Công an tìm bà Nguyễn Thanh Hằng SN 1973

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tối 12/11/2026 cho biết đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Thanh Hằng (SN 1973; nơi thường trú: Tổ 7 Tân Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo đó, công an đang xác minh nguồn tin tố giác tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bà Nguyễn Thanh Hằng được xác định là người có liên quan đến vụ việc.

Bà Nguyễn Thanh Hằng - Ảnh: Công an Hà Nội

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được bà Nguyễn Thanh Hằng hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Thanh Hằng.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện bà Nguyễn Thanh Hằng ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0839.188.222), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.