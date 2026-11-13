Ai đang giữ chiếc Samsung Galaxy S25 Ultra màu Titanium Gray này, liên hệ ngay Công an TP.HCM

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S25 Ultra màu Titanium Gray. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiến hành điều tra vụ án hình sự: “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 29/7/2026 tại khu vực bãi biển Đồi Nhái, phường Phước Thắng, TP.HCM.

Bị can Nguyễn Sơn Hải. Ảnh: Công an TP.HCM

Quá trình điều tra, xác minh, bị can Nguyễn Sơn Hải đã có hành vi trộm cắp tài sản là 3 chiếc điện thoại di dộng; hiện Cơ quan CSĐT đã thu hồi được 2 chiếc điện thoại di động, còn lại 1 chiếc hiệu Samsung Galaxy S25 Ultra màu Titanium Gray, IMEI: 353551776145059 vẫn chưa thu hồi được.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị Công an, xã phường, đặc khu thuộc Công an TP.HCM, thông báo đến quần chúng nhân dân biết.

Nếu ai có thông tin hoặc đang sử dụng chiếc điện thoại trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để phối hợp điều tra, xác minh. Địa chỉ liên hệ số 5 Nguyễn Gia Thiều (phường Phước Thắng, TP.HCM). số điện thoại liên lạc: 0932.607.383 (gặp điều tra viên thụ lý: Nguyễn Đức Thắng).