“Đừng chờ đến khi có đủ mọi điều kiện mới bắt đầu thay đổi”

‏Tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Trường Đại học FPT), môi trường học tập "Thầy lớn – Bạn lớn – Trường lớn" đã trở thành bệ phóng trên hành trình nâng cấp bản thân của hàng nghìn nhà quản trị trên toàn quốc, giúp họ bước ra khỏi vùng an toàn, nâng cấp tư duy và tự tin mở lối thành công.‏

‏Thầy lớn: Dẫn dắt sự thay đổi trong tư duy và hành động ‏

‏Mọi bước ngoặt bứt phá của doanh nghiệp đều phải khởi đầu từ sự chuyển mình sâu sắc bên trong người lãnh đạo. Không đi theo lối mòn của lý thuyết hàn lâm, đội ngũ giảng viên tại FSB với những chuyên gia và cố vấn doanh nghiệp giàu kinh nghiệm đồng hành cùng học viên nâng cấp tư duy quản trị.‏

‏Đối với anh Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc kinh doanh ARTFX MEDICAL - Học viên SEMBA tại Cần Thơ, bài học đắt giá anh nhất nhận được từ SEMBA đó là bài học trong môn Quản trị chiến lược của TS. Lê Quang Khôi. Đó là khả năng nhìn nhận doanh nghiệp như một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ:‏

‏"Trước đây, tôi thường xử lý sự cố ngay tại điểm phát sinh, nhanh chóng nhưng rất hay lặp lại. Giảng viên tại FSB đã trao cho tôi một câu nói làm thay đổi hoàn toàn tư duy: Nhà quản lý giỏi không phải người giải quyết nhiều vấn đề nhất, mà là người thiết kế được hệ thống để vấn đề ít xảy ra nhất."

‏Anh Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc kinh doanh ARTFX MEDICAL - Học viên SEMBA Cần Thơ.

‏Cùng chung khát vọng tự hoàn thiện, chị Võ Thanh Tuyến - hiện đang công tác trong lĩnh vực ngân hàng - học viên SEMBA tại Cần Thơ tìm thấy kim chỉ nam cho hành trình nâng tầm bản lĩnh điều hành:

‏"Điều có ý nghĩa lớn nhất tôi nhận được từ các thầy cô là tinh thần: Muốn phát triển tổ chức, trước hết người lãnh đạo phải không ngừng phát triển chính mình. Tôi học được cách chủ động lùi lại một bước để nhìn bức tranh tổng thể, dự báo xu hướng và chủ động tạo ra sự thay đổi thay vì chỉ thụ động xoay xở với công việc sự vụ hằng ngày."‏

‏Chị Võ Thanh Tuyến (bên phải) - học viên SEMBA Cần Thơ. ‏

‏Theo anh Nhựt, sau khi áp dụng tư duy hệ thống và phương pháp OKR, năng suất của nhóm tăng khoảng 30%, thời gian xử lý công việc giảm 20%, xây dựng một đội ngũ chủ động và nhận được sự tin tưởng từ cấp trên.‏

‏Trong khi đó, chị Thanh Tuyến tìm thấy chìa khóa trao quyền, tạo sự đồng thuận trong tập thể và đạt được trạng thái cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình.‏

‏Bạn lớn: Sự khác biệt tạo nên động lực mới ‏

‏Tài sản vô giá mà mỗi học viên mang theo sau hành trình SEMBA không chỉ là tri thức, mà còn là cơ hội đồng hành cùng những "người bạn lớn". Lớp học tại FSB quy tụ những nhà điều hành, chủ doanh nghiệp, nhà quản lý đa dạng lĩnh vực: từ tài chính - ngân hàng, công nghệ, bán lẻ cho đến thương mại điện tử...‏

‏Nói về giá trị cọ xát thực tế giữa những người cầm lái, anh Nguyễn Minh Nhựt chia sẻ:‏

‏"Mỗi người bạn trong lớp chính là một case study sống đầy sinh động. Tôi nhận ra sự khác biệt chính là nguồn lực, những góc nhìn trái chiều gay gắt nhất lại mở ra giải pháp sáng tạo nhất. Trải nghiệm thực chiến từ các đồng môn, từ cách vượt khủng hoảng chuỗi cung ứng đến tái cấu trúc tài chính, thấm sâu hơn bất kỳ giáo trình nào."‏

‏Anh Nguyễn Minh Nhựt cùng các bạn học. ‏

‏Không dừng lại ở những buổi tranh luận trên bục giảng, cộng đồng cựu học viên FSB với hơn 10.000 thành viên trên toàn quốc đã trở thành một "hệ sinh thái hợp tác" bền vững. Dưới góc nhìn của một nhà quản lý ngân hàng, chị Võ Thanh Tuyến bộc bạch:‏

‏"Môi trường FSB mở ra những kết nối tin cậy, giúp tôi thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của các doanh nghiệp, mở rộng quan hệ khách hàng và nhận diện cơ hội đồng hành dài hạn. Đó không chỉ là câu chuyện hợp tác kinh doanh, mà còn là nơi các nhà quản trị tìm thấy những người bạn đồng hành cùng sẻ chia áp lực và hỗ trợ nhau vượt qua sóng gió thị trường."‏

‏Chị Võ Thanh Tuyến cùng các bạn học.‏

‏Trường lớn: Chất lượng chuẩn ACBSP và thông điệp bứt phá sự nghiệp‏

‏Được triển khai bởi Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Trường Đại học FPT) – đơn vị đào tạo kinh doanh đạt kiểm định chất lượng quốc tế ACBSP (Hoa Kỳ) và thuộc ‏‏Top 24 trường k‏hu vực Đông Á về đào tạo MBA ‏theo Eduniversal,‏‏ chương trình SEMBA là sự kết hợp giữa lý luận quản trị hiện đại và các xu hướng tiên phong như AI, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.‏

‏Đánh giá về giá trị toàn diện của chương trình, anh Nguyễn Minh Nhựt khẳng định:‏

‏"Tôi đến với SEMBA khi là một người làm giỏi. Điều chương trình giúp tôi là học cách trở thành người dẫn dắt người khác làm giỏi. Chương trình mang lại giá trị trọn vẹn qua 3 lớp tích hợp: nền tảng tư duy bài bản, công cụ thực tiễn áp dụng được ngay và một cộng đồng đồng hành lâu dài."‏

‏Đồng quan điểm đó, chị Võ Thanh Tuyến nhấn mạnh:‏

‏"Một tấm bằng MBA không tự động tạo nên một nhà lãnh đạo giỏi. Nhưng hành trình học tập tại FSB trao cho mỗi người bản lĩnh, sự tự tin và nền tảng tri thức chuẩn mực để đưa ra những quyết định đúng đắn, sẵn sàng thích ứng và dẫn dắt sự thay đổi."‏

‏Khép lại câu chuyện truyền cảm hứng, hai cựu học viên đã gửi gắm thông điệp tới cộng đồng nhà quản lý đang tìm kiếm bước ngoặt cho sự nghiệp:‏

‏"Đừng chờ đến khi có đủ mọi điều kiện mới bắt đầu thay đổi bản thân. Bởi như triết lý đã chứng minh: Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa và chinh phục những đỉnh cao mới, hãy đi cùng nhau. FSB chính là nơi bắt đầu cho hành trình vươn xa ấy."‏

‏Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Trường Đại học FPT) chính thức mở cổng tuyển sinh tại khu vực Sóc Trăng với nhiều chính sách hấp dẫn dành riêng cho nhà quản lý, chủ doanh nghiệp và cán bộ tại địa phương.‏

‏Tìm hiểu thông tin chi tiết tại: ‏‏https://caohoc.fpt.edu.vn/fsb/semba/‏‏ ‏