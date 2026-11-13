Dự án Nhà máy Lite-On Quảng Ninh do Tập đoàn LITEON Technology Corporation (Đài Loan, Trung Quốc) làm nhà đầu tư, Công ty TNHH LITEON Technology Việt Nam là tổ chức kinh tế thực hiện dự án.



Theo thông tin công bố, dự án được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 20/10/2023, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 17/10/2025 và lần thứ hai ngày 21/7/2026.

Với tổng vốn đầu tư 690 triệu USD trên diện tích 30ha, Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1 có mục tiêu sản xuất máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị quang học, thiết bị truyền thông, thiết bị điều khiển điện và thiết bị chiếu sáng.

Các đại biểu nhấn nút khánh thành Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1.

Tổng công suất thiết kế đạt 123.786.848 sản phẩm/năm, tương đương 123.230 tấn sản phẩm/năm. Danh mục sản phẩm gồm nhiều thiết bị công nghệ cao như bộ chuyển đổi nguồn, bàn phím, chuột, hệ thống giám sát qua video, thiết bị kết nối mạng không dây, bộ sạc xe điện, đèn ô tô và nguồn máy chủ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Anson Chiu, Chủ tịch LITEON Technology, cho biết việc khánh thành nhà máy giai đoạn 1 đánh dấu một cột mốc đầu tư, phát triển mới của tập đoàn tại Việt Nam, đồng thời là bước tiến quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Theo lãnh đạo LITEON Technology, trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ chính quyền thành phố Quảng Ninh. Đây là động lực để tập đoàn tiếp tục thực hiện giai đoạn II và giai đoạn III theo đúng kế hoạch.

Ông Anson Chiu, Chủ tịch LITEON Technology, phát biểu tại buổi lễ.

Trong thời gian tới, nhà máy sẽ tập trung vào các sản phẩm ngoại vi thông minh tương tác người - máy như chuột, bàn phím và các giải pháp nguồn điện cho trung tâm dữ liệu. Đại diện LITEON cũng khẳng định mục tiêu đầu tư tại Quảng Ninh không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nhà máy, mà còn hướng đến đồng hành cùng địa phương phát triển và tạo ra những giá trị lâu dài.

Đánh giá về ý nghĩa của dự án, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, nhấn mạnh đây là dự án quan trọng đối với định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Việc một tập đoàn công nghệ có uy tín quốc tế lựa chọn Quảng Ninh để triển khai dự án quy mô lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao không chỉ là kết quả trong công tác thu hút đầu tư, mà còn góp phần hiện thực hóa định hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao.

Đồng thời, dự án được kỳ vọng tạo nền tảng hình thành và phát triển hệ sinh thái công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ và các chuỗi cung ứng mới trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định và có tính dự báo; nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả phục vụ của các cơ quan nhà nước, đồng thời chủ động tháo gỡ điểm nghẽn và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp theo thẩm quyền, quy định pháp luật.

Việc Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào hoạt động được xem là minh chứng cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại địa phương, đồng thời thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng và triển vọng phát triển lâu dài của Quảng Ninh.