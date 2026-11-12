Quỹ của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng chi hơn 5,3 tỷ đồng tặng Quảng Trị 4 máy radar xuyên đất, hỗ trợ tìm kiếm hơn 26.800 hài cốt liệt sĩ

Ngày 10/11, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận 4 máy radar xuyên đất do Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup hỗ trợ. Tổng giá trị các thiết bị hơn 5,3 tỷ đồng.

Đây là hoạt động hỗ trợ của quỹ từ thiện gắn với vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương, trong bối cảnh Quảng Trị đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo thống kê, tỉnh Quảng Trị hiện còn hơn 26.800 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Sau nhiều thập kỷ, địa hình tại các khu vực chiến sự trước đây đã thay đổi đáng kể, nhiều dấu tích bị vùi lấp hoặc không còn nguyên trạng. Trong khi đó, thông tin về vị trí chôn cất ngày càng hạn chế do số lượng nhân chứng lịch sử giảm dần.

Việc bổ sung các thiết bị radar xuyên đất giúp lực lượng tìm kiếm khảo sát những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ mà không cần đào bới trên diện rộng. Radar có thể phát hiện các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, hỗ trợ khoanh vùng vị trí cần kiểm tra thực địa, qua đó giảm thời gian và công sức tìm kiếm. Các thiết bị cũng sẽ phục vụ quá trình triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại địa phương.

Theo hình ảnh ghi nhận tại lễ bàn giao, những máy radar được Quỹ Thiện Tâm trao tặng có thiết kế tương đồng với hệ thống RIS MF Hi-Mod của IDS GeoRadar, một doanh nghiệp công nghệ có trụ sở tại Italy. Đây là thương hiệu thuộc Hexagon, tập đoàn công nghệ công nghiệp đa quốc gia của Thụy Điển. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức xác nhận model cụ thể của 4 thiết bị.

RIS MF Hi-Mod là hệ thống radar xuyên đất (GPR) có khả năng khảo sát và tái tạo hình ảnh ba chiều về các vật thể, cấu trúc nằm bên dưới bề mặt đất. Hệ thống sử dụng nhiều anten với các dải tần khác nhau, trong đó có cấu hình kết hợp 200 MHz và 600 MHz. Anten 600 MHz hỗ trợ tạo hình ảnh có độ phân giải cao ở những lớp đất nông, trong khi anten 200 MHz có khả năng khảo sát sâu hơn.

Dữ liệu thu thập được có thể xử lý bằng phần mềm chuyên dụng để tái tạo hình ảnh không gian dưới lòng đất, nhận diện các dấu hiệu bất thường và xác định vị trí nghi có vật thể bị chôn vùi. Tuy nhiên, radar không thể trực tiếp xác định một vật thể là hài cốt liệt sĩ mà chỉ cung cấp dữ liệu hỗ trợ lực lượng chức năng lựa chọn vị trí khai quật, kiểm tra.

Một ưu điểm khác của dòng thiết bị này là thiết kế dạng mô-đun, cho phép thay đổi cấu hình anten tùy theo điều kiện khảo sát. Phần mềm IQMaps còn hỗ trợ xử lý dữ liệu radar, xuất thông tin sang các định dạng bản đồ CAD/GIS phục vụ phân tích và lưu trữ.

Quỹ Thiện Tâm được thành lập năm 2006, hoạt động trong các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đây là tổ chức thiện nguyện thuộc hệ sinh thái Vingroup, tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập.