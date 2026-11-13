LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care: Bước tiến công nghệ trong phẫu thuật xóa cận hiện đại

Dưới sự dẫn dắt chuyên môn của PGS.TS.BS Trần Hải Yến, công nghệ được ứng dụng theo định hướng cá nhân hóa điều trị, chú trọng tính an toàn và tối ưu chất lượng thị giác sau phẫu thuật.

Từ phẫu thuật tạo vạt đến bước tiến của công nghệ xóa cận không tạo vạt

Trong nhiều thập kỷ, công nghệ phẫu thuật khúc xạ không ngừng phát triển nhằm cải thiện độ chính xác, tính an toàn và chất lượng thị giác sau điều trị. Từ LASIK, FemtoLASIK đến các kỹ thuật lấy lenticule qua đường mổ nhỏ, mỗi bước tiến đều hướng đến việc tối ưu tác động lên giác mạc và nâng cao khả năng kiểm soát trong phẫu thuật.

Nếu FemtoLASIK sử dụng laser femtosecond để tạo vạt giác mạc, sau đó điều chỉnh độ khúc xạ bằng laser excimer, thì kỹ thuật KLEx (Keratorefractive Lenticule Extraction) áp dụng nguyên lý khác biệt: tạo một lớp mô giác mạc mỏng có hình dạng được tính toán trước, gọi là lenticule, và lấy ra qua đường mổ nhỏ mà không cần tạo vạt giác mạc.

Sự thay đổi này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong phẫu thuật khúc xạ, cho phép điều chỉnh tật cận thị và loạn thị thông qua kỹ thuật ít xâm lấn hơn về mặt cấu trúc đường mổ.

Trên nền tảng đó, LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care ứng dụng quy trình SmartSight NOVA của hệ thống SCHWIND ATOS, phát triển bởi SCHWIND eye-tech-solutions (Đức). Công nghệ tập trung vào những yếu tố quan trọng trong phẫu thuật khúc xạ hiện đại: định tâm chính xác, tối ưu tương tác laser – mô, thiết kế lenticule và kiểm soát quy trình điều trị.

Giải mã những cải tiến công nghệ nổi bật của LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care

Điểm đáng chú ý của LUMO PRO Plus không chỉ nằm ở nguyên lý phẫu thuật không tạo vạt mà còn ở những cải tiến kỹ thuật được tích hợp nhằm nâng cao độ chính xác và tính nhất quán trong quá trình điều trị.

CenTrax® – Công nghệ định tâm và kiểm soát xoay trục mắt

Trong phẫu thuật khúc xạ, đặc biệt ở những trường hợp có loạn thị, độ chính xác trong định tâm vùng điều trị là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng thị giác sau phẫu thuật.

Hệ thống SCHWIND ATOS tích hợp công nghệ CenTrax®, kết hợp dữ liệu chẩn đoán và khả năng nhận diện đồng tử nhằm hỗ trợ căn chỉnh vị trí điều trị. Công nghệ còn hỗ trợ bù trừ xoay trục mắt (cyclotorsion), hạn chế sai lệch giữa trục loạn thị dự kiến và vị trí điều trị thực tế.

Nhờ đó, quá trình điều trị được kiểm soát chính xác hơn, đặc biệt ở những trường hợp cần điều chỉnh đồng thời độ cận và độ loạn.

LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care với những ưu điểm vượt trội trong việc bảo tồn giác mạc

Tiết kiệm đến 30 micron mô giác mạc – Tối ưu thiết kế lenticule

Công nghệ tiên tiến trên nền tảng SCHWIND ATOS ứng dụng thiết kế vùng chuyển tiếp tiến triển (Progressive Transition Zone), cho phép tối ưu độ dày lenticule theo cấu trúc giác mạc và kế hoạch điều trị.

Đặc biệt, thiết kế không yêu cầu duy trì độ dày lenticule tối thiểu ở vùng rìa, qua đó có thể tiết kiệm đến 30 micron mô giác mạc trong những điều kiện so sánh phù hợp.

Cải tiến này góp phần sử dụng mô giác mạc hợp lý, hỗ trợ cá nhân hóa điều trị và bảo tồn cấu trúc giác mạc.

PGS.TS.BS Trần Hải Yên tư vấn cho bệnh nhân về những ưu điểm nổi trội của LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care

Vết mổ chỉ khoảng 2mm – Phẫu thuật không tạo vạt giác mạc

Ứng dụng nguyên lý KLEx (không tạo vạt giác mạc), LUMO PRO Plus – Hai Yen Eye Care cho phép lấy lenticule qua đường mổ nhỏ khoảng 2mm, thay vì tạo vạt như phương pháp FemtoLASIK truyền thống.

Kỹ thuật không tạo vạt giúp hạn chế phạm vi can thiệp và loại bỏ các biến chứng đặc thù liên quan đến vạt giác mạc. Đồng thời, quá trình phát laser có thể được thực hiện trong khoảng 15 giây mỗi mắt, góp phần tối ưu thời gian thực hiện phẫu thuật.

Kết hợp cùng quy trình thăm khám chuyên sâu và cá nhân hóa tại Hai Yen Eye Care, công nghệ hướng đến nâng cao độ chính xác, bảo tồn mô giác mạc và tối ưu chất lượng thị giác sau điều trị.

LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care: Khi công nghệ kết hợp cùng chuyên môn và điều trị cá nhân hóa

Dù sở hữu những cải tiến kỹ thuật, hiệu quả của phẫu thuật khúc xạ không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn đến từ việc lựa chọn đúng chỉ định, kinh nghiệm phẫu thuật viên và quy trình chăm sóc trước, trong và sau điều trị.

Từ tháng 10/2025, LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care đã được đưa vào ứng dụng lâm sàng dưới sự dẫn dắt chuyên môn của PGS.TS.BS Trần Hải Yến, chuyên gia có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa và nhiều đóng góp trong việc ứng dụng các kỹ thuật phẫu thuật khúc xạ hiện đại tại Việt Nam.

Lễ hợp tác ký kết thúc đẩy ứng dụng công nghệ LUMO PRO giữa Hai Yen Eye Care, Mắt Sài Gòn & Schwind

Tại Hai Yen Eye Care, quá trình điều trị bắt đầu từ việc thăm khám chuyên sâu, đánh giá tình trạng khúc xạ, bản đồ giác mạc, độ dày giác mạc và các yếu tố liên quan đến chất lượng thị giác. Trên cơ sở đó, bác sĩ xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp với đặc điểm từng đôi mắt, thay vì áp dụng một phương pháp chung cho tất cả khách hàng.

Đặc biệt, Hai Yen Eye Care là một trong những đơn vị nhãn khoa tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận chất lượng quốc tế AACI (Hoa Kỳ), đánh dấu bước tiến trong việc chuẩn hóa quy trình quản lý chất lượng, an toàn người bệnh và chăm sóc y tế theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là nền tảng để trung tâm kết hợp công nghệ hiện đại với quy trình điều trị có kiểm soát, hướng đến chất lượng dịch vụ đồng bộ và trải nghiệm chăm sóc toàn diện.

Với nền tảng chuyên môn và tiêu chuẩn chăm sóc quốc tế, Hai Yen Eye Care còn là địa chỉ thăm khám, chăm sóc và điều trị thị lực được nhiều nghệ sĩ Việt Nam tin tưởng lựa chọn, trong đó có ca sĩ Văn Mai Hương với trải nghiệm xóa cận bằng công nghệ LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care.

Ca sĩ Văn Mai Hương lựa chọn công nghệ xoá cận LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care

Sự kết hợp giữa công nghệ hỗ trợ độ chính xác, kinh nghiệm chuyên môn và quy trình chăm sóc chuẩn hóa giúp trung tâm hướng đến những mục tiêu điều trị toàn diện: hiệu quả khúc xạ, tính an toàn, chất lượng thị giác và sự hài lòng của khách hàng.

Ngày 31/10/2026, Hai Yen Eye Care cùng Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn và SCHWIND eye-tech-solutions (Đức) tổ chức lễ ký kết hợp tác nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy ứng dụng công nghệ phẫu thuật khúc xạ hiện đại tại Việt Nam.

Tiếp nối hành trình ứng dụng công nghệ từ năm 2025, Hai Yen Eye Care tiếp tục phát triển LUMO PRO Plus Hai Yen Eye Care theo định hướng kết hợp những tiến bộ kỹ thuật với năng lực chuyên môn và tiêu chuẩn chăm sóc cá nhân hóa, mang đến thêm lựa chọn điều trị cho người có nhu cầu xóa cận tại Việt Nam.

Trung tâm mắt Hai Yen Eye Care

Phòng khám chuyên khoa mắt (Thuộc Công ty Cổ phần Hải Yến Anh Trần) - được dẫn dắt bởi PSG.TS.BS - Thầy thuốc ưu tú Trần Hải Yến - người tiên phong và có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đưa các kỹ thuật điều trị tật khúc xạ tiên tiến về Việt Nam.

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