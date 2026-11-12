Tỷ phú Trần Bá Dương đã bán 35.000 container chuối sang Trung Quốc và Trung Á chỉ với 1 đối tác, rót 42.500 tỷ đồng vào 4 khu liên hợp nông nghiệp

Tại hội nghị đối tác của THACO AGRI diễn ra ngày 11/11, ông Zheng Yi Qiang, Chủ tịch Công ty Willink International (HK) Limited có trụ sở tại Hong Kong, đã trực tiếp phát biểu bằng tiếng Việt, chia sẻ về hành trình hợp tác với công ty nông nghiệp thuộc hệ sinh thái THACO của tỷ phú Trần Bá Dương.

Theo ông Zheng, Willink tự hào là đối tác phân phối đầu tiên của THACO AGRI tại thị trường Trung Quốc. Hai bên đã đồng hành hơn 6 năm, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn để đưa chuối đến tay người tiêu dùng.

Đặc biệt, vị doanh nhân dành nhiều thời gian nhắc lại năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, khiến hoạt động vận tải và xuất nhập khẩu bị gián đoạn nghiêm trọng. Nhớ lại những tháng ngày phải làm việc trong bộ đồ bảo hộ, chiếc khẩu trang luôn thường trực trên mặt, ông Zheng bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần làm việc của đội ngũ hai bên.

“Đại dịch và lệnh phong tỏa có thể làm đóng băng những con đường vận chuyển, nhưng không thể ngăn cản ý chí của Willink và THACO AGRI”, ông chia sẻ.

Ông Zheng Yi Qiang, Chủ tịch Công ty Willink International (HK) Limited

Theo vị doanh nhân, trong hoàn cảnh nhiều tuyến vận chuyển bị phong tỏa, hai bên vẫn phối hợp tìm giải pháp, điều chỉnh phương án logistics để duy trì hoạt động xuất khẩu, giúp các lô hàng nông sản đến được tay người tiêu dùng. Ông cũng chia sẻ rằng đầu tư vào nông nghiệp vốn đã khó, mở rộng nông nghiệp quy mô lớn còn khó hơn, trong khi xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững đòi hỏi phải vượt qua nhiều áp lực và thử thách.

“Được đồng hành và trưởng thành cùng một doanh nghiệp xuất sắc, đầy trách nhiệm và tầm nhìn như THACO AGRI chính là niềm tự hào to lớn của Willink”, ông Zheng nói.

Sau hơn 6 năm hợp tác, tổng lượng chuối THACO AGRI được đối tác tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc và khu vực Trung Á đã vượt 35.000 container. Trong những giai đoạn cao điểm, sản lượng tiêu thụ từng đạt tới 408 container mỗi tuần, theo thông tin ông Zheng công bố tại hội nghị.

Về phía THACO AGRI, công ty đang triển khai hoạt động sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Theo số liệu công bố tại sự kiện, tổng giá trị đầu tư vào 4 khu liên hợp nông nghiệp đến năm 2026 đạt 42.500 tỷ đồng.

Năm 2026, THACO AGRI công bố quy mô trồng chuối 9.688 ha, sản lượng 214.246 tấn. Công ty đặt kế hoạch nâng sản lượng chuối xuất khẩu lên 680.000 tấn trong năm 2027, trong đó gần 500.000 tấn hướng tới thị trường Trung Quốc.

Khép lại bài phát biểu bằng tiếng Việt, Chủ tịch Willink gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo THACO AGRI và các đối tác, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng thị trường, đưa nhiều hơn nữa nông sản của công ty đến với người tiêu dùng Trung Quốc.