Huế: Đề nghị công an xử lý thông tin sai sự thật về Giám đốc Sở GD&ĐT

Theo đó, thời gian gần đây xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến cá nhân ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Huế.

Các thông tin này bắt đầu xuất hiện từ khoảng ngày 12/11. Qua rà soát, kiểm tra, Sở GD&ĐT thành phố Huế khẳng định những thông tin nêu trên không đúng sự thật.

Theo Sở GD&ĐT thành phố Huế, việc lan truyền thông tin đã xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân giám đốc sở, ảnh hưởng hình ảnh, uy tín ngành giáo dục thành phố, gây hoang mang trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của ngành.

Sở GD&ĐT thành phố Huế đề nghị cơ quan công an xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin, làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và chủ động phát tán thông tin sai sự thật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, sở đề nghị phối hợp các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ nội dung sai sự thật, không để tiếp tục lan truyền.

Sở GD&ĐT thành phố Huế cũng cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Công an TP Huế trong quá trình xác minh, xử lý.