'Cỗ máy thần kì' 33 tấn giúp thi công 'thần tốc' tuyến đường sắt nhẹ 9.000 tỷ đồng đầu tiên của Việt Nam

Giữa cái nắng gay gắt của những ngày đầu tháng 11, đại công trường tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút với sự xuất hiện của một "trợ thủ" đặc biệt. Cỗ máy hàn ray tự động nặng tới 33 tấn, với thân vàng nổi bật và hệ thống cần thủy lực tối tân, đang ngày đêm miệt mài nối dài những dải thép, thổi bừng khí thế thi công khẩn trương trên công trình trọng điểm gần 9.000 tỷ đồng hướng tới Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Bước đột phá công nghệ: Hàn ray tự động năng suất gấp 3–4 lần

Dưới sự vận hành của đội ngũ kỹ sư và công nhân Việt Nam từng dày dặn kinh nghiệm qua các dự án đường sắt tại Myanmar, cỗ máy 33 tấn nhập khẩu từ nhà sản xuất hàng đầu thế giới (Top 5 toàn cầu) đã đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của công trường từ giai đoạn lắp đặt sang hàn nối đường ray. Khác với phương pháp hàn nhiệt nhôm truyền thống vốn tốn nhiều sức lao động mà năng suất vô cùng hạn chế, thiết bị di động chạy trên hệ thống goòng này mang lại hiệu quả vượt trội.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Huy Thanh – đại diện nhà thầu thi công hàn ray, trong điều kiện mặt bằng thuận lợi, thiết bị có thể hoàn thành từ 250 đến 300 mét ray đơn mỗi ngày, tương đương hơn 20 mối nối. Riêng thao tác hàn tự động bằng công nghệ điện tiếp giáp mép chỉ mất từ 3 đến 4 phút cho mỗi mối nối, giúp năng suất tăng gấp 3–4 lần so với cách làm cũ (vốn chỉ đạt 4–6 mối, tối đa 8 mối mỗi ngày). Tổ vận hành cũng được tối ưu hóa gọn nhẹ với tối thiểu ba người điều khiển qua cabin camera hoặc bộ điều khiển cầm tay ngay tại hiện trường.

Tăng tốc toàn diện trên tuyến LRT gần 9.000 tỷ đồng

Tuyến LRT Phú Quốc có chiều dài 17,59 km, đóng vai trò là trục giao thông huyết mạch kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng khu vực Nam đảo. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm 70% và Tập đoàn Sun Group đóng góp 30%).

Sự góp mặt của cỗ máy hàn ray từ ngày 5/11 đã giải quyết bài toán kỹ thuật khó khăn nhất, giúp hơn một kilômét ray nhanh chóng được hàn nối thành công chỉ sau ít ngày triển khai. Ghi nhận tại công trường cho thấy dự án đang được huy động tối đa nguồn lực với khoảng 1.300 kỹ sư và công nhân chia làm 7 mũi thi công đồng loạt. Tính đến đầu tháng 11/2026, toàn bộ cọc khoan nhồi tại khu vực cầu, hầm đã hoàn thành; đoạn hầm kết nối từ đường ĐT.975 vào sân bay đã xong kết cấu bê tông cốt thép; và hơn 11 km trên tổng khối lượng khoảng 35 km ray đơn của tuyến đường đôi đã được lắp đặt hoàn tất.

Tiến độ thần tốc của dự án có được nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ Trung ương và sự đồng hành tháo gỡ vướng mắc kịp thời của chính quyền tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc. Với sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật hiện đại, công nghệ tự động hóa tiên tiến và tinh thần lao động miệt mài của các kỹ sư Việt Nam, tuyến LRT Phú Quốc không chỉ kịp thời phục vụ sự kiện quốc tế tầm cỡ APEC 2027 mà còn kỳ vọng trở thành trục giao thông công cộng hiện đại, giải tỏa áp lực đường bộ và chắp cánh cho sự phát triển du lịch bền vững của Đảo Ngọc trong tương lai.