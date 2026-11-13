Bác sĩ Mỹ nói thẳng: 1 thói quen dùng điện thoại đang "tàn phá" bàn tay, hại ngang đeo 20kg đá vào cổ mỗi ngày

Chiếc điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người từ lúc mở mắt thức dậy cho đến tận đêm khuya. Thực tế, rất nhiều người, nhất là người trẻ tuổi đang duy trì thói quen lạm dụng điện thoại quá đà, nhất là khi cầm máy lướt mạng xã hội hay nhắn tin liên tục suốt nhiều giờ liền không nghỉ. Đằng sau sự giải trí đó là cái giá đắt mà hệ cơ xương khớp phải âm thầm gánh chịu.

Ảnh minh họa

Chia sẻ trên chuyên trang sức khỏe CNN (Mỹ), Tiến sĩ Jennifer Waters, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Los Angeles (California, Mỹ) khẳng định cơ thể con người không được cấu tạo để chịu đựng những tư thế gò bó và lực tì đè lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Chính thói quen lạm dụng điện thoại này đang trực tiếp gây ra 4 vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho bàn tay và cột sống cổ mà bất kỳ ai cũng có thể mắc phải:

1. Hội chứng ngón út lõm sâu

Hãy thử nhìn xuống ngón tay út thuận của bạn ngay lúc này, rất có thể bạn sẽ giật mình khi thấy một vết lõm bất thường ở đốt giữa. Đây chính là hệ quả trực tiếp của động tác dùng ngón út làm giá đỡ cho cạnh dưới chiếc điện thoại nặng trịch suốt nhiều giờ đồng hồ.

Tiến sĩ Jennifer Waters giải thích rằng dù vết lõm này thực chất chỉ là sự chèn ép tạm thời lên mô mềm và lớp mỡ dưới da chứ chưa làm biến dạng khung xương, nhưng nó là hồi chuông cảnh báo đỏ. Việc tập trung toàn bộ trọng lượng máy lên một điểm nhỏ trong thời gian dài sẽ làm tổn thương dây thần kinh trụ chạy dọc ngón út, dẫn đến cảm giác tê bì, châm chích và yếu lực cầm nắm.

2. Ngón tay cò súng

Ảnh minh họa

Những thao tác tưởng chừng nhẹ nhàng như lướt màn hình, chạm cảm ứng hay gõ phím bằng một ngón tay với tần suất hàng nghìn lần mỗi ngày lại đang vắt kiệt sức lực của các sợi gân. Khi các gân gấp ngón tay phải hoạt động quá tải, lớp bao gân bao bọc bên ngoài sẽ bị kích ứng, sưng viêm và dày lên.

Sự chít hẹp này khiến sợi gân không thể trượt trơn tru mỗi khi bạn co duỗi. Hậu quả là ngón tay của bạn sẽ phát ra tiếng kêu lách cách, thậm chí bị kẹt cứng ở tư thế gập vào lòng bàn tay như đang bóp cò súng. Nhiều bệnh nhân chia sẻ họ phải dùng tay còn lại để nắn hoặc bẻ mạnh mới có thể duỗi thẳng ngón tay ra được, kèm theo đó là những cơn đau nhói khó chịu.

3. Viêm gân De Quervain

Nếu bạn thường xuyên thấy đau nhói ở vùng cổ tay ngay phía dưới gốc ngón cái mỗi khi xoay tay hoặc cầm cốc nước, rất có thể bạn đã mắc phải chứng viêm gân De Quervain. Căn bệnh này bùng phát mạnh mẽ ở nhóm người dùng điện thoại màn hình lớn nhưng lại thích thao tác bằng một tay.

Ảnh minh họa

Để với tới các góc xa trên màn hình, ngón cái của bạn buộc phải căng giãn hết cỡ và lặp lại động tác quặp vào trong liên tục. Chuyển động sai tư thế này tạo ra ma sát lớn làm viêm tấy hai sợi gân điều khiển ngón cái. Nếu không được phát hiện và nghỉ ngơi kịp thời, cơn đau sẽ lan rộng lên cẳng tay, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng vận động linh hoạt của bàn tay.

4. Hội chứng cổ do công nghệ

Không chỉ tàn phá đôi bàn tay, việc cúi đầu nhìn màn hình điện thoại quá lâu còn là kẻ thù số một của cột sống cổ. Tiến sĩ Christopher Reeves, chuyên gia phẫu thuật cột sống tại New York (Mỹ) đưa ra con số giật mình: đầu người trưởng thành nặng khoảng 5kg, nhưng khi bạn cúi gập cổ một góc 30 độ để nhìn màn hình, áp lực đè lên đốt sống cổ sẽ tăng vọt lên mức 15kg đến 20kg.

Tình trạng này kéo dài chẳng khác nào việc bạn bắt chiếc cổ mỏng manh của mình phải đeo một tảng đá nặng 20kg suốt nhiều giờ mỗi ngày. Lực nén khủng khiếp này làm mất đường cong sinh lý tự nhiên của cột sống, khiến đĩa đệm bị chèn ép, bào mòn nhanh chóng và dẫn đến thoái hóa đốt sống cổ sớm kèm theo những cơn đau đầu, mỏi vai gáy triền miên.

Ảnh minh họa

Mẹo bảo vệ xương khi dùng thoại và 3 bài tập phục hồi nhanh cho xương khớp

Để thoát khỏi "vòng vây" của những bệnh lý xương khớp này mà không cần phải từ bỏ công nghệ, các bác sĩ khuyến cáo người dùng nên điều chỉnh ngay tư thế cầm máy hằng ngày.

Bạn hãy tập thói quen đưa điện thoại lên ngang tầm mắt thay vì cúi gập cổ, đồng thời dùng cả hai tay khi nhắn tin hoặc gắn thêm giá đỡ sau lưng máy để giảm tải cho ngón út. Hãy tập thói quen đưa điện thoại lên ngang tầm mắt thay vì cúi gập cổ xuống nhìn màn hình.

Bên cạnh đó, hãy sử dụng cả hai tay khi nhắn tin, tận dụng tính năng nhập liệu bằng giọng nói hoặc gắn thêm phụ kiện giá đỡ sau lưng máy để giải phóng áp lực cho ngón út và cổ tay. Quan trọng nhất, bạn cần cho đôi tay và cột sống nghỉ ngơi sau mỗi 20 phút sử dụng liên tục bằng các bài tập xoay khớp, giãn cơ nhẹ nhàng để máu huyết lưu thông tốt hơn. Ví dụ như:

- Kéo giãn gân cổ tay và ngón cái: Duỗi thẳng một cánh tay về phía trước, lòng bàn tay hướng lên trên. Dùng tay còn lại nhẹ nhàng kéo các ngón tay và ngón cái hướng xuống dưới cho đến khi thấy căng nhẹ vùng cẳng tay, giữ nguyên trong 15 giây rồi đổi bên.

- Xòe và nắm chặt bàn tay: Nắm chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm trong 5 giây để dồn lực, sau đó bung xòe các ngón tay hết cỡ ra ngoài trong 5 giây tiếp theo. Lặp lại động tác này 5 lần giúp kích thích tuần hoàn máu và bôi trơn bao gân.

- Ép cằm giải áp cột sống cổ: Giữ lưng thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước rồi từ từ thu cằm lùi về phía sau sao cho đầu nằm thẳng trục với vai. Giữ tư thế này trong 5 giây và lặp lại 5 lần để đưa các đốt sống cổ trở về đúng đường cong sinh lý tự nhiên.

Nguồn và ảnh: CNN, Aaja News