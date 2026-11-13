Thành phố lớn nhất Việt Nam thông qua chính sách chưa từng có, 73.000 người được hưởng lợi

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Đồng Nai chính thức thông qua Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục và đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Trước đó, ngày 19/9, trong buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với ngành giáo dục và đào tạo thành phố, đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố chỉ đạo UBND thành phố xây dựng chính sách quan trọng này trình HĐND thành phố thông qua, nhằm kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần của toàn ngành giáo dục thành phố.

Theo nghị quyết vừa được Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố thông qua, mức hỗ trợ cho các đối tượng được quy định là 1 triệu đồng/người/năm. Việc này sẽ được thực hiện định kỳ hàng năm đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

HĐND thành phố yêu cầu việc chi trả phải được các cơ quan, đơn vị hoàn thành ngay trước hoặc trong ngày 20/11 mỗi năm. Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện chính sách này do ngân sách thành phố Đồng Nai bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của địa phương.

Một lớp hoc tại Đồng Nai.

Người thụ hưởng chính sách gồm cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng công chức trực tiếp tham mưu lĩnh vực giáo dục tại phòng văn hóa - xã hội thuộc UBND các xã, phường. Chính sách áp dụng cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhà giáo tại Trường Chính trị thành phố và Trung tâm bồi dưỡng chính trị xã, phường.

Đặc biệt, nhà giáo, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến đại học (bao gồm cả các cơ sở trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đồng Nai) thuộc mọi loại hình công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đồng Nai đều thuộc diện được hỗ trợ.

Mỗi cá nhân chỉ được hưởng hỗ trợ 1 lần/năm và mức chi này không được tính để đóng bảo hiểm xã hội. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, người lao động cần có hợp đồng lao động tối thiểu 3 tháng tại thời điểm thực hiện chính sách và có tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định. Điểm đáng chú ý là chính sách này sẽ không áp dụng đối với những trường hợp đang nghỉ việc, nghỉ không hưởng lương...

Đây là lần đầu tiên thành phố Đồng Nai ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục và đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam trên địa bàn thành phố. Dự kiến, sẽ có trên 73.000 người được hưởng chính sách hỗ trợ này, với tổng kinh phí trên 73 tỷ đồng.

Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất Việt Nam.

Đồng Nai là 1 trong số 9 thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam. Với diện tích hơn 12.737km2, đây là thành phố rộng nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tạ. Không chỉ là thành phố có diện tích lớn, Đồng Nai là một trong 5 địa phương có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP cả nước.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, năm 2025, Đồng Nai tăng trưởng 9,63% (xếp thứ 7 cả nước), đóng góp 5,49% vào tăng trưởng chung. Số liệu từ Chính phủ cho thấy, đến hết quý 3/2026, thành phố Đồng Nai tăng trưởng 10,01%, riêng quý 3, Đồng Nai tăng 10,21%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung của cả nước (9,01%).Trong 9 thành phố, Đồng Nai đứng thứ 5 về tốc độ tăng trưởng trong cả quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026.