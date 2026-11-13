Tài khoản ngân hàng chuyển tiền, nhận tiền có dấu hiệu sau sẽ bị công an xác minh, làm rõ trách nhiệm

Ngày 09/11/2026, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân để lôi kéo họ mở tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động rửa tiền. Cảnh báo nhắm tới những người đang tìm việc qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin.

Theo cơ quan công an, khi một tài khoản được dùng để nhận và luân chuyển tiền từ hoạt động phạm pháp, người đứng tên tài khoản có nguy cơ bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vai trò và trách nhiệm. Trong vụ việc tại Ninh Bình, điểm đáng chú ý là người được tuyển không chỉ mở tài khoản rồi giao cho người khác dùng. Họ còn phải tự xác thực sinh trắc học, quét khuôn mặt và chuyển tiền theo chỉ đạo.

Cơ quan Công an ghi lời khai bị can trong vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Châu Quốc Việt (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Cà Mau), Trần Tuấn Hải (sinh năm 1983, trú tại TP.HCM) và Huỳnh Văn Long (sinh năm 1981, trú tại tỉnh Gia Lai) về tội rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm này lập công ty và điều hành một trang web đánh bạc trực tuyến tại khu vực Bavet, Campuchia. Người chơi phải đăng ký tài khoản, liên kết với tài khoản ngân hàng và số điện thoại cá nhân.

Để có tài khoản nhận và luân chuyển tiền, nhóm đối tượng đăng tin tuyển dụng trên mạng xã hội với lời mời “việc nhẹ, không cần kinh nghiệm, thu nhập cao”, lương khoảng 1.000 USD/tháng. Mục đích thực sự là lôi kéo người dân mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân rồi giao cho nhóm sử dụng. Khi tiền đánh bạc chuyển vào, người đứng tên phải trực tiếp quét khuôn mặt, xác thực và chuyển tiền theo chỉ đạo. Dùng nhiều tài khoản đứng tên nhiều người khác nhau tạo ra các giao dịch luân chuyển phức tạp, gây khó khăn cho việc truy vết nguồn gốc dòng tiền.

Thủ đoạn này không mới. Ngày 16/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Phạm Thị Miên (sinh năm 1993) và Phạm Hưng Duy (sinh năm 2000) về tội rửa tiền, cùng ba bị can khác về tội đánh bạc. Theo hồ sơ vụ án, Miên và Duy sang Bavet khoảng tháng 8/2025. Mỗi khi có giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên cần quét sinh trắc học, các đối tượng đưa điện thoại để hai người quét khuôn mặt xác thực. Ngày 18/10/2026, Bộ Công an đăng tải cảnh báo về chiêu trò tuyển dụng việc nhẹ, lương cao để thuê, mượn tài khoản ngân hàng.

Từ các vụ án đã được công an công bố, tài khoản ngân hàng có thể bị liệt vào diện điều tra nếu có những dấu hiệu sau:

- Tài khoản được mở theo yêu cầu của bên “tuyển dụng”, sau đó giao cho người khác sử dụng.

- Chủ tài khoản quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học cho những giao dịch mà mình không rõ mục đích và nguồn gốc.

- Tài khoản nhận tiền rồi chuyển tiếp đi theo chỉ đạo của người khác.

- Chủ tài khoản cung cấp thông tin đăng nhập, mã OTP, tài khoản thư điện tử cho người khác, hoặc cho thuê, cho mượn tài khoản để nhận tiền công giao dịch hộ.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng với các lời mời tuyển dụng trả thu nhập cao nhưng yêu cầu mở nhiều tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền theo chỉ đạo. Trước khi nhận việc, cần tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý của doanh nghiệp và tính chất công việc.

Người dân không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng và thẻ ATM. Không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay dữ liệu sinh trắc học cho người khác. Không đứng tên hộ để thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản, hay nhận, chuyển tiền khi chưa rõ mục đích và nguồn gốc giao dịch.

Khi tài khoản bất ngờ nhận tiền từ người lạ hoặc có giao dịch bất thường, người dân không được tự ý rút, tiêu hay chuyển tiếp số tiền đó. Cần liên hệ ngân hàng và báo cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn.

Những người từng cho thuê, cho mượn tài khoản nên chủ động rà soát lịch sử giao dịch, lưu giữ tài liệu liên quan và trình báo ngay khi thấy dấu hiệu bất thường.

Một công việc chỉ cần mở tài khoản và quét khuôn mặt mà trả tới 1.000 USD/tháng là dấu hiệu nên dừng lại ngay. Tiền công từ việc “chuyển tiền hộ” có thể nhỏ, nhưng tài khoản đứng tên mình sẽ là đầu mối đầu tiên cơ quan điều tra lần tới khi truy vết dòng tiền phạm pháp.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Ninh Bình