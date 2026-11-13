Cháy khách sạn ở Đà Lạt, giải cứu 2 du khách nước ngoài mắc kẹt

Khoảng 18h10 tối 12/11, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại một phòng nghỉ thuộc tầng 5 của ELC Đà Lạt Hotel (đường Bà Triệu, khu trung tâm Đà Lạt, thuộc phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng). Ít phút sau, khói đen bắt đầu bốc lên.

Phát hiện sự việc, người ở bên trong khách sạn đã hô hoán, nhanh chóng di chuyển ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường vụ cháy khách sạn cao 6 tầng ở trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng), khống chế, dập tắt ngọn lửa. (Ảnh: TTXVN)



Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, khống chế đám cháy.

Do đám cháy xảy ra ở tầng 5 nên lực lượng chữa cháy đã sử dụng xe thang vươn cao khoảng 20m để phun nước trực tiếp, khống chế ngọn lửa.

Trong quá trình triển khai công tác cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện và nhanh chóng đưa 2 du khách người nước ngoài mắc kẹt tại tầng 6 của khách sạn xuống đất an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đến khoảng 19h cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng chức năng cơ bản khống chế, không cháy lan sang các khu vực khác.

Được biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khách sạn không đông người nên việc sơ tán ít gặp trở ngại. Vụ cháy không gây thương vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy.