Mắc cúm A, người đàn ông vốn khỏe mạnh bỗng suy hô hấp nguy kịch, phải chạy ECMO

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp nam bệnh nhân 55 tuổi mắc cúm A biến chứng viêm phổi nặng, dẫn đến suy hô hấp nguy kịch. Đáng chú ý, trước khi mắc bệnh, người đàn ông này có tiền sử sức khỏe bình thường, không ghi nhận bệnh lý nền.

Người bệnh nhập viện với các triệu chứng sốt và khó thở. Tuy nhiên, tình trạng hô hấp đã suy giảm nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Các bác sĩ khẩn trương đặt ống nội khí quản, hỗ trợ hô hấp bằng máy thở. Dù vậy, chức năng hô hấp của bệnh nhân không cải thiện với các biện pháp hỗ trợ thông thường.

Trước tình trạng suy hô hấp nguy kịch, ê-kíp hồi sức quyết định triển khai kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO-VV) nhằm hỗ trợ trao đổi khí, duy trì sự sống và tạo điều kiện cho phổi hồi phục.

Người bệnh điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc yêu cầu

Sau 7 ngày điều trị tích cực, chức năng hô hấp của người bệnh cải thiện, đủ điều kiện ngừng hỗ trợ ECMO. Đến ngày điều trị thứ 10, bệnh nhân tiếp tục có chuyển biến tốt, tỉnh táo, hô hấp ổn định hơn và được rút ống nội khí quản. Người bệnh vẫn cần được theo dõi, chăm sóc để phục hồi sức khỏe sau giai đoạn nguy kịch.

Trường hợp này là lời cảnh báo về những biến chứng khó lường của cúm A. Bệnh không chỉ gây sốt, ho, đau mỏi cơ thông thường mà trong một số trường hợp có thể tiến triển thành viêm phổi nặng, suy hô hấp, đe dọa tính mạng ngay cả ở người trước đó khỏe mạnh.

Vì sao cúm A có thể gây tổn thương phổi nghiêm trọng?

Bác sĩ Đinh Văn Trung - Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc cho biết, cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm A gây ra. Các triệu chứng thường gặp gồm sốt, ho, đau họng, đau đầu, đau mỏi cơ và mệt mỏi. Phần lớn người mắc cúm có thể hồi phục sau một thời gian điều trị và chăm sóc phù hợp. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, virus có thể gây tổn thương sâu trong phổi, dẫn đến viêm phổi nặng.

Khi các phế nang - nơi thực hiện chức năng trao đổi oxy và carbon dioxide bị tổn thương, khả năng đưa oxy từ phổi vào máu suy giảm. Nếu tổn thương lan rộng, người bệnh có thể bị thiếu oxy máu nghiêm trọng và rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp.

Một số trường hợp nặng còn tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), tình trạng tổn thương phổi nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong cao và thường đòi hỏi các biện pháp hồi sức chuyên sâu. Bên cạnh tổn thương trực tiếp do virus, người bệnh còn có nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, khiến tình trạng viêm phổi trở nên trầm trọng hơn.

Đáng lưu ý, không chỉ người cao tuổi hoặc người mắc bệnh mạn tính mới có nguy cơ gặp biến chứng. Người trẻ, người trưởng thành khỏe mạnh, không có bệnh nền vẫn có thể mắc cúm A nặng, thậm chí suy hô hấp nguy kịch như trường hợp trên.

Bác sĩ Đinh Văn Trung khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi mắc cúm, đặc biệt khi các triệu chứng kéo dài, không thuyên giảm hoặc diễn biến nặng lên.

Những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm gồm khó thở, thở nhanh, đau tức ngực, tím môi hoặc đầu chi, mệt lả, lơ mơ, rối loạn ý thức. Khi xuất hiện những biểu hiện này, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để thăm khám và cấp cứu kịp thời.

Việc phát hiện sớm tình trạng viêm phổi và suy hô hấp giúp bác sĩ đánh giá mức độ tổn thương, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển đến giai đoạn nguy kịch.

Đặc biệt, người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch cần được chú ý bảo vệ. Với những trường hợp cúm nặng hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, bác sĩ có thể chỉ định thuốc kháng virus sớm nhằm giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện kết quả điều trị.