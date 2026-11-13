Từ năm 2026, một nhóm người nghỉ hưu có thể nhận thêm 50 triệu đồng, thậm chí nhiều hơn ngoài lương hưu

Trong năm 2026, một số người nghỉ hưu có thể nhận thêm khoản trợ cấp một lần lên tới 50 triệu đồng, thậm chí cao hơn ngoài lương hưu nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Câu 1: Điều kiện về thời gian đóng BHXH để người lao động nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu năm 2026 là gì?

A. Lao động nam đóng BHXH trên 25 năm; lao động nữ đóng trên 20 năm

B. Lao động nam đóng BHXH trên 30 năm; lao động nữ đóng trên 25 năm

C. Lao động nam đóng BHXH trên 35 năm; lao động nữ đóng trên 30 năm ✔

D. Cả lao động nam và nữ đều phải đóng BHXH từ đủ 40 năm trở lên

Giải thích:

Theo khoản 1 Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, lao động nam có thời gian đóng BHXH cao hơn 35 năm và lao động nữ đóng cao hơn 30 năm thì ngoài lương hưu hằng tháng còn được nhận thêm khoản trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Đáp án đúng là: C. Lao động nam đóng BHXH trên 35 năm; lao động nữ đóng trên 30 năm

Câu 2: Mức trợ cấp cho mỗi năm đóng BHXH vượt ngưỡng tính đến tuổi nghỉ hưu thông thường được tính thế nào?

A. Bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương đóng BHXH ✔

B. Bằng 1,0 lần mức bình quân tiền lương đóng BHXH

C. Bằng 1,5 lần mức bình quân tiền lương đóng BHXH

D. Bằng 2,0 lần mức bình quân tiền lương đóng BHXH

Giải thích:

Theo khoản 2 Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, đối với mỗi năm đóng BHXH vượt ngưỡng (trên 35 năm với nam, trên 30 năm với nữ) tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, người lao động được hưởng mức trợ cấp bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Đáp án đúng là: A. Bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương đóng BHXH

Trong năm 2026, một số người nghỉ hưu có thể được hưởng thêm khoản trợ cấp đáng chú ý ngoài lương hưu hằng tháng nếu đáp ứng những điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Hệ số tính trợ cấp mỗi năm đóng vượt ngưỡng tăng lên bao nhiêu nếu người đủ điều kiện hưu tiếp tục đóng sau tuổi nghỉ hưu?

A. Bằng 1,0 lần mức bình quân tiền lương đóng BHXH

B. Bằng 1,5 lần mức bình quân tiền lương đóng BHXH

C. Bằng 2,0 lần mức bình quân tiền lương đóng BHXH ✔

D. Bằng 2,5 lần mức bình quân tiền lương đóng BHXH

Giải thích:

Theo khoản 2 Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng tiếp tục đóng BHXH thì mỗi năm đóng vượt ngưỡng tính từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu được hưởng mức trợ cấp bằng 2 lần mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Đáp án đúng là: C. Bằng 2,0 lần mức bình quân tiền lương đóng BHXH

Câu 4: Quy định pháp luật về mức nhận 50 triệu đồng hoặc cao hơn đối với khoản trợ cấp một lần này là gì?

A. Mọi người nghỉ hưu đóng vượt ngưỡng đều được nhận mức cố định 50 triệu đồng

B. Không giới hạn trần 50 triệu, số tiền phụ thuộc số năm vượt ngưỡng và mức lương đóng ✔

C. Pháp luật quy định mức trần tối đa là 50 triệu đồng và không chi trả vượt quá

D. Chỉ áp dụng mức 50 triệu đồng đối với người có mức lương đóng từ 30 triệu trở lên

Giải thích:

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 không quy định 50 triệu đồng là mức cố định hay mức trần tối đa. Tổng số tiền thực nhận hoàn toàn phụ thuộc vào số năm đóng vượt ngưỡng, thời điểm đóng và mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (ví dụ: đóng vượt 5 năm với mức bình quân 20 triệu sẽ nhận 50 triệu đồng, hoặc cao hơn nếu đóng vượt nhiều năm hơn).

Đáp án đúng là: B. Không giới hạn trần 50 triệu, số tiền phụ thuộc số năm vượt ngưỡng và mức lương đóng

Câu 5: Việc nhận khoản trợ cấp một lần khi nghỉ hưu này có làm mất quyền hưởng lương hưu hằng tháng hay không?

A. Bị cắt hoàn toàn quyền hưởng lương hưu hằng tháng về sau

B. Bị giảm trừ 20% mức lương hưu hằng tháng trong 5 năm đầu

C. Phải đợi đủ 12 tháng sau khi nhận trợ cấp mới được lĩnh lương hưu

D. Không ảnh hưởng, người nghỉ hưu vẫn tiếp tục lĩnh lương hưu hằng tháng ✔

Giải thích:

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (theo Điều 68, Điều 100 Luật BHXH 2024) là khoản quyền lợi bổ sung ghi nhận thời gian đóng vượt ngưỡng, hoàn toàn khác với việc rút BHXH một lần. Người hưởng vẫn tiếp tục nhận lương hưu hằng tháng và các quyền lợi hưu trí đầy đủ.

Đáp án đúng là: D. Không ảnh hưởng, người nghỉ hưu vẫn tiếp tục lĩnh lương hưu hằng tháng



