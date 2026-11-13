Vì sao không nên dọn giường ngay sau khi thức dậy, đặc biệt vào mùa đông? Lý do khiến nhiều người bất ngờ

Dọn giường gọn gàng mỗi sáng là thói quen được nhiều người duy trì để giữ phòng ngủ sạch sẽ, ngăn nắp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng việc gấp chăn, sắp xếp gối ngay khi vừa thức dậy có thể khiến hơi ẩm tích tụ trong giường lâu hơn.

Theo Times of India, các chuyên gia về vệ sinh nhà cửa và giấc ngủ khuyên nên để chăn, ga, đệm thông thoáng một khoảng thời gian trước khi dọn giường. Thay đổi nhỏ này có thể giúp hạn chế môi trường thuận lợi cho mạt bụi phát triển.

Vì sao không nên dọn giường ngay sau khi thức dậy?

Không nên dọn giường ngay sau khi thức dậy (Ảnh: The Spruce)

Trong lúc ngủ, cơ thể vẫn tiết mồ hôi và tỏa nhiệt, khiến chăn, ga, gối và đệm hấp thụ một lượng hơi ẩm nhất định. Nếu ngay sau khi thức dậy, bạn lập tức kéo chăn phủ kín đệm và sắp xếp giường gọn gàng, hơi ẩm có thể bị giữ lại bên trong lớp vải. Điều này tạo ra môi trường ấm và ẩm, thuận lợi cho mạt bụi phát triển.

Mạt bụi là những sinh vật có kích thước cực nhỏ, thường sống trong đệm, gối, chăn ga và các vật dụng bằng vải. Chúng ăn tế bào da chết của con người và phát triển mạnh trong môi trường có độ ẩm cao.

Bà Carolyn Forté, cựu Giám đốc điều hành Phòng thí nghiệm Chăm sóc và Vệ sinh nhà cửa thuộc Good Housekeeping (Mỹ), cho biết việc để chăn ga nguội và khô tự nhiên sau khi ngủ có thể giúp hạn chế hơi ẩm tích tụ.

Thay vì phủ kín giường ngay lập tức, việc mở chăn để không khí lưu thông sẽ tạo điều kiện cho hơi ẩm thoát ra ngoài. Thói quen này đặc biệt hữu ích trong những ngày nồm ẩm hoặc mùa đông, khi cửa phòng thường xuyên đóng kín khiến không khí khó lưu thông.

Mạt bụi trong chăn ga có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?

Mô phỏng mạt bụi (Ảnh: Wingsets)

Mạt bụi không cắn hay trực tiếp gây tổn thương cho con người. Tuy nhiên, chất thải và những mảnh vụn từ cơ thể chúng có thể trở thành tác nhân gây dị ứng.

Khi chăn, ga hoặc đệm bị xáo trộn, các hạt chứa chất gây dị ứng có thể phát tán vào không khí và đi vào đường hô hấp.

Người nhạy cảm với mạt bụi có thể xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi, chảy nước mũi, chảy nước mắt hoặc khó chịu ở đường hô hấp. Đặc biệt, những người mắc hen suyễn, dị ứng mạt bụi hoặc có vấn đề hô hấp từ trước có thể dễ bị ảnh hưởng hơn.

Ngoài ra, tình trạng chăn ga ẩm kéo dài còn có thể gây mùi khó chịu và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Nên chờ bao lâu sau khi thức dậy mới dọn giường?

Theo Times of India, các chuyên gia khuyên nên để giường thông thoáng ít nhất khoảng 40 phút sau khi thức dậy. Riêng bà Carolyn Forté gợi ý khoảng thời gian từ 30-60 phút, đồng thời kiểm tra xem chăn ga đã khô ráo hay chưa trước khi dọn giường.

Trong lúc chờ, bạn có thể vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng hoặc thực hiện những công việc thường ngày.

Để chăn ga nhanh khô thoáng hơn, có thể kéo chăn xuống cuối giường, nhấc gối ra và để bề mặt ga tiếp xúc với không khí. Mở cửa sổ khi thời tiết và chất lượng không khí bên ngoài cho phép hoặc bật quạt cũng giúp tăng lưu thông không khí.

4 cách giữ chăn ga sạch sẽ, hạn chế mạt bụi

Hãy luôn giữ chăn ga sạch sẽ (Ảnh: Bedshed)

Ngoài việc không dọn giường ngay sau khi thức dậy, các chuyên gia khuyến nghị một số biện pháp đơn giản:

Giặt chăn ga thường xuyên: Nên giặt ga trải giường và vỏ gối ít nhất mỗi tuần một lần, sử dụng nhiệt độ nước phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.

Vệ sinh đệm và gối: Hút bụi đệm định kỳ, xử lý các vết bẩn đúng cách. Có thể sử dụng vỏ bảo vệ đệm, gối để hạn chế bụi bẩn và hơi ẩm.

Giữ phòng ngủ thông thoáng: Tăng lưu thông không khí, hạn chế độ ẩm tích tụ trong phòng, đặc biệt vào những ngày thời tiết ẩm ướt.

Thay gối khi cần thiết: Có thể cân nhắc thay gối sau khoảng 1-2 năm, tùy tình trạng sử dụng và khuyến nghị của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, dọn giường ngay sau khi thức dậy không đồng nghĩa với việc chắc chắn gây hại cho sức khỏe. Điều quan trọng là duy trì chăn ga sạch sẽ, khô thoáng và vệ sinh phòng ngủ thường xuyên.

Lam Chi

Nguồn: Times of India