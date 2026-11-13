Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an tìm bà Nguyễn Thanh Hằng SN 1973

| | Sống

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Thanh Hằng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tối 12/11/2026 cho biết đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Thanh Hằng (SN 1973; nơi thường trú: Tổ 7 Tân Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo đó, công an đang xác minh nguồn tin tố giác tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bà Nguyễn Thanh Hằng được xác định là người có liên quan đến vụ việc.

Bà Nguyễn Thanh Hằng - Ảnh: Công an Hà Nội

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được bà Nguyễn Thanh Hằng hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Thanh Hằng.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện bà Nguyễn Thanh Hằng ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0839.188.222), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

Công an tìm người liên quan tới Lê Thị Hiền SN 1984 từng ký kết đầu tư với Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam/CTCP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng ngày mai 14/11, Việt Nam chính thức xây dựng ‘ngân hàng năng lượng’ khổng lồ giữa núi rừng Tây Bắc: Quy mô gần 28.000 tỷ đồng, có cáp treo vượt hồ độc đáo

Đúng ngày mai 14/11, Việt Nam chính thức xây dựng ‘ngân hàng năng lượng’ khổng lồ giữa núi rừng Tây Bắc: Quy mô gần 28.000 tỷ đồng, có cáp treo vượt hồ độc đáo Nổi bật

Thành phố lớn nhất Việt Nam thông qua chính sách chưa từng có, 73.000 người được hưởng lợi

Thành phố lớn nhất Việt Nam thông qua chính sách chưa từng có, 73.000 người được hưởng lợi Nổi bật

Một tiện ích mới trên VNeID liên quan trực tiếp đến tiền trợ cấp, lương hưu: Ai cũng nên biết

Một tiện ích mới trên VNeID liên quan trực tiếp đến tiền trợ cấp, lương hưu: Ai cũng nên biết

11:32 , 13/11/2026
Phát hiện nhiều vướng mắc trong thủ tục cấp phép thuốc cổ truyền, dược liệu, Bộ Y tế tính phương án tháo gỡ

Phát hiện nhiều vướng mắc trong thủ tục cấp phép thuốc cổ truyền, dược liệu, Bộ Y tế tính phương án tháo gỡ

11:10 , 13/11/2026
Khởi tố Đặng Xuân Triều SN 1999 vì vận chuyển 27.000 bao thuốc lá lậu trị giá hơn 500 triệu đồng

Khởi tố Đặng Xuân Triều SN 1999 vì vận chuyển 27.000 bao thuốc lá lậu trị giá hơn 500 triệu đồng

10:59 , 13/11/2026
Công an thông báo 10 điểm mới về định danh, xác thực điện tử, CCCD mà tất cả người dân cần biết rõ

Công an thông báo 10 điểm mới về định danh, xác thực điện tử, CCCD mà tất cả người dân cần biết rõ

10:59 , 13/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên