻ, sức khỏe được bồi bổ cả thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt ở đây thì tối được về nhà với con cái, không phải nhớ mong gì, rất là tốt. Nói chung là vào viện dưỡng lão vui lắm, sao lại nói con cho vào đây là bất hiếu? Con cho vào viện dưỡng lão là có hiếu mới đúng", bà thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Còn bà Vũ Thị Quý (83 tuổi, ở Đào Tấn), khi được hỏi đi dưỡng lão bán trú thích hơn hay ở lại sẽ vui hơn, bà nói: “Bán trú vui nhưng đi cả ngày, ở lại luôn cũng không sao, tôi đều thích cả”.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Thúy Ngân (83 tuổi) cho rằng, đi dưỡng lão vui đấy nhưng dù sao cũng phải hi sinh niềm vui của bản thân, “trước hết nuôi con chăm cháu cho đủ đầy, yên tâm rồi mới vào được”. Bà cũng dành lời khuyên cho nhiều người rằng, hãy ưu tiên gia đình trước, rồi hãy nghĩ đến niềm vui riêng của bản thân. Và viện dưỡng lão là một trong những nơi giúp bà có được niềm vui riêng ấy.

Chia sẻ về quy mô mục tiêu của viện dưỡng lão, BSCKI Trần Thị Loan (hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi chức năng) cho biết, hiện trung tâm tiếp nhận phần lớn là các cụ sa sút trí tuệ, những người có vấn đề xương khớp, đi lại, một số cụ phải ngồi xe lăn.

"Mục tiêu là làm sao để các cụ được sinh hoạt vui vẻ, tập các bài tập cải thiện trí nhớ, cải thiện xương khớp, đỡ đau mỏi ở tuổi này. Những câu hỏi, những bài tập, trò chơi đòi hỏi các cụ phải thực hiện, phù hợp sức khỏe từng người. Đội ngũ ở đây phải giám sát các cụ 100%, từ giấc ngủ đến miếng ăn, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng từng người. Bởi vì bất cứ gia đình nào đưa bố mẹ đến đây ai cũng sẽ có niềm tin người thân yêu của mình được chăm sóc tốt nhất", BS Loan cho biết.

Đại diện Tổ Dịu Êm chia sẻ thêm, trung tâm hiện chỉ nhận bán trú từ sáng đến chiều hoặc nửa ngày tùy nhu cầu của gia đình, chi phí từ 290.000 đồng.