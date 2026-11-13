Tất cả người dùng kiểm tra ngay Facebook trước ngày 14/12

Meta đang triển khai thay đổi đối với tính năng trang cá nhân phụ (Additional Facebook Profiles) trên Facebook. Theo thông báo được hiển thị trong Trung tâm trợ giúp của nền tảng, các trang cá nhân phụ sẽ ngừng hoạt động và bị xóa vĩnh viễn sau ngày 14/12/2026.

Đáng chú ý, người dùng không còn có thể tạo thêm trang cá nhân phụ mới. Những hồ sơ phụ hiện có cũng nằm trong diện bị xóa theo lộ trình mà Facebook thông báo.

Trang cá nhân phụ trên Facebook là gì?

Trang cá nhân phụ là tính năng cho phép một tài khoản Facebook tạo thêm nhiều hồ sơ bên cạnh trang cá nhân chính. Mỗi hồ sơ có tên, danh sách bạn bè, bảng tin và các nhóm hoặc Trang được theo dõi riêng.

Thông báo của Facebook về việc chấm dứt hoạt động và xóa vĩnh viễn các trang cá nhân phụ sau ngày 14/12/2026. (Ảnh chụp màn hình)

Tính năng này được Meta giới thiệu nhằm giúp người dùng phân tách các mối quan hệ và hoạt động trên mạng xã hội. Chẳng hạn, một người có thể sử dụng trang cá nhân chính để kết nối với gia đình, bạn bè, đồng thời dùng hồ sơ phụ cho công việc, sở thích hoặc tham gia các cộng đồng trực tuyến.

Nhờ đó, người dùng có thể quản lý những nhóm đối tượng khác nhau mà không cần đăng xuất rồi đăng nhập bằng nhiều tài khoản Facebook riêng biệt.

Tuy nhiên, với quyết định mới, hình thức quản lý nhiều hồ sơ cá nhân trong cùng một tài khoản sẽ không còn được duy trì.

Những dữ liệu nào sẽ bị ảnh hưởng?

Theo nội dung hướng dẫn của Facebook, sau ngày 14/12/2026, trang cá nhân phụ cùng những thông tin liên quan sẽ bị xóa vĩnh viễn. Điều này đồng nghĩa người dùng cần lưu ý đến các nội dung đã xây dựng trên hồ sơ phụ, bao gồm hình ảnh, bài đăng, video và những dữ liệu cá nhân khác.

Đặc biệt, những người đang sử dụng hồ sơ phụ để quản lý nhóm Facebook cần kiểm tra lại quyền quản trị. Nếu hồ sơ phụ là quản trị viên của một nhóm, người dùng cần chuyển quyền quản trị sang trang cá nhân chính hoặc một tài khoản phù hợp khác trước thời hạn.

Trong trường hợp không có quản trị viên mới được chỉ định, nhóm có thể bị tạm dừng hoạt động cho đến khi có người tiếp nhận quyền quản trị.

Bên cạnh đó, danh sách bạn bè, các nhóm đã tham gia và những Trang đang theo dõi trên hồ sơ phụ cũng cần được rà soát. Người dùng có thể chủ động kết nối lại với những người quen, tham gia lại các nhóm hoặc theo dõi các Trang cần thiết bằng trang cá nhân chính.

Người dùng cần làm gì trước ngày 14/12/2026?

Để tránh mất những dữ liệu quan trọng, Facebook hướng dẫn người dùng thực hiện một số thao tác trước khi hồ sơ phụ bị xóa.

Thứ nhất, sao lưu dữ liệu cá nhân. Người dùng có thể chuyển sang trang cá nhân phụ cần lưu trữ, truy cập phần Cài đặt và quyền riêng tư, chọn Cài đặt, sau đó tìm mục Thông tin và quyền của bạn (Your information and permissions) và chọn Xuất thông tin (Export your information).

Tại đây, người dùng chọn Tạo bản xuất (Create export), xác định hồ sơ phụ cần sao lưu, lựa chọn tải dữ liệu về thiết bị hoặc chuyển sang dịch vụ bên ngoài. Facebook cho biết quá trình chuẩn bị dữ liệu có thể mất một khoảng thời gian, do đó người dùng nên thực hiện sớm.

Nếu có nhiều trang cá nhân phụ, người dùng cần thực hiện xuất dữ liệu riêng cho từng hồ sơ. Thời hạn xuất thông tin là ngày 14/12/2026.

Thứ hai, chuyển quyền quản trị các nhóm. Những người đang sử dụng hồ sơ phụ làm quản trị viên cần chuyển quyền cho trang cá nhân chính hoặc một quản trị viên khác trước thời điểm bị xóa, nhằm bảo đảm hoạt động của cộng đồng không bị gián đoạn.

Thứ ba, khôi phục các kết nối cần thiết. Người dùng nên kiểm tra danh sách bạn bè, nhóm và Trang đang theo dõi trên hồ sơ phụ. Tùy trường hợp, Facebook có thể cung cấp công cụ Review connections để xem lại các kết nối và lựa chọn bổ sung vào trang cá nhân chính.

Nếu không có công cụ này, người dùng có thể chủ động tìm lại bạn bè, tham gia các nhóm và theo dõi những Trang cần thiết từ hồ sơ chính.