Tử vong do ung thư ở Việt Nam tăng gấp 2,4 lần sau 5 năm: Loại ung thư nào nguy hiểm bậc nhất?

Số ca tử vong do ung thư tăng hơn 2,4 lần sau 5 năm

Mới đây, Cục Thống kê phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) vừa công bố báo cáo "Thực trạng và xu hướng nguyên nhân tử vong tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025". Báo cáo cho thấy tình hình tử vong do ung thư tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng đáng lo ngại.

Theo số liệu đăng ký khai tử, trong giai đoạn 2021-2025, cả nước ghi nhận khoảng 152.100 trường hợp tử vong do ung thư, chiếm khoảng 8,4% tổng số trường hợp tử vong do bệnh tật.

Đáng chú ý, số người tử vong do ung thư tăng liên tục qua các năm. Năm 2021, cả nước ghi nhận 19.425 trường hợp. Con số này tăng lên 19.693 trường hợp vào năm 2022, 25.817 trường hợp năm 2023, 40.374 trường hợp năm 2024 và đạt 46.767 trường hợp vào năm 2025.

Tử vong do ung thư tại Việt Nam

Như vậy, chỉ sau 5 năm, số ca tử vong do ung thư đã tăng hơn 2,4 lần, từ khoảng 19.000 trường hợp lên gần 47.000 trường hợp.

Không chỉ tăng về số lượng, tỷ trọng tử vong do ung thư trong tổng số trường hợp tử vong do bệnh tật cũng ngày càng lớn. Nếu năm 2021, ung thư chiếm khoảng 5% số trường hợp tử vong do bệnh tật thì đến năm 2023, tỷ lệ này tăng lên 7,3%. Đến năm 2025, con số đã lên tới 15,2%.

Điều này đồng nghĩa, cứ 100 trường hợp tử vong do bệnh tật được ghi nhận trong năm 2025 thì có khoảng 15 trường hợp liên quan đến ung thư.

Theo báo cáo, không thể loại trừ khả năng một phần mức tăng phản ánh sự cải thiện trong công tác ghi nhận, xác định và mã hóa nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, tỷ trọng tử vong do ung thư lên tới 15,2% vẫn là tín hiệu cảnh báo về gánh nặng của căn bệnh này, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị.

Ung thư phổi và ung thư gan là hai nguyên nhân gây tử vong hàng đầu

Trong số các bệnh ung thư, có 4 loại phổ biến và gây tử vong nhiều nhất gồm: ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày và ung thư đại tràng.

Giai đoạn 2021-2025, số người tử vong do 4 loại ung thư này chiếm 50,6% tổng số trường hợp tử vong vì ung thư trên cả nước.

Trong đó, ung thư phổi đứng đầu với tỷ trọng trung bình 22% tổng số ca tử vong do ung thư trong cả giai đoạn. Đáng chú ý, tỷ trọng tử vong do căn bệnh này có xu hướng tăng rõ rệt, từ 18% năm 2021 lên 24,9% năm 2025.

Cơ cấu tử vong theo loại ung thư

Đây cũng là loại ung thư có tỷ trọng tử vong cao nhất trong các nhóm bệnh được thống kê. Những yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá và ô nhiễm không khí được báo cáo đề cập là những vấn đề đáng chú ý liên quan đến căn bệnh này.

Đứng thứ hai là ung thư gan, chiếm trung bình 17,4% tổng số trường hợp tử vong do ung thư. Tỷ trọng này tăng từ 15,9% năm 2021 lên 18,7% năm 2025.

Thực trạng trên phù hợp với bối cảnh dịch tễ tại Việt Nam, nơi tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B, C và tình trạng bệnh gan mạn tính còn cao.

Trong khi đó, ung thư dạ dày và ung thư đại tràng tuy chiếm tỷ trọng thấp hơn nhưng đều có xu hướng tăng.

Cụ thể, tỷ trọng tử vong do ung thư dạ dày tăng từ 4,7% năm 2021 lên 6,4% năm 2025. Với ung thư đại tràng, tỷ lệ này tăng từ 3,5% lên 6,6% trong cùng giai đoạn.

Những diễn biến trên cho thấy gánh nặng tử vong không chỉ tập trung ở ung thư phổi và ung thư gan mà còn xuất hiện ở các bệnh ung thư đường tiêu hóa. Lối sống, chế độ ăn uống và yếu tố di truyền là những vấn đề cần được quan tâm trong phòng ngừa các bệnh lý này.