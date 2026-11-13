Khởi tố Đặng Xuân Triều SN 1999 vì vận chuyển 27.000 bao thuốc lá lậu trị giá hơn 500 triệu đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Xuân Triều (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm. Trước đó, đối tượng bị phát hiện vận chuyển 27.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu JET, trị giá ước tính trên 500 triệu đồng.
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Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Xuân Triều để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.
Trước đó, vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 5/11/2026, tại Km2 đường Điện Biên Phủ, phường Nam Đông Hà, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành đón dừng, kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 29E-604.22 do Triều điều khiển vì có biểu hiện nghi vấn.
Tuy nhiên, khi được yêu cầu dừng phương tiện, Triều không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Sau quá trình truy đuổi, đến 23 giờ 49 phút cùng ngày, tổ công tác đã dừng được chiếc xe tại Km683 Quốc lộ 1A.
Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 27.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, với tổng trị giá ước tính trên 500 triệu đồng.
Làm việc với cơ quan Công an, Triều khai nhận được thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi để lấy tiền công.
Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật, phương tiện có liên quan. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an
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