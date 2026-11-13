Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Huế: Đề nghị công an xử lý thông tin sai sự thật về Giám đốc Sở GD&ĐT

| | Sống

Huế: Đề nghị công an xử lý thông tin sai sự thật về Giám đốc Sở GD&ĐT

Ngày 13/11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Công an thành phố Huế đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến lãnh đạo Sở.

Theo đó, thời gian gần đây xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến cá nhân ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Huế.

Các thông tin này bắt đầu xuất hiện từ khoảng ngày 12/11. Qua rà soát, kiểm tra, Sở GD&ĐT thành phố Huế khẳng định những thông tin nêu trên không đúng sự thật.

Theo Sở GD&ĐT thành phố Huế, việc lan truyền thông tin đã xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân giám đốc sở, ảnh hưởng hình ảnh, uy tín ngành giáo dục thành phố, gây hoang mang trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của ngành.

Sở GD&ĐT thành phố Huế đề nghị cơ quan công an xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin, làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và chủ động phát tán thông tin sai sự thật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, sở đề nghị phối hợp các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ nội dung sai sự thật, không để tiếp tục lan truyền.

Sở GD&ĐT thành phố Huế cũng cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Công an TP Huế trong quá trình xác minh, xử lý.

Theo Nguyễn Quốc

Đại đoàn kết

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam đang dùng cỗ máy nặng 33 tấn từ nhà sản xuất thuộc Top 5 thế giới, hàn 300 m đường ray/ngày trên tuyến tàu điện quan trọng bậc nhất: Nhanh gấp 3–4 lần cách cũ, điều khiển 2 chế độ

Việt Nam đang dùng cỗ máy nặng 33 tấn từ nhà sản xuất thuộc Top 5 thế giới, hàn 300 m đường ray/ngày trên tuyến tàu điện quan trọng bậc nhất: Nhanh gấp 3–4 lần cách cũ, điều khiển 2 chế độ Nổi bật

Đúng ngày mai 14/11, Việt Nam chính thức xây dựng ‘ngân hàng năng lượng’ khổng lồ giữa núi rừng Tây Bắc: Quy mô gần 28.000 tỷ đồng, có cáp treo vượt hồ độc đáo

Đúng ngày mai 14/11, Việt Nam chính thức xây dựng ‘ngân hàng năng lượng’ khổng lồ giữa núi rừng Tây Bắc: Quy mô gần 28.000 tỷ đồng, có cáp treo vượt hồ độc đáo Nổi bật

Việt Nam đang hoàn thiện hệ mái thép khổng lồ 120.000m2, thuộc siêu công trình hơn 22.000 tỷ đồng

Việt Nam đang hoàn thiện hệ mái thép khổng lồ 120.000m2, thuộc siêu công trình hơn 22.000 tỷ đồng

15:32 , 13/11/2026
Vương phi nước Anh trải lòng sau biến cố ung thư

Vương phi nước Anh trải lòng sau biến cố ung thư

15:14 , 13/11/2026
Cảnh sát thu giữ máy mô phỏng bay của cơ trưởng MH370, phát hiện 7 tọa độ bất thường hướng ra Ấn Độ Dương

Cảnh sát thu giữ máy mô phỏng bay của cơ trưởng MH370, phát hiện 7 tọa độ bất thường hướng ra Ấn Độ Dương

15:09 , 13/11/2026
3 con giáp đón vận may ngay cuối tuần này (14–15/11), dễ gặp quý nhân cuộc đời, càng có tuổi càng nhiều tài lộc

3 con giáp đón vận may ngay cuối tuần này (14–15/11), dễ gặp quý nhân cuộc đời, càng có tuổi càng nhiều tài lộc

15:06 , 13/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên