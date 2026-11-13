Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ tiền làm một việc đặc biệt ý nghĩa với Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội mới đây đã công bố chi tiết phương án di dời nguyên khối cổng Parabol nhằm phục vụ dự án mở rộng đường Giải Phóng. Để bảo đảm an toàn cho kết cấu, phương án kỹ thuật được lựa chọn là di dời nguyên khối, thay vì tháo dỡ và xây dựng lại.

Được xây dựng và khánh thành năm 1965, cổng Parabol có trọng lượng khoảng 40 tấn, là một trong những hình ảnh biểu trưng quen thuộc của Đại học Bách khoa Hà Nội. Tên gọi “cổng Parabol” xuất phát từ chính hình dáng cong của công trình, gợi liên tưởng đến đồ thị hàm số Parabol quen thuộc trong toán học và kỹ thuật.

Cổng Parabol - biểu tượng hơn 60 năm tuổi của Đại học Bách khoa Hà Nội

Quá trình di dời được triển khai qua các bước: Đào móng, lắp đặt hệ nẹp cứng gia cường có trọng lượng khoảng 30 tấn, cắt móng và sử dụng hệ thống con lăn để dịch chuyển toàn bộ công trình vào phía trong khoảng 20 mét. Tốc độ dịch chuyển được kiểm soát ở mức 2–3m/giờ nhằm hạn chế rung chấn, giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến kết cấu.

Cổng Parabol có chiều cao khoảng 12,5m tính từ mặt đất đến đỉnh mái vòm, trong khi khoảng cách giữa hai chân cổng rộng 8m. Tại vị trí mới, cổng Parabol sẽ được nâng cốt thêm 12 cm, bảo đảm cao hơn 8 cm so với cốt đường Giải Phóng sau khi mở rộng.

Đơn vị trực tiếp thi công là Công ty TNHH MTV Tư Lũy, thường được biết đến với thương hiệu “Thần đèn Tư Lũy”, đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực di dời các công trình quy mô lớn.

Khu vực công trình cổng Parabol đang được triển khai di dời

Việc di dời nguyên khối thể hiện sự hài hòa giữa nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông đô thị và trách nhiệm gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa của một công trình gắn bó với đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên Bách khoa Hà Nội. Phương án này giúp dự án mở rộng đường Giải Phóng triển khai thuận lợi, đồng thời bảo toàn hình ảnh quen thuộc của Đại học trong đời sống của người dân Thủ đô.

GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, khẳng định chủ trương của tập thể lãnh đạo Nhà trường là tính toán kỹ lưỡng nhằm giữ gìn biểu tượng cổng Parabol.

“Hình ảnh cổng Parabol vẫn sẽ luôn gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện cho ngôi trường khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam", GS.TS Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội thảo luận phương án triển khai với các đối tác

Theo kế hoạch, công tác di dời dự kiến hoàn thành trong 3 tuần; tổng thời gian tu sửa, hoàn trả nguyên trạng khoảng 1 tháng. Kinh phí thực hiện do Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch - tài trợ.

Ngoài cổng trên, cầu thang ngoài trời và một phần của tòa giảng đường giáp đường Giải phóng của trường sẽ được phá dỡ để phục vụ dự án.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết thêm, trong thời gian thi công, nhà trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông khu vực lân cận. “Nhà trường kính mong người dân, cán bộ, sinh viên và cựu sinh viên thông cảm, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và theo dõi thông tin chính thức từ Đại học Bách khoa Hà Nội”, thông báo của trường nhấn mạnh.

Ngoài cổng Parabol trên đường Giải Phóng, Đại học Bách khoa Hà Nội còn hai cổng khác nằm trên đường Đại Cồ Việt và Trần Đại Nghĩa.