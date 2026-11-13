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Khởi tố 1 Giám đốc công ty sản xuất răng giả

| | Sống

Một công ty sản xuất răng giả tại Gia Lai vừa bị phanh phui sai phạm sau nhiều năm hoạt động. Đáng chú ý, số tiền thu lợi bất chính được xác định lên tới hơn 400 triệu đồng.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Hoàng (SN 1982), Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab, về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phát hiện cơ sở do Hoàng làm chủ có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh răng giả tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Hoàng (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2019 đến tháng 6/2026, Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Các sản phẩm răng giả do cơ sở sản xuất cũng chưa được kiểm nghiệm và công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Tuy nhiên, bất chấp những điều kiện pháp lý chưa được đáp ứng, Hoàng vẫn tổ chức sản xuất và kinh doanh răng giả. Để tiêu thụ sản phẩm, người này còn đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về chất lượng răng giả, trình độ nhân viên, năng lực sản xuất và uy tín của doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

Cơ sở sản xuất răng giả của Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Thông qua những thông tin này, Hoàng đã bán sản phẩm cho nhiều phòng khám nha khoa cả trong và ngoài tỉnh. Hoạt động kinh doanh kéo dài trong nhiều năm, giúp bị can thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Đáng chú ý, các sản phẩm được đưa ra thị trường khi chưa trải qua quy trình kiểm nghiệm và công bố tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Trong khi đó, thông tin về năng lực và chất lượng sản phẩm mà Hoàng cung cấp cho khách hàng lại không đúng sự thật.

Những chiếc răng giả đang trong quá trình sản xuất tại cơ sở của Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Theo cơ quan điều tra, đến tháng 9/2026, cơ sở này mới được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, việc được cấp phép sau đó không làm thay đổi tính chất của những hành vi đã xảy ra trước thời điểm này. Đây cũng là giai đoạn các cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ trong quá trình điều tra vụ án.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can, thu giữ các tài liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh. Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Hữu Hoàng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

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Theo Hân Ly

Đời sống & Pháp luật

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