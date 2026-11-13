Công bố chi tiết 11 phương thức xét tuyển đại học 2027
Ngày 13/11, Bộ GD&ĐT công bố chi tiết 11 phương thức tuyển sinh đại học năm 2027. So với hiện tại, số phương thức giảm 8.
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Cụ thể, các phương thức xét tuyển cơ bản giữ như năm ngoái như: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét tuyển thẳng, sử dụng kết quả các kỳ thi riêng của các đại học...
Ở phương thức kết hợp (mã số 600), thực chất là gộp các phương thức tuyển sinh kết hợp trước đây.
Khi sử dụng phương thức này, Bộ GD&ĐT quy định, các cơ sở giáo dục cần quy định trọng số tính điểm xét tuyển của từng hợp phần, bảo đảm các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển (cơ sở đào tạo quy định).
Danh sách 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 như sau:
Cũng trong quy chế tuyển sinh đại học 2027 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành cho thấy, điểm cộng ưu tiên giảm rất mạnh, từ việc chiếm 10% tổng điểm như năm 2026 thì năm sau, chỉ còn 0,5/30 điểm, chiếm khoảng 1,6% và xóa bỏ hoàn toàn từ năm 2028.
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